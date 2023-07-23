Операторы дронов из 79 ОДШБр обнаружили и двумя точными сбросами гранат ликвидировали врага. ВИДЕО

Двое оккупантов, которые отстали от своих товарищей, пытались скрыться в здании. Операторы дронов из 79 ОДШБр быстро их обнаружили и двумя точными сбросами гранат ликвидировали врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".

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