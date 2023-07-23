Мы защищаем культуру и человечность. Россия террором приближает свой демонтаж, - Зеленский. ВИДЕО
Украинский президент Владимир Зеленский вечером 22 июля выступил с традиционным видеообращением к украинцам, в котором главной темой был ночной обстрел Одессы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Я благодарю каждого и каждую, кто с Одессой. Спасибо всем в городе, кто помогает пострадавшим и с разбором завалов. Спасатели и врачи, военные и полицейские, волонтеры и местные власти, приобщившийся бизнес. Спасибо и всем городам. Очень важно помогать друг другу!
Отдельно хочу поблагодарить и тех в мире, кто уже осудил это очередное проявление российского зла. Нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкли к террористическим атакам. Мишенью всех этих ракет являются не просто города, села или люди. Их мишень – это человечность и основы всей нашей европейской культуры. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих безумных кремлевских тоже не получится.
Мы уже начали готовиться к следующей неделе. Будет много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту. Я благодарю генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина-НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата – уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным.
Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров – все, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решительности всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь.
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Міністерство оборони забеспечує ЗСУ зброєю. Воно повинно шукати зброю по всьому світу та розміщати замовлення у виробників, як вітчизняних так і закордонних. Ну, так повинно бути. Але по факту ЗСУ не вистачає майже всього. І як воювати, якщо Міноборони не дає зброю військовим. Кулемети, гранатомети, БПЛА, FPV-дрони, міни для мінометів та багато всього іншого.
Так от, якщо Міністерство за 17 місяців після повномасштабного вторгнення і досі не розмістило в Укроборонпромі замовлення на FPV-дрони та навіть не замовило у виробників українські кулемети КМ-7,62 та українські гранатомети УАГ-40, щоб задовольнити дефіцит цієї зброї на фронті, то в міністерстві працюють або довбойоби, або зрадники.
А дивлячись на історії з замовленням мін на 1,4 млрд грн(коли гроши заплатили, а жодної міни не отриали), з яйцями по 17 гривен та з корупцією в Мінобороні, то думаю, що там є обидві категорії.
А єдине, що захищає Зеленський та його банда, то це:
Яйця по 17 та паливо по 80!
Цинічне брехливе самозакохане чмо!
Ему, как и Шапиро, ФСБ-шные методички заранее подогнали?
Так нет же, каждый день несёт какую то ахинею, которая забывается на следующий день...
Вообще не видно что он думает и планирует что то наперед, нет каких то опережающих ходов.
Загальне правило - миттєве зникнення представників усіх "державних інституцій" під час вторгнення агресора і організація захисту країни лише народом/нацією, тобто професійною армією і добровольчим/волонтерським/партизанським рухами.(с)