Военнослужащий ССО ВСУ Целуйко: Отсутствие координации между участниками штурма губит операцию. Второе наступление на Граково – пример как не нужно планировать и вести бой. ВИДЕО
Отсутствие координации между участниками штурма губит операцию. В качестве примера влияния на ход операции отсутствия координации можно рассматривать второе наступление ВСУ на Граково (Харьковская область) в июле 2022 года.
Об этом рассказал военный аналитик, военнослужащий ССО ВСУ Вячеслав Целуйко, передает Цензор.НЕТ.
"Второе наступление на Граково, в котором год назад погиб Александр Чабан, для меня пример как не надо планировать боевые действия и как не надо вести бой. Полное отсутствие координации между участниками штурма спасло орков. Ребята из одного из Центров вошли в деревню с запада, видели на своих квадрокоптерах скопления врага, но не имели выхода на арту, чтобы их разобрать. Мы корректировали арту, но наши коптеры туда не долетали и вообще не знали, что наши коллеги наступают с запада.
Группа Саши работала южнее нас. Им нужна была помощь. Кроме выхода на большую арту, я тогда, на всякий случай, подтянул свои огневые средства СПГ-9 и 60-мм миномет. Но о том, что там вообще кто-то нуждается в помощи, мы узнали, когда ребят Сани вывезли ко мне на передовое КСП и они сказали, что потеряли командира. Только через два дня я узнал, что речь шла об Александре.
Апофеозом была атака пары наших Су-25 на наш танк, который решил, что попал в засаду и начал стрелять на обе стороны трассы Е40, хорошо, что он уже проехал мимо нас, а впоследствии он взорвался на нашем же минном поле. Когда Су-25 пролетели над нашими головами на высоте до 100 м и мы поняли, что они отходят в сторону неоккупированной территории, то есть принадлежат к ВС Украины, то я был очень рад, что отпустил накануне расчеты "Стингеров", потому что для "Грачей" этот вылет мог бы быть последним
Координация, точнее ее отсутствие, губит многие операции. К счастью, у орков ситуация не лучше", - рассказал он.
На видео атака вертолетов орков против СОУ 19.07.22.
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Тому повну відповідальність за розповсюдження деталей військових операцій ЗСУ під час війни
лягае на Цензор нет.
А ось навіщо тут зараз це писати? Щоби що? Зіпсувати настрій? Так він і так... Є чім зіпсовувати...
Это новость от 22.07.23 23:23 про " у липні 2022 року."
Что за хрень?
Точно кажу.