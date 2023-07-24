РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11036 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупация Крыма Война
16 721 41

Кремлевская пропагандистка о дороге в оккупированный Крым: "В любой момент может выехать танк или БТР. Они главные всегда". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка рассказала в студии РосТВ о порядках на дорогах оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по ее словам, приоритет в движении всегда имеет военная техника. Страховые полисы не действуют вообще.

"В любой момент танк или БТР могут выехать на дорогу, и они будут главными на этой дороге. Страховка не действует, и вы не сможете оформить аварийный случай", - говорит пропагандистка.

Смотрите: В оккупированном Крыму детонирует склад боеприпасов. ВИДЕО

ДТП (7673) оккупация (10137) пропаганда (3675)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
А може вибігти Леопард, тоді вам пи..зда
показать весь комментарий
24.07.2023 12:57
+19
Що такого в тому Криму, що кацапня готова їхати через окуповані території де іде війна або через міст, котрий підривають постійно!? В них же є своє узбережжя,ні!? В Грузію можуть їздити, особливо наташкі. Так ніж-тратять дні, сидять в пробках, сплять на узбіччях, здихають по дорозі від хвороб і війни але все одно лізуть, пілять!
показать весь комментарий
24.07.2023 12:57
+17
Возможно выдают какие то халявные путевки, вот многие и едут.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що такого в тому Криму, що кацапня готова їхати через окуповані території де іде війна або через міст, котрий підривають постійно!? В них же є своє узбережжя,ні!? В Грузію можуть їздити, особливо наташкі. Так ніж-тратять дні, сидять в пробках, сплять на узбіччях, здихають по дорозі від хвороб і війни але все одно лізуть, пілять!
показать весь комментарий
24.07.2023 12:57 Ответить
ху.ло чумадан скреп десь закопав
показать весь комментарий
24.07.2023 12:58 Ответить
Возможно выдают какие то халявные путевки, вот многие и едут.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:00 Ответить
в перші роки після окупації Криму їхали навіть бомжі,валялись п'яні по тратуарах і спали на лавочках...це розповідала одна жіночка і викладувала фото в соцмережі ,місцеві жителі офіґівали від тої наволочі.../ " ...... Кримська"/не називаю її ,щоб рашисти не знали.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:07 Ответить
Кажуть, там найдешевше
показать весь комментарий
24.07.2023 13:06 Ответить
Там уютнєнько, по домашнему.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:10 Ответить
бо більше нікуди, їх ніде в світі не хочуть бачити.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:07 Ответить
Яж і кажу-у них є краснадарскій край, Кубань, можуть їздити в Сухумі і Батумі, в Грузію їм навіть літаки літають, прямі рейси! Чого вони лізуть в той Крим!? Це дорого і небезпечно але все одно лізуть! Підірвали міст? Фігня! Будемо їздити майже що не через лінію фронту!
показать весь комментарий
24.07.2023 13:44 Ответить
Їм пообіцяли жити у військових таборах на ШАРУ. Головне слово тут на ШАРУ. Для кацапа.
показать весь комментарий
24.07.2023 15:13 Ответить
По перше дають халявні путьовки. По друге у багатьох кацапів там рідня, нагадаю, що приблизно 80% населення Крима це етнічні росіяни (принайні вони себе такими вважають). По третє деякі кацапи ще вважают, що це дуже патріотично туди їздити. І четверте - дешево відносно інших напрямків.
показать весь комментарий
24.07.2023 15:44 Ответить
Про 80% етнічної русні перебор. Немає у всесвіті жодного місця, де мешкає стільки русні.
показать весь комментарий
24.07.2023 17:56 Ответить
Ви праві, але глянув вікі за переписом 2001 року, 58,5% кацапів, цього мало? Їх там більшість нажаль, і купа родичив на росії живе + понавозили туди після окупації, тому скоріш за все зара вже під 80%.
показать весь комментарий
25.07.2023 00:59 Ответить
Ще знайшов перепис у Криму, провелений кацапстаном у 2021, по їх даним 73% росіяни, 14% татари, 8% українці, решта інші, отже я був близький до правди. Нашіх багато виїхало, а кацапів навпаки приїхало.
показать весь комментарий
25.07.2023 10:07 Ответить
А може вибігти Леопард, тоді вам пи..зда
показать весь комментарий
24.07.2023 12:57 Ответить
так она и меет ввиду украинский танк или бтр
показать весь комментарий
24.07.2023 13:15 Ответить
вірю що так і буде
показать весь комментарий
24.07.2023 13:52 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2023 13:51 Ответить
Сезон екстремальних турів.
показать весь комментарий
24.07.2023 12:58 Ответить
Мордвинка чистых кровей.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:02 Ответить
На "60 мінут" у скабєєвой щодня 3.14*дять про ЛГБТ в ЄС. Затаскана методичка.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:04 Ответить
я згадав, як Янич про це розповідав ,на антимайдані...а потім здиснув в Австрію під час революції
показать весь комментарий
24.07.2023 13:10 Ответить
Хтозна чого він так розповідав. Може в нього позиція була "не хочу та й дай Боже", тоді дивно що не в Голландію утік
показать весь комментарий
24.07.2023 13:38 Ответить
🤮
показать весь комментарий
24.07.2023 13:08 Ответить
кацапам ездят по ушам, а те ведь верят и доверяют...
показать весь комментарий
24.07.2023 13:14 Ответить
для москалів одна дорога - у пекло
показать весь комментарий
24.07.2023 13:14 Ответить
на жаль, цю крву не роздавили там бетером.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:20 Ответить
а ты представляешь сколько гавна будет
показать весь комментарий
24.07.2023 13:26 Ответить
нічого, розкатають по дорозі
показать весь комментарий
24.07.2023 13:33 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/07/24/7166347/ В Швеции начинается суд над Гретой Тунберг за неповиновение полиции
показать весь комментарий
24.07.2023 13:25 Ответить
это еще кто кому не повиновался
показать весь комментарий
24.07.2023 13:30 Ответить
нада выдавливать таких на зеленку тем более если 20 лет за рулем
показать весь комментарий
24.07.2023 13:28 Ответить
цьому відео вже декілька днів ...але ...після падіння самострою .вони показують як класно їхати в Крисм в об'зд через Маріуполь по так званому сухопутному коридору ...Це так класно просто піпець ,тим паче що це як реклама на їх 1 аналі ...А як же міст ? Він що не класний. Дивна реклама для дибілів щоб прокатнутись в нестабільний Крисм та ще потрапити під Хаймарс по дорозі...
показать весь комментарий
24.07.2023 13:33 Ответить
На бомбу похожа
показать весь комментарий
24.07.2023 13:33 Ответить
Це та, якій штанга на голову впала.
показать весь комментарий
24.07.2023 13:34 Ответить
На пляжах уже выдают лежаки на воздушной подушке, точнее - на кислородной.
показать весь комментарий
24.07.2023 14:46 Ответить
Тёлка немножко не договаривает. Что бы свинособаки раньше времени не боялись.
показать весь комментарий
24.07.2023 15:08 Ответить
Ні, щоб сусіди не написали куданадо!
показать весь комментарий
24.07.2023 15:14 Ответить
Останній сезон у Криму. Будет что вспомнить.
показать весь комментарий
24.07.2023 15:36 Ответить
Знову іформативна пурга.
показать весь комментарий
24.07.2023 18:05 Ответить
 
 