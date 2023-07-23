Бойцы 54-й ОМБр ликвидировали живую силу врага на одном из направлений фронта. ВИДЕО
Воины 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы ликвидировали не менее шести оккупантов.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
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