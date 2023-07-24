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Морские пехотинцы 36 ОБрМП уничтожили вражеский БТР с помощью дрона-камикадзе. ВИДЕО

Морские пехотинцы превратили в металлолом бронетранспортер, который оккупанты оставили на поле боя. Аэроразведчиками подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского был поражен российский БТР.

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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уничтожение (6931) БТР (364) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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****** хлопці кацапню!!!
Героям Слава!!!
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24.07.2023 17:44 Ответить
красивоє
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24.07.2023 19:19 Ответить
Підари вже на БТрах присобачують мангали...Допомогло?
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24.07.2023 17:46 Ответить
Таких дронів камікадзе потрібно десятки тисяч.Якби вони в нас були зовсім би інший розклад був
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24.07.2023 17:46 Ответить
Явно був нафарширований ************.
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24.07.2023 17:47 Ответить
Ніт, стандартний БК їбонув.
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24.07.2023 18:02 Ответить
Який в БТРі стандартний БК що його рознесло вщент,скоріше він був замінований,т.
я.раніше чогось *здох*.
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24.07.2023 19:56 Ответить
Нашим тоже перепало на запорожском направлении от их ланцетов при штурме села,когда уже начнут отправлять бронетехнику в атаку под прикрытием РЭБ?
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24.07.2023 19:17 Ответить
 
 