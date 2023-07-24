Морские пехотинцы 36 ОБрМП уничтожили вражеский БТР с помощью дрона-камикадзе. ВИДЕО

Морские пехотинцы превратили в металлолом бронетранспортер, который оккупанты оставили на поле боя. Аэроразведчиками подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского был поражен российский БТР.

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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