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Военнослужащий ССО ВСУ Целуйко: Отсутствие координации между участниками штурма губит операцию. Второе наступление на Граково – пример как не нужно планировать и вести бой. ВИДЕО

Отсутствие координации между участниками штурма губит операцию. В качестве примера влияния на ход операции отсутствия координации можно рассматривать второе наступление ВСУ на Граково (Харьковская область) в июле 2022 года.

Об этом рассказал военный аналитик, военнослужащий ССО ВСУ Вячеслав Целуйко, передает Цензор.НЕТ.

"Второе наступление на Граково, в котором год назад погиб Александр Чабан, для меня пример как не надо планировать боевые действия и как не надо вести бой. Полное отсутствие координации между участниками штурма спасло орков. Ребята из одного из Центров вошли в деревню с запада, видели на своих квадрокоптерах скопления врага, но не имели выхода на арту, чтобы их разобрать. Мы корректировали арту, но наши коптеры туда не долетали и вообще не знали, что наши коллеги наступают с запада.

Группа Саши работала южнее нас. Им нужна была помощь. Кроме выхода на большую арту, я тогда, на всякий случай, подтянул свои огневые средства СПГ-9 и 60-мм миномет. Но о том, что там вообще кто-то нуждается в помощи, мы узнали, когда ребят Сани вывезли ко мне на передовое КСП и они сказали, что потеряли командира. Только через два дня я узнал, что речь шла об Александре.

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Апофеозом была атака пары наших Су-25 на наш танк, который решил, что попал в засаду и начал стрелять на обе стороны трассы Е40, хорошо, что он уже проехал мимо нас, а впоследствии он взорвался на нашем же минном поле. Когда Су-25 пролетели над нашими головами на высоте до 100 м и мы поняли, что они отходят в сторону неоккупированной территории, то есть принадлежат к ВС Украины, то я был очень рад, что отпустил накануне расчеты "Стингеров", потому что для "Грачей" этот вылет мог бы быть последним

Координация, точнее ее отсутствие, губит многие операции. К счастью, у орков ситуация не лучше", - рассказал он.

На видео атака вертолетов орков против СОУ 19.07.22.

Автор: 

ВСУ (6587) бой (164) Боевой опыт (3)


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Топ комментарии
+19
Я не военный. Но банальная логика подсказывает что координацию действий нужно делать между подразделениями и втихаря, а не на медиа и соцсетях
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22.07.2023 23:34
+9
На жаль це було і буде.
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22.07.2023 23:36
+9
Таке враження що централізованого керівництва військовими підрозділами взагалі не існує. Хтось йде в атаку на оперативному просторі іншого, який про це навіть нічого не знає. Чим вони там займаються в тому командуванні? Злочинна недбалість паркетного генералітету під час бойових дій очевидна загроза безпеці держави, що перетворилось у норму, зважаючи на аналогічні події у столиці під час перших днів повномасштабного вторгнення.
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23.07.2023 02:08
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Правила форума Совет форумчан
Я не военный. Но банальная логика подсказывает что координацию действий нужно делать между подразделениями и втихаря, а не на медиа и соцсетях
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22.07.2023 23:34 Ответить
Це 22 рік
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22.07.2023 23:40 Ответить
Ты не военный, но невнимательный)
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22.07.2023 23:48 Ответить
Повністю підтримую і рахую,що такі статті мають мати цензуру. Це війна.
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23.07.2023 08:20 Ответить
І ти неуважний, ци було рік тому. Треба вже обговорювати.
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26.07.2023 14:22 Ответить
Ця новина в соц сетах заявилося на Цензорі.

»Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02E75BPdnoJMPnupk4sotZ8mLqTLhKfsuhrVuapvLU798B5woU6LpqXdCV1zYYZefQl&id=100007490175673&__cft__[0]=AZVrU_YPI-zDFMj9H7FmjKdDrRCqAxiFm0aZoSg0EkBxbyp_A28y1gYALDC059F4ONgxd8nhdWyV7G41aeUJYEZs3eJRg4EgD2EsK4WYXW1O2RrD5Jra80eoj5FoLCBOp9j_LBzApA9kbP9LW_K_WuKan_ZO7sUh9zehNHEBV8-qdA&__tn__=%2CO%2CP-R рассказал военный аналитик, военнослужащий ССО ВСУ Вячеслав Целуйко, передает »

Тому повну відповідальність за розповсюдження деталей військових операцій ЗСУ під час війни
лягае на Цензор нет.
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23.07.2023 17:09 Ответить
На жаль це було і буде.
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22.07.2023 23:36 Ответить
Щось про радіозв'язок ні слова. Чи взагалі його небуло чи рашисти заглушили. На танку теж є радіостанція. Чому так ?
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23.07.2023 00:16 Ответить
Ніколи не забуду, як ротний під Кремінною казав: "У нас одна рація в пройобі, тому доповідайте, але враховуйте, що ворог нас чує")))
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23.07.2023 00:26 Ответить
Ну і нашо цей Целуйка тут це так "падробно" пише? ...
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23.07.2023 00:31 Ответить
Целуйко на фронті ще з 2014-го, один з командирів. І добре знає, про що можна, а про що неможна писати. Набагато краще, ніж якісь там йолопи диванні. Особливо ті, які дозволяють собі зневажливий тон.
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23.07.2023 02:43 Ответить
сиди мовчки, патріот німецький
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23.07.2023 14:51 Ответить
Бо це все було рік тому! Мова про 22-й рік!
А ось навіщо тут зараз це писати? Щоби що? Зіпсувати настрій? Так він і так... Є чім зіпсовувати...
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23.07.2023 08:30 Ответить
Таке враження що централізованого керівництва військовими підрозділами взагалі не існує. Хтось йде в атаку на оперативному просторі іншого, який про це навіть нічого не знає. Чим вони там займаються в тому командуванні? Злочинна недбалість паркетного генералітету під час бойових дій очевидна загроза безпеці держави, що перетворилось у норму, зважаючи на аналогічні події у столиці під час перших днів повномасштабного вторгнення.
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23.07.2023 02:08 Ответить
Млять!
Это новость от 22.07.23 23:23 про " у липні 2022 року."
Что за хрень?
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23.07.2023 12:32 Ответить
Це Блазень у всьому винний.
Точно кажу.
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23.07.2023 13:01 Ответить
не блазень, а сивочолий
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23.07.2023 15:15 Ответить
Это называется бардак.
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23.07.2023 13:29 Ответить
ЗЕЛЕНЕ ШАПІТО🤢🤥🎪🐸‼️А в тилу виключно мародери грабують і виводять в офшори !
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23.07.2023 13:53 Ответить
 
 