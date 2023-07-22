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Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине, – посол Макеев выступил на ЛГБТ-прайде. ВИДЕО

Посол Украины в Германии Алексей Макеев принял участие в состоявшемся в Берлине прайде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине и одновременно защищаем в Украине", – сделал заявление дипломат Алексей Макеев из кузова грузовика с украинскими участниками CSD-парайда.

Макеев добавил, что у украинского флага два цвета, "под которыми Украина защищает цвета ЛГБТ-сообщества". В берлинском прайде должны были принять участие 75 грузиков и множество пеших групп, которые двигались от улицы Лейпцигерштрассе через Потсдамскую площадь к Бранденбургским воротам, где состоялся митинг.

Среди других групп приняли участие и украинцы, проехавшие в кузове грузовика под девизом "Be Pride Like Ukraine" – "Будь горд, как Украина".

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Автор: 

Берлин (225) Германия (6953) ЛГБТ-сообщество (333) Макеев Алексей (33)


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Топ комментарии
+35
Навіщо приплітати прапор України?
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22.07.2023 19:29
+28
От цікаво - а герб України у кольорах того прайду це як?? Не знущання над державною символікою?

Ст. 338 КК України - наруга над державними символами. Від штрафів до 2 років позбавлення волі.

Я за 2 роки. Ібо нейух.
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22.07.2023 19:45
+26
в Украине детей убивают и похищают каждый день а ******* давай право в жопу долбиться посреди улицы
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22.07.2023 19:36
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Страница 3 из 3
Я йому таких повноважень не давав.
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22.07.2023 21:06 Ответить
Здорова реакція на такі новини:

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22.07.2023 21:09 Ответить
Яка гидота. І цей непотріб хочуть нав`язати всім Українцям.
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22.07.2023 21:15 Ответить
Україна, нажаль, ще дуже далека від цивілізації, у коментах 90% хейту та нерозуміння.
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22.07.2023 21:58 Ответить
Цивілізовані люди не виносять свої статеві вподобання на публічний парад.
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22.07.2023 22:00 Ответить
Як це не виносять? Я бачив ходять з жінками під ручку та цілуються публічно, який жах!
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22.07.2023 22:07 Ответить
Чоловіки ходять з жінками під ручку І це вас бісить ? Де ВАША толерантність ?
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22.07.2023 22:31 Ответить
Питання не коректне, я ж не кидаюсь на гетеросексуалів з кулаками.
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22.07.2023 22:39 Ответить
Ще чого не вистачало. Вони ж не влаштовують паради. І не вчать інших як жити.
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22.07.2023 22:52 Ответить
Я також бачив!
О жахіття!
Публічні прояви любові до собак!😂
То може най любов буя

І квітнуть всі веселкові квіти? 🤔
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22.07.2023 22:57 Ответить
А ще я бачив люди нюхали статеві органи рослин.

До біса ті "жахи", хай квітне розмаїття!
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22.07.2023 23:04 Ответить
Най буде так!
Бо все те - Боже.
Аби лиш не кацапські лапті! 😂
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22.07.2023 23:19 Ответить
Аби не трахали рослини в задній отвір.
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23.07.2023 00:22 Ответить
хрюзге-нарот-п...рас, вали на родіну кавалв, там вершина цивілізації
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22.07.2023 22:00 Ответить
Якщо більшість україннців хоче будувати совецький колгосп, я не бачу сенсу у війні з рф.
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22.07.2023 22:05 Ответить
Поляки ставлять збоченців на місце і живуть точно не в "калхозе".
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22.07.2023 22:33 Ответить
Польща ще не пройшла шляху до рівня західної європи, але це питання часу.
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22.07.2023 22:43 Ответить
Це питання моральної стійкості.
То Польща - не Західна Європа ?
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22.07.2023 22:53 Ответить
Польща знаходиться на сході Європи, достатньо подивитись на мапу, отак люди упереджені в своїй уяві щось малюють, а потім нищать все навколо.
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22.07.2023 23:08 Ответить
Центр Європи знаходиться В УКРАЇНІ , "розумнику", треба було ходити до школи.
А Польща знаходиться на Захід від України.
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23.07.2023 00:18 Ответить
може це Європа не дійшла рівня Польщі ? питання часу .
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22.07.2023 22:57 Ответить
Ну, це просто смішно!
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22.07.2023 23:09 Ответить
так казали в Берліні в 1933 році , а потім бац і Нюрнберг 1946 .
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22.07.2023 23:24 Ответить
А що казали у Содомі і Гоморрі ?
А потім бац - і нема цих міст....
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23.07.2023 00:20 Ответить
Про содом і гоммору це міф біблейський. А от нацисти першими своїми жертвами для концтаборів обрали інвалідів, психів і гомосексуалістів. Це робилося для "покращення нації". А потім, коли суспільство їхнє це проковтнуло, взялися вони за євреїв і інші нації. Фінал потім ми всі знаємо.
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23.07.2023 02:18 Ответить
Про Содом - це правда. Доведіть, що міф.
Чому всі содоміти нещасні ???
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23.07.2023 08:50 Ответить
В прайды собираются антилопы и жирафы - если Макееву хочется в прайд -
пусть выступает от себя, и не приплетает к этому Украину.
В Украине БТГ актуальнее прайдов.
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22.07.2023 21:58 Ответить
от скажіть де в Україні взявся макеєв, ну взагалі не українське прізвище, і хтось ще буде сумніватись, що хрюзге нарот тридварас.
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22.07.2023 21:59 Ответить
Ну все. Теперь нам точно дадут все. Даже тактическое ЯО.
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22.07.2023 22:08 Ответить
Слухайте....кому яке діло,хто і як....аби тільки зброю давали
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22.07.2023 22:15 Ответить
Щоcь не чув , я про батальйон ********** на нулі , ні про роту, ні про навіть взвод. Сотні тисяч чоловіків захищають Україну . А гомосексуалістів навіть на роту не назбирали . Отже це генетичне відхилення - яке не може претендувати на рівність прав .
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22.07.2023 22:35 Ответить
хм, з чого Ви взяли що на війні немає представників ЛГБТ, чи по вашому вони на марафонах мають виступати та з прапорами прайди на передовій проводити....
п.с. чому ж тоді в ТЦК одні підораси працюють
І це реально генетичне відхилення, знаю одну дівчину якій не пощастило народитись з цицьками
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22.07.2023 22:43 Ответить
Я не кажу що їх там не має . Їх не має там як спільноти. Якщо вони хочуть визнання і рівних прав - то вони мають і мати обовязки. Гей спільнота любить приводити як приклад нібито геїв спартанців чи " священний загін " Фів - як зразок військової доблесті . Але щось в новітній історії - вся їхня військова доблесть не на полях битв , а в сраці.
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22.07.2023 22:52 Ответить
Якщо вони хотять рівності - ласкаво просимо на передову.
А не парад мальованих збоченців.
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22.07.2023 22:58 Ответить
Дорогой Шурик, лишать прав нужно таких мудаков, как ты!
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23.07.2023 09:35 Ответить
Дуже гарна промова, звучна англійська мова, змістовий текст. Посол все правильно зробив
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22.07.2023 22:38 Ответить
Яка ганьба і показ зневаги до німецької культури, церкви і сім'ї.

Продажне падло Макєєв.
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22.07.2023 23:51 Ответить
Це вже ні в які ворота не лізе. Ідіот.
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23.07.2023 00:39 Ответить
если это нам поможет, и рейнметал нам еще больше снарядов отсыпет, то все правильно он сделал
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23.07.2023 01:25 Ответить
"Посол Украины в Германии Алексей Макеев принял участие в состоявшемся в Берлине параде *********" - ЗАЧЕМ ? Если ему это нравится мог бы выступать как частное лицо. Это его проблемы. Но при чем здесь Украина ? Для Украины оружие и пво нужно. Сколько эта мразота ДОБЫЛА для ЗСУ танков, самолетов, ракет ??? В общем с этого момента послом его считать НЕЛЬЗЯ. Макеев это дерьмо.
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23.07.2023 01:44 Ответить
Стидаюся запитати: а що, в Україні вже вирішено всі нагальні проблеми? Ну, виграно війну, вигнано останнього кацапа, зведено до абсолютного мінімуму корупцію, подолано руїну, рівень життя звичайного громадянина такий же, як в Нідерландах чи Німеччині?..
Ніт?
То нахіба коники з гівна ліпити?
Чи може те-во говорун вирішило, що в такий спосіб його визнають справжнім "рожевим поні"?
...Ніт, таки Бог знав, що робив, коли помножив на нуль Содом і Гоморру.
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23.07.2023 01:53 Ответить
Не дружив Альоша з милом, в результаті став дебілом.
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23.07.2023 06:16 Ответить
О!
Сколько повылазило любителей заглянуть в чужую жопу!
Гинитичиские арийцы - хранитили скреп, мля.
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23.07.2023 09:38 Ответить
Твоя нетрадиційна орієнтація-це твоя особиста справа. Але ж він являється послом і представляє Україну, використовує в своїй риториці державні символи-прапор і герб, а на такий зашвар наро України нікого не уповноважував.
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23.07.2023 10:03 Ответить
Стасик, голубь мой, а пачиму ты уверен, что чиновник не может принять участия в марше гомиков как поддержке равноправия?
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23.07.2023 10:26 Ответить
Тому що ви не повинні нав"язувати і пропагувати свої збочення іншим людям і в тому числі-дітям.
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23.07.2023 10:44 Ответить
Друг мой, а мужики с ногами и руками, расписанными кренделями на улицах - не пропагандируют?
А девицы с зелёными волосами - не навязывают?
А эти кривоногие собачки, не способные родить естественным образом и размножающиеся исключительно кесаревым сечением - демонстрируют естественность и нормальность детям?
Ты про что?
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23.07.2023 12:20 Ответить
Противоестественность, мой юный друг, ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОСТЬ!
Зелёный цвет волос - противоестествен, французские бульдоги, не способные естественным образом рожать потомство - противоестественны. А что пропагандируют парады гомиков?
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24.07.2023 09:48 Ответить
....Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных......
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25.07.2023 09:42 Ответить
"непонятных мне митингов." - да ты, друг мой, оказывается пуп Земли? Лично решаешь - "митинг пианистов разрешить, митинг онанистов - запретить!"
Не нравится митинг - не участвуй, в чём проблема?
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26.07.2023 10:10 Ответить
Використати державні символи на подібному дійстві - ганьба !
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23.07.2023 21:51 Ответить
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