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Бойцы 54-й ОМБр ликвидировали живую силу врага на одном из направлений фронта. ВИДЕО

Воины 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы ликвидировали не менее шести оккупантов.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3536) 54 отдельная мехбригада (183) Александр Сырский (589)


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