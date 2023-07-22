Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине, – посол Макеев выступил на ЛГБТ-прайде. ВИДЕО
Посол Украины в Германии Алексей Макеев принял участие в состоявшемся в Берлине прайде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
"Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине и одновременно защищаем в Украине", – сделал заявление дипломат Алексей Макеев из кузова грузовика с украинскими участниками CSD-парайда.
Макеев добавил, что у украинского флага два цвета, "под которыми Украина защищает цвета ЛГБТ-сообщества". В берлинском прайде должны были принять участие 75 грузиков и множество пеших групп, которые двигались от улицы Лейпцигерштрассе через Потсдамскую площадь к Бранденбургским воротам, где состоялся митинг.
Среди других групп приняли участие и украинцы, проехавшие в кузове грузовика под девизом "Be Pride Like Ukraine" – "Будь горд, как Украина".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О жахіття!
Публічні прояви любові до собак!😂
То може най любов буя
І квітнуть всі веселкові квіти? 🤔
До біса ті "жахи", хай квітне розмаїття!
Бо все те - Боже.
Аби лиш не кацапські лапті! 😂
То Польща - не Західна Європа ?
А Польща знаходиться на Захід від України.
А потім бац - і нема цих міст....
Чому всі содоміти нещасні ???
пусть выступает от себя, и не приплетает к этому Украину.
В Украине БТГ актуальнее прайдов.
п.с. чому ж тоді в ТЦК одні підораси працюють
І це реально генетичне відхилення, знаю одну дівчину якій не пощастило народитись з цицьками
А не парад мальованих збоченців.
Продажне падло Макєєв.
Ніт?
То нахіба коники з гівна ліпити?
Чи може те-во говорун вирішило, що в такий спосіб його визнають справжнім "рожевим поні"?
...Ніт, таки Бог знав, що робив, коли помножив на нуль Содом і Гоморру.
Сколько повылазило любителей заглянуть в чужую жопу!
Гинитичиские арийцы - хранитили скреп, мля.
А девицы с зелёными волосами - не навязывают?
А эти кривоногие собачки, не способные родить естественным образом и размножающиеся исключительно кесаревым сечением - демонстрируют естественность и нормальность детям?
Ты про что?
Зелёный цвет волос - противоестествен, французские бульдоги, не способные естественным образом рожать потомство - противоестественны. А что пропагандируют парады гомиков?
Не нравится митинг - не участвуй, в чём проблема?