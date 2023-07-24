"Свои же украли автомат на передовой", - пленный россиянин с "Шторм Z". ВИДЕО

Осужденный Тахир Валеев ушел в ряды "Шторм Z" из Башкортостана. Говорит, будто звали отстраивать уничтоженные города, но оказался под огнем своих товарищей, которые еще и украли автомат на передовой.

О том, как вербуют, учат и наказывают "штормовцев" - в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.

"Пообещали заработную плату хорошую в размере 200 тысяч рублей, пообещали помощь детям, родственникам и то, что помилование будет", - рассказал пленный.

"И по нам наши стреляли и "ВСУшники" стреляли, каша была. Из 140 человек наших осталось 50. Много убитых, много раненых. Дух падает, они не знают, за что воюют", - сказал россиянин.