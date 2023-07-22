Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине, – посол Макеев выступил на ЛГБТ-прайде. ВИДЕО

Посол Украины в Германии Алексей Макеев принял участие в состоявшемся в Берлине прайде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине и одновременно защищаем в Украине", – сделал заявление дипломат Алексей Макеев из кузова грузовика с украинскими участниками CSD-парайда.

Макеев добавил, что у украинского флага два цвета, "под которыми Украина защищает цвета ЛГБТ-сообщества". В берлинском прайде должны были принять участие 75 грузиков и множество пеших групп, которые двигались от улицы Лейпцигерштрассе через Потсдамскую площадь к Бранденбургским воротам, где состоялся митинг.

Среди других групп приняли участие и украинцы, проехавшие в кузове грузовика под девизом "Be Pride Like Ukraine" – "Будь горд, как Украина".

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