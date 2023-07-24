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"Свои же украли автомат на передовой", - пленный россиянин с "Шторм Z". ВИДЕО

Осужденный Тахир Валеев ушел в ряды "Шторм Z" из Башкортостана. Говорит, будто звали отстраивать уничтоженные города, но оказался под огнем своих товарищей, которые еще и украли автомат на передовой.

О том, как вербуют, учат и наказывают "штормовцев" - в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.

"Пообещали заработную плату хорошую в размере 200 тысяч рублей, пообещали помощь детям, родственникам и то, что помилование будет", - рассказал пленный.

"И по нам наши стреляли и "ВСУшники" стреляли, каша была. Из 140 человек наших осталось 50. Много убитых, много раненых. Дух падает, они не знают, за что воюют", - сказал россиянин.

Автор: 

Бутусов Юрий (4360) пленные (2142)


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Топ комментарии
+8
для кацапів це бидло зовсім ніякої цінності не становить. тому поповнення обмінного фонду таким сміттям немає змісту. краще ліквідувати відразу при спробі втечі, ніж потім панькатися з цим біосміттям і витрачати кошти на його утримання.
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24.07.2023 19:59
+7
ви себе не дуже тіште. а що він буде в полоні казати? "йшов хахлов мачить. еще и за деньги да оп**здюлився"? звісно ні. з тієї сторони з мясом порядок, його ще повно. і наші також в полон потрапляють, і теж для захисту - повар, водій, мобілізований, воювати не хотів. вони перед ворогом, що наші, що оце от на відео..
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24.07.2023 19:59
+5
Может кто то украл автомат что бы застрелиться.
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24.07.2023 19:54
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24.07.2023 19:52 Ответить
Может кто то украл автомат что бы застрелиться.
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24.07.2023 19:54 Ответить
Украли автомат... На фронте... Под обстрелами... Или заснул бухой, или в карты проиграл и пошел сдаваться за похлебку.
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24.07.2023 19:59 Ответить
ви себе не дуже тіште. а що він буде в полоні казати? "йшов хахлов мачить. еще и за деньги да оп**здюлився"? звісно ні. з тієї сторони з мясом порядок, його ще повно. і наші також в полон потрапляють, і теж для захисту - повар, водій, мобілізований, воювати не хотів. вони перед ворогом, що наші, що оце от на відео..
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24.07.2023 19:59 Ответить
для кацапів це бидло зовсім ніякої цінності не становить. тому поповнення обмінного фонду таким сміттям немає змісту. краще ліквідувати відразу при спробі втечі, ніж потім панькатися з цим біосміттям і витрачати кошти на його утримання.
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24.07.2023 19:59 Ответить
В основном наши парни так и делают. Но такое чудо надо всему миру показать.
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24.07.2023 20:00 Ответить
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24.07.2023 20:06 Ответить
Будь який окупант, особливо з криміналізованих "нацменшин" бреше завжди! І "чавить сльозу". Тупо кримінальні прийоми з репертуару АУЄ. Нам показали хоч одного який відверто заявляв в полоні що прийшов в Україну на заклик ***** вбивати "нациків", гвалтувати, знищувати міста та села, мародерити і заробляти на крові? Прокацаплений Золкін Вам таких не покаже навіть якби такі й зголосились... Усі "сумирні овечки" яких обманули... Угу...
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24.07.2023 20:14 Ответить
Золкін не розумніший від цих полонених кацапів. Бачив його "бесіду" з пілотом на руїнах у Харкові - сором за такого відірваного від життя "українського патріота". Кацап зрозумів обмежанність свого "слідчого" і почав грати у мовчанку.
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24.07.2023 21:20 Ответить
шкода що саперну лопату в дупу не встромили
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24.07.2023 20:18 Ответить
Та в нас крадуть заводами та параходами вже майже на 40 млрд накалядовали
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24.07.2023 21:05 Ответить
Башку не вкрали, вже пощастило. Хоча, кому вона потрібна?
Тільки Уйлу.
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24.07.2023 21:11 Ответить
****** ! они все ****** ! Он шел убивать за бабки и помилование ! Они им не нужны а нам темболее !
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24.07.2023 21:43 Ответить
 
 