Кремлевская пропагандистка о дороге в оккупированный Крым: "В любой момент может выехать танк или БТР. Они главные всегда". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка рассказала в студии РосТВ о порядках на дорогах оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по ее словам, приоритет в движении всегда имеет военная техника. Страховые полисы не действуют вообще.

"В любой момент танк или БТР могут выехать на дорогу, и они будут главными на этой дороге. Страховка не действует, и вы не сможете оформить аварийный случай", - говорит пропагандистка.

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