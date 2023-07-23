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Мы защищаем культуру и человечность. Россия террором приближает свой демонтаж, - Зеленский. ВИДЕО

Украинский президент Владимир Зеленский вечером 22 июля выступил с традиционным видеообращением к украинцам, в котором главной темой был ночной обстрел Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Я благодарю каждого и каждую, кто с Одессой. Спасибо всем в городе, кто помогает пострадавшим и с разбором завалов. Спасатели и врачи, военные и полицейские, волонтеры и местные власти, приобщившийся бизнес. Спасибо и всем городам. Очень важно помогать друг другу!

Отдельно хочу поблагодарить и тех в мире, кто уже осудил это очередное проявление российского зла. Нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкли к террористическим атакам. Мишенью всех этих ракет являются не просто города, села или люди. Их мишень – это человечность и основы всей нашей европейской культуры. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих безумных кремлевских тоже не получится.

Смотрите также: Центр Одессы после варварской российской атаки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мы уже начали готовиться к следующей неделе. Будет много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту. Я благодарю генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина-НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата – уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным.

Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров – все, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решительности всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь.

Читайте также: Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО 26 июля

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) НАТО (9980) обращение (748) Одесса (7880)


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Топ комментарии
+20
Вова, ти крадеш та брешеш, а захищають воїни ЗСУ
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23.07.2023 21:17
+16
Демонтажник, ти демонтуєш Україну. Казьол.
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23.07.2023 21:25
+15
І оце ви хочете залишити до 2027 року з бакановими,резніками і дерьмаками з арахаміями.
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23.07.2023 21:17
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Какие же эти срасияне твари... Нет слов
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23.07.2023 21:17 Ответить
Серіалами , про пузатого хряка паравознюка , Кравець на програми БЛА-БЛА-БЛА , культура шапіто🎪🦠 дебілоідам , замість озброєння і дронів
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23.07.2023 22:08 Ответить
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24.07.2023 09:04 Ответить
І оце ви хочете залишити до 2027 року з бакановими,резніками і дерьмаками з арахаміями.
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23.07.2023 21:17 Ответить
Нарід то вибрав.
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23.07.2023 21:20 Ответить
Зараз Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи: введено резерв, а артилерія б'є по підарах біля переправи. Кармазинівка, Кремінна, оце вибір народу, ЗСУ, а не ухилянт
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23.07.2023 21:30 Ответить
Яка користь від ваших коментарів на Цензорі,для України?Чи це хвороба,аби писати?Залужний що вам відповів на ваш лист?Чи аби щьокі надувати без користі для України?Давайте до нас.
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23.07.2023 22:15 Ответить
Ви тему коментуйте, а не на особистості переходьте. Це уже не вперше,коли ви пишите про мене. Навіщо, я не ваша сусідка, тітка і в борг не брала у вас. Навпаки це мої налоги ідуть на ЗСУ, чому я рада. Відносно Гуменюк, то почекаємо на її обговорення атаки на Південь сьогодні, до речі ви самі як хоч десь обурилися за 54 серіали за ваші кошти? Мої пости мали сенс. Ваш, тільки для оплати від подоляка
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24.07.2023 08:59 Ответить
Від того що я буду обурюватися на Цензорі,що то зміне?🤣🤣🤣Який сенс в ваших постах,яка користь?Тут сидить 20-30 одних і тиж самих людей,кожного дня,пишуть одне й теж саме.Тут вже проглядає хвороба,аби щось писати.....Ну не можуть вже не писати,навіть неважливо навіть,хтось читає чи ні...Вибачте за запитання,а ви були в кпсс?
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24.07.2023 10:24 Ответить
На Цензорі є адреси тих проти кого можна обурювався. Я так і роблю, по адресу, а потім смі пишуть про резонанс від людей. Там є і моя крапля. Сам Цензор для мене, це інколи побачити знайомий нік ще з 2014 року і знати,що вони живі. При правлінні пінгвіна я не заходила на сайт, війна змінила ситуацію. Будь ласка, не турбувати більше, ви не для розмови
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24.07.2023 11:46 Ответить
А як з кпсс?🤣
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24.07.2023 11:49 Ответить
Нарід мудрий до речі вибирає клована та зешоблу.
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23.07.2023 23:45 Ответить
Вова, ти крадеш та брешеш, а захищають воїни ЗСУ
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23.07.2023 21:17 Ответить
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23.07.2023 21:18 Ответить
Що може знати про культуру та людяність той, хто роками виготовляв третьосортний непотріб для п'яного бидла та тупаків і звісно, про яку людяність може говорити той, хто привів до влади та покриває клептоманів, які крадуть медикаменти та гуманітарну допомогу, кошти виділені на армію та допомогу тим, хто в наслідок війни втратив усе?
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23.07.2023 21:22 Ответить
Культура и зевласть-єто как триппер и трипилье
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23.07.2023 21:23 Ответить
Якщо про людяність, то як бути з Воїнами на мінних полях без підготовки фронту наступу? Усі бачили відео,де захисники до останнього побратима витягли з пекла. Один з них уже загинув, шана йому і дяка. Людяність твоя не для України.
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23.07.2023 21:23 Ответить
В рашки терор в кроаі -- вони на цьому собаку з*іли
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23.07.2023 21:24 Ответить
Демонтажник, ти демонтуєш Україну. Казьол.
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23.07.2023 21:25 Ответить
Я це вже чув ще 1,5 роки тому. А от що ви зробили для перемоги, окрім багатомільярдної корупції, ось це питання.
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23.07.2023 21:28 Ответить
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Міністерство оборони забеспечує ЗСУ зброєю. Воно повинно шукати зброю по всьому світу та розміщати замовлення у виробників, як вітчизняних так і закордонних. Ну, так повинно бути. Але по факту ЗСУ не вистачає майже всього. І як воювати, якщо Міноборони не дає зброю військовим. Кулемети, гранатомети, БПЛА, FPV-дрони, міни для мінометів та багато всього іншого.

Так от, якщо Міністерство за 17 місяців після повномасштабного вторгнення і досі не розмістило в Укроборонпромі замовлення на FPV-дрони та навіть не замовило у виробників українські кулемети КМ-7,62 та українські гранатомети УАГ-40, щоб задовольнити дефіцит цієї зброї на фронті, то в міністерстві працюють або довбойоби, або зрадники.

А дивлячись на історії з замовленням мін на 1,4 млрд грн(коли гроши заплатили, а жодної міни не отриали), з яйцями по 17 гривен та з корупцією в Мінобороні, то думаю, що там є обидві категорії.
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23.07.2023 21:35 Ответить
То все ЗСУ!
А єдине, що захищає Зеленський та його банда, то це:
Яйця по 17 та паливо по 80!
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23.07.2023 21:30 Ответить
вже й Зе зрозумів, що кацапії немає місця в цивілізованому світі і у світі взагалі.
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23.07.2023 21:32 Ответить
буба? зрозумів? серьозно? що йому написали.то він і читає,все.
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23.07.2023 22:27 Ответить
не принижуйте так себе.
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23.07.2023 22:52 Ответить
тобто є ще наївні дурники, які вірять що квасний малорос переосмислив свої погляли,то хто тут кого принижує)))
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23.07.2023 22:53 Ответить
квасний, чи пивний.., ви живете в Україні, в України є президент, це й ваш президент, хоч ви могли його не обирати, щоб перемогти нашого ізвічного ворога - кацапію, нам потрібна єдність, іначе нам загрожує не ще якийсь, новий період рабства, ні, нам загрожує повне знищення, як країни і як нації. Відчуваю, ви цього не розумієте.
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23.07.2023 23:38 Ответить
нагадаю рабу,що президент всього навсього НАЙМАНИЙ МЕНЕДЖЕР,не цар,ні король,ні князь а всього навсього ЧИНОВНИК,і ні любити його ні поважати його я не зобовязаний.
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23.07.2023 23:46 Ответить
нагадай своїй мамі, хай соплі тобі витре й труси випере, дуже смердиш. тупе ти чмо.
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24.07.2023 00:32 Ответить
цей раб порвався,несіть наступного)))
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24.07.2023 00:51 Ответить
ЗЕ!, а нагадати тобі про ТВОЮ людяність і культуру? Журавель, що кілька днів вмирав - це ТВОЯ людяність! Концерт перед безлером, коли катували і вбивали Рибака - це ТВОЯ культура!

Цинічне брехливе самозакохане чмо!
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23.07.2023 21:33 Ответить
Агент ФСБ про культуру та людяність.
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23.07.2023 21:36 Ответить
Зеленський ввечері 22 липня виступив із традиційним відеозверненням до українців, у якому головною темою був нічний обстріл Одеси.
Ему, как и Шапиро, ФСБ-шные методички заранее подогнали?
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23.07.2023 21:37 Ответить
За 1,5 года войны, раз ты узурпировал власть и заменил собой все органы управления в Украине, хоть бы осторожно намекнул (сарказм) что нужно экономику переводить на военные рельсы, делать радикальную налоговую реформу для привлечения иностранных инвестиций и капитала и мобилизовать всё общество для помощи ВСУ (донатами, например).
Так нет же, каждый день несёт какую то ахинею, которая забывается на следующий день...
Вообще не видно что он думает и планирует что то наперед, нет каких то опережающих ходов.
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23.07.2023 21:42 Ответить
ТИ, падло захищаєш своє зелене лайно, свого кукловода і свої гроші. А наші військові і Залужний захищають Україну і її народ.
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23.07.2023 21:43 Ответить
Це базовий антагонізм, що проявляється лише у період війни, між державою і країною. Розвинені демократії намагаються виключити застосування/використання дефініції "держава" навіть у суспільному мовленні.
Загальне правило - миттєве зникнення представників усіх "державних інституцій" під час вторгнення агресора і організація захисту країни лише народом/нацією, тобто професійною армією і добровольчим/волонтерським/партизанським рухами.(с)
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23.07.2023 22:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z7LmAvhrd6k
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23.07.2023 22:00 Ответить
Культура - це ж юра горбунов та 95 квартал. Чи то мистецтво?
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23.07.2023 22:12 Ответить
Почуття, які викликає найшашличніший лідер всіх часів та народів - гнів, злість, ненависть та ОГИДУ!
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23.07.2023 22:14 Ответить
при чому одночасно...
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23.07.2023 22:28 Ответить
Господи,спаси сохрани от таких руководителей.
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23.07.2023 22:42 Ответить
цікаво хтось ще дивиться той бєнямарахфон ?
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24.07.2023 09:39 Ответить
 
 