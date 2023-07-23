Мы защищаем культуру и человечность. Россия террором приближает свой демонтаж, - Зеленский. ВИДЕО

Украинский президент Владимир Зеленский вечером 22 июля выступил с традиционным видеообращением к украинцам, в котором главной темой был ночной обстрел Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Я благодарю каждого и каждую, кто с Одессой. Спасибо всем в городе, кто помогает пострадавшим и с разбором завалов. Спасатели и врачи, военные и полицейские, волонтеры и местные власти, приобщившийся бизнес. Спасибо и всем городам. Очень важно помогать друг другу!

Отдельно хочу поблагодарить и тех в мире, кто уже осудил это очередное проявление российского зла. Нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкли к террористическим атакам. Мишенью всех этих ракет являются не просто города, села или люди. Их мишень – это человечность и основы всей нашей европейской культуры. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих безумных кремлевских тоже не получится.

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Мы уже начали готовиться к следующей неделе. Будет много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту. Я благодарю генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина-НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата – уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным.

Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров – все, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решительности всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь.

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