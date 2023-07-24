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Новости Видео Война
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Взятый в плен оккупант рассказал о том, как подписал контракт с Минобороны РФ: "Командир выстрелил мне в ягодицу, но я убежал". ВИДЕО

Уродженець села Ваегі Магаданської області 39-річний Матвій Айняургін підписав договір із Міноборони РФ, відбуваючи покарання в місцевій виправній колонії. На сході України колишній "зек" потрапив у полон до українських захисників

Как сообщает Цензор.НЕТ, Айняургин стал служить в ЧВК "Ветераны" при 55-й отдельной мотострелковой бригаде РФ. Ему обещали работу по строительству и укреплению блиндажей на задних линиях российской обороны, однако служить ему пришлось на передовой.

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Когда он заявил командиру о том, что должен быть на других позициях, тот ответил, что нужно выполнять приказ.

"За неисполнение приказа знаете, что может быть? Могут "обнулить", то есть прострелить ногу или еще что-нибудь. Я такое уже видел. Угрозы, обиды. Я не выдержал и побежал, потому что почувствовал боль в ягодице, и я упал. Оказывается, в меня выстрелил командир", - рассказал пленный.

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Полную историю бывшего заключенного, заключившего контракт с ЧВК "Ветераны" можно посмотреть в соцсети.

Автор: 

армия РФ (19238) плен (2610)


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Топ комментарии
+18
оно конечно жалкое. Но даже жалкую собаку если она беззащитная, убивать - это надо быть подонком типа таких же вот орков.
хотя орк - для него комплимент..
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24.07.2023 18:31
+13
Зато, коли воно, або такі як воно, гвалтували українських жінок і дітей, не були такими "жалкими".
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24.07.2023 18:48
+10
Ну і рожа,типічний рюсскій,орки з Володаря Кілець симпатичніші були,а це якісь неандертальці
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24.07.2023 18:34
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Та гляньте на це тупе уйобіще цеж повний імбіцил, ростриляти та й все хто цю потвору буде вимінювали?…
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24.07.2023 18:27 Ответить
оно конечно жалкое. Но даже жалкую собаку если она беззащитная, убивать - это надо быть подонком типа таких же вот орков.
хотя орк - для него комплимент..
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24.07.2023 18:31 Ответить
Ви праві рки сильні і здорові і в книжках і в іграх.
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24.07.2023 18:37 Ответить
Зато, коли воно, або такі як воно, гвалтували українських жінок і дітей, не були такими "жалкими".
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24.07.2023 18:48 Ответить
так, можливо він і вбивав і гвалтував.
Але це - ЙОГО провина. а якщо ми його вб'ємо беззбройного з це буде вже НАША провина.
Не зрозуміло?
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24.07.2023 19:13 Ответить
А прі папиткє к бєгству?
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24.07.2023 19:39 Ответить
Ви вважаєте, що буде краще, коли вони будуть вбивати, калічити, піддавати тортурам, гвалтувати і грабувати українців? Тому, що вони жалюгідні? Та воно, як і інші, на подібних відео безсоромно брешуть - банально на сльозу давлять.
І, да - аналогія із собакою недоречна. Вони - щось на кшталт тарганів, або глистів та подібного.
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24.07.2023 19:56 Ответить
якщо його не вбити - він повернеться і вб'є вашу дитину. А весь ви такий невинний
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24.07.2023 20:00 Ответить
нам потрибна армия таких имбэцылив на розминування - их нэ жалко ))
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24.07.2023 18:36 Ответить
Бреше як дихае по легенді якої йих навчило фсб причому всі брешуть однаково спочатку брехали що їхали на навчання зараз брешуть що на будівництво
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24.07.2023 20:23 Ответить
До повномасштабного вторгнення «зелених чоловічків» з снігової Нігерії на територію України, ми майже нічого не знали, про суб'єкт російської федерації - Бурятію.
Вчитель історії у школі розповідав нам, що у столиці Бурятії - Улан Уде найбільший у світі пам'ятник вождеві пролетаріату - Леніну. Коли у полон військовослужбовцям ЗСУ почали здаватися цілими ротами військовослужбовці міністра нападу та могилізації РФ Сергія Гірше нетовича Шойгу поступово почала вимальовуватися повна «картина» про звичаї та спосіб життя «визволителів» зі сходу, які прийшли в благословенну Україну зі зброєю в руках.

Насамперед на допиті буряти, сахаті та тунгуси, взяті у полон військовослужбовцями Збройних Сил України, просять конвой вгамувати спрагу мінеральною водою «Миргородська», до бювету якого вони не дійшли танками. Український дізнавач знає бажання своїх клієнтів і в нього напоготові завжди є жадана охолоджена мінералка.

Після водопою допит протікає далі у потрібному руслі. На запитання офіцера: - Якщо ми вас обміняємо на українських полонених, то ви знову приїжджатимете «на сафарі» в Україну ґвалтувати дітей, грабувати пральні машини, килими та вбивати мирних громадян?

- Звичайно будемо, - чесно відповідає віруючий у перевтілення Буддобоязнений полонений. У нас у Бурятії немає роботи. Це - депресивний регіон. Наших оленів та верблюдів давно з'їли комуністи. Якщо ми не підпишемо контракт із вербувальником, то моя сім'я помре з голоду.

- А ви не пробували змінити професію вбивці, наприклад, на будівельника та поїхати зводити житлові будинки в Кунцево, Західний адміністративний округ Москви, - варіює дізнавач.

- Я про це якось не подумав, - відповів нащадок Золотої Орди.

- А ви не боїтеся загинути на війні, - знову намагається «включити мозок» полоненому офіцер СБУ.

- Буддисти не бояться смерті. Ми - погань. Якщо я загину єфрейтором, то в наступному житті я буду підполковником і мати велику зарплату.

У телефонній розмові з чоловіком дружина-бурятка з Улан-Уде дає вказівку ратнику «Русского мира», що бореться у складі путінської «спецоперації» під Херсоном:

-Ти, Доржиханде, відрізай «хахляцьким» хлопчикам «піпки», щоб вони не розмножувалися.

Занавес.
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24.07.2023 20:59 Ответить
Так і сказав? "В ягодіцу"? 🤣😂😂
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24.07.2023 18:30 Ответить
Может в жопу и не выстрел?
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24.07.2023 18:33 Ответить
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24.07.2023 18:56 Ответить
Та воно і слова такого не знає.
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24.07.2023 18:34 Ответить
Видео не смотрел, "но осуждаю"...(с) Кстати, этот чукча-зэк ни одного слова матом не сказал, в отличие от других нечукч...
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24.07.2023 18:54 Ответить
Матюки або запікані, або "обеззвучені".
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24.07.2023 19:25 Ответить
Для начала нужно видео посмотреть...
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24.07.2023 18:52 Ответить
Так я своїм вухам не повірив, тому перепитую в товариства.
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24.07.2023 19:20 Ответить
Нет, он сказал в ягодичную мышцу...
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24.07.2023 20:26 Ответить
Ага, в gluteal musculus.
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24.07.2023 20:45 Ответить
👍😂
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24.07.2023 21:55 Ответить
А він часои не утоснив, куди командир поуілив - у gluteus maksimus чи gluteus medius?
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24.07.2023 20:46 Ответить
"он мне плечо прострелил. вот здесь" (С) іронія долі ))))))
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24.07.2023 18:31 Ответить
та насрати, мені, особисто, це все не цікаво...
контракт підписав, знав куда їде і для чого...
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24.07.2023 18:33 Ответить
Ну і рожа,типічний рюсскій,орки з Володаря Кілець симпатичніші були,а це якісь неандертальці
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24.07.2023 18:34 Ответить
Вы не слышали о существовании таких малых северных народов, как чукчи, эвенки, эскимосы?
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24.07.2023 18:56 Ответить
мене більш цікавить,якого чорта ці малі народи в Україні забули?
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24.07.2023 18:58 Ответить
Согласен.
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24.07.2023 19:00 Ответить
Так мутін же п¢здить, що ми з кацапами адін нарот. То з котрими?
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24.07.2023 20:00 Ответить
Ось їх петрусь перший. Де тут риси слов'янства? Усі вони чебуряти.

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24.07.2023 19:25 Ответить
Шариков ПП
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24.07.2023 18:38 Ответить
і правильно роблять -бо бува такі соберуться аби гроші заробить-пересидіть аби напиться- в кожному підрозділі \ такі автари. так що з ними нормально? щоб моральний склад підрозділу розлагать та товарищів підставлять
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24.07.2023 19:16 Ответить
Ахах))) срашистский мир... никак не пойму... как оккупированные срашей народы соглашаются за нее умирать в нападении на другую страну...
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24.07.2023 18:38 Ответить
Промивають їм мізки. Також потім, коли пропаганда вже не працює, давлять їм на емоції "помстимося з наших".
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24.07.2023 18:40 Ответить
їх ніхто не питає. Цей явно з зони. і явно третя стадія алкоголізму. опухше лице. чи шо там в нього..
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24.07.2023 19:14 Ответить
Ну то что их не спрашивают не объясняет почему они туда идут. В защиту скажу - сраша когда-то споила коренные народы Сибири. Может он оттуда.
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24.07.2023 19:55 Ответить
Тож каже, що чукча з оленячого пасовиська.
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24.07.2023 22:53 Ответить
,,отца слышишь киздят, а я убежал,,
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24.07.2023 18:39 Ответить
В жопу ранєний алєнь.
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24.07.2023 18:43 Ответить
...северный.
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24.07.2023 18:57 Ответить
Якут мабуть чи нівх якийсь.
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24.07.2023 18:43 Ответить
схожий на корінного скрепного росіянина)
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24.07.2023 18:46 Ответить
Ну от що з ними робити? Найкраще було б депортувати, а не годувати і лікувати. Але ж депортованих змусять "іскупать кровью позор плєна" і таки доведеться їх знищувати, але скількох наших вони встигнуть вбити до загибелі? У нас уже є типи яких обміняли і вони потрапили в полон вдруге. З іншого боку "права людини". Виходить що поки ********* переслідує за здачу в полон, обміняним, або звільненим загрожує ув'язнення або смерть. Звідси ми не маємо права віддавати тих полонених хто відмовляється повертатися в *********. Іншими словами, чим кращі умови утримання полонених тим менше серед них бажаючих повертатися. І кожне кацапське окупаційне падло, особливо коли стане абсолютно очевидною поразка *********у, що означає довічну виплату репарації Україні з своєї зарплати!, почне волати "я буду здєсь жіть!, ето моє право!"... Потрібно прийняти категоричний закон щодо відмови в праві звільнених з полону окупантів залишатися на території України. Щоб навіть шансів і будь яких ілюзій щодо подальшого перебування, отримання виду на проживання і тим більше громадянства ц них не виникало.
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24.07.2023 18:52 Ответить
Истинно российский славянин.
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24.07.2023 19:09 Ответить
Чистокровный руцкий орк.
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24.07.2023 19:10 Ответить
А як на останок росчулився, коли "басаноґоє дєцтво" з "сєвєрнимі алєнямі" згадав... "У нас сваі традіциі... рускій нєрускій"...
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24.07.2023 19:28 Ответить
Дивлюсь коментарі. Люди, соромно за вас. Е вислів, "чукча-письменник, не читач". Так ось, більшість коментуючих і е тими самими "чукча-письменник". Хоча, вислів, як по мені, не доречний, бо цей "чукча" набагато розумніший за деяких. Ви все почули? Вони так само окуповані рашкою, як і ми, до того ж набагато більше часу, та з допомогою горілки, до якої ці народи не пристосовані природно. Хоч один з "вумників" спробував прожити в умовах крайней півночі? Це, якраз ті регіони, які першими будуть претендувати на відділення від рашки, поки в них е такі свідомі "чкукчи", як цей. Вчіть історію, непогана наука, для "предбачення майбутнього".
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24.07.2023 19:33 Ответить
Цей чукча каже правильно, але діє неправильно. ТРЕБА ОБНУЛЯТИ СВОЇХ КАТІВ. А не чекати коли їх кати обнуляють.
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24.07.2023 21:06 Ответить
да пошел ты нах.й со своими оленеводами, они сюда не за ягелем приехали а убивать украинцев.
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24.07.2023 21:35 Ответить
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24.07.2023 19:41 Ответить
а де твоє фото ? Пляшку роздавлюють на трьох. Соромно мені за тебе Алекс.
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24.07.2023 21:08 Ответить
Цензору ще не набридло публікувати ці історії? Московит не людина, жалю не вартий і має розглядатися лише як біологічний матеріал для обміну.
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24.07.2023 19:44 Ответить
Іди свідси, москаль нєкрасівий!
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24.07.2023 20:08 Ответить
Развал Рашки неизбежен.
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24.07.2023 20:30 Ответить
Трясця, їх обнуляють, а вони сприймають це як правило. У Першу світову у 1917 році обнуляли офіцерів - дворян. Ніхто не боявся своїх катів. А ці нещасні ... тікають. А їх підстрелюють як у тирі.
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24.07.2023 21:05 Ответить
Ми веж з Бушменами воюемо???
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26.07.2023 15:55 Ответить
 
 