Морские пехотинцы 36 ОБрМП уничтожили вражеский БТР с помощью дрона-камикадзе. ВИДЕО
Морские пехотинцы превратили в металлолом бронетранспортер, который оккупанты оставили на поле боя. Аэроразведчиками подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского был поражен российский БТР.
Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Героям Слава!!!
я.раніше чогось *здох*.