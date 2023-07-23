РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11079 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 179 18

Операторы дронов из 79 ОДШБр обнаружили и двумя точными сбросами гранат ликвидировали врага. ВИДЕО

Двое оккупантов, которые отстали от своих товарищей, пытались скрыться в здании. Операторы дронов из 79 ОДШБр быстро их обнаружили и двумя точными сбросами гранат ликвидировали врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Бутусов плюс".

Смотрите также: Артиллерия 3 ОТБр нанесла сокрушительный удар по скоплению врага. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Не одними дронами рашистов уничтожаем. Арта и РСЗВ конечно на первом месте, но филигранная работа операторов дрона просто блестящая.
показать весь комментарий
23.07.2023 15:29
+14
Вихлоп такий неслабий. Ани уснули.
показать весь комментарий
23.07.2023 14:55
+10
Прекрасна робота. От тільки вони в нас оніксами і калібрами, а ми їм гранати , ну виглядає так.....
показать весь комментарий
23.07.2023 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вихлоп такий неслабий. Ани уснули.
показать весь комментарий
23.07.2023 14:55 Ответить
Вторая граната термобарическая. Закрытое помещение... короче, она их и добила. Всё сделано чётко и по уму.
показать весь комментарий
24.07.2023 01:42 Ответить
то спостережний пункт був? чи там пара снайперів сиділа?
показать весь комментарий
23.07.2023 14:58 Ответить
якщо снайпери то якісь аматори, раз так тупо попалились і здохли
показать весь комментарий
23.07.2023 19:00 Ответить
Прекрасна робота. От тільки вони в нас оніксами і калібрами, а ми їм гранати , ну виглядає так.....
показать весь комментарий
23.07.2023 15:02 Ответить
От чесно, невже тіми дронами ми нищимо 500-600 рашистів за день? Ну, от двома гранатами аж два рашиста, якось воно того...
показать весь комментарий
23.07.2023 15:11 Ответить
Не одними дронами рашистов уничтожаем. Арта и РСЗВ конечно на первом месте, но филигранная работа операторов дрона просто блестящая.
показать весь комментарий
23.07.2023 15:29 Ответить
працюють сотні дронів, ідіоте
показать весь комментарий
24.07.2023 00:28 Ответить
Зажарили ПАДЛУ !!!
показать весь комментарий
23.07.2023 15:40 Ответить
Кацапская сказка "Теремок"
Кто-кто в теремочке уже не живет?
показать весь комментарий
23.07.2023 15:46 Ответить
Не встигли секасом занятися,чи встигли?
показать весь комментарий
23.07.2023 15:56 Ответить
Bull!!!
показать весь комментарий
23.07.2023 16:14 Ответить
З майстерністю Українців та Божою допомогою, до окупантів навідалася КАРА від Українців!!!
показать весь комментарий
23.07.2023 16:37 Ответить
Можна було помітити, що вони там росказували друг другу анекдоти. Мабудь, про тупих і жадібних хохлів були анекдоти
показать весь комментарий
23.07.2023 17:09 Ответить
супер, ювелірна робота
показать весь комментарий
23.07.2023 18:15 Ответить
о(ко)рок буде трошки димком підкопчений...
показать весь комментарий
23.07.2023 18:17 Ответить
Це шедевральна робота,колись увійде в підручники з оборони!(розвідка,дорозвідка,прийняття рішення,реалізація задуму.І всі пункти На відмінно!)
показать весь комментарий
23.07.2023 22:14 Ответить
Шикарно! даже не верится в такие чудеса)) такая точность
показать весь комментарий
24.07.2023 00:25 Ответить
 
 