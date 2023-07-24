Взятый в плен оккупант рассказал о том, как подписал контракт с Минобороны РФ: "Командир выстрелил мне в ягодицу, но я убежал". ВИДЕО

Уродженець села Ваегі Магаданської області 39-річний Матвій Айняургін підписав договір із Міноборони РФ, відбуваючи покарання в місцевій виправній колонії. На сході України колишній "зек" потрапив у полон до українських захисників

Как сообщает Цензор.НЕТ, Айняургин стал служить в ЧВК "Ветераны" при 55-й отдельной мотострелковой бригаде РФ. Ему обещали работу по строительству и укреплению блиндажей на задних линиях российской обороны, однако служить ему пришлось на передовой.

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Когда он заявил командиру о том, что должен быть на других позициях, тот ответил, что нужно выполнять приказ.

"За неисполнение приказа знаете, что может быть? Могут "обнулить", то есть прострелить ногу или еще что-нибудь. Я такое уже видел. Угрозы, обиды. Я не выдержал и побежал, потому что почувствовал боль в ягодице, и я упал. Оказывается, в меня выстрелил командир", - рассказал пленный.

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Полную историю бывшего заключенного, заключившего контракт с ЧВК "Ветераны" можно посмотреть в соцсети.