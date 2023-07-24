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"Укрзализныця" призывает поддержать одесситов после страшных ударов по их городу: "Держитесь, одесситы, вы сильны! И мы с вами!". ВИДЕО

"Держитесь, одесситы! Вы сильны и мы с вами!" - эти слова накануне звучали из громкоговорителей вокзалов Харькова, Днепра, Ужгорода, Львова и Киева во время отправления поездов в Одессу. "Укрзализныця" заменила стандартные объявления для поддержки одесситов после страшных ударов по их городу.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Автор: 

Одесса (7888) Укрзализныця (2749)


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Топ комментарии
+11
Может пора топить рашистские корыта в нашем море ?
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24.07.2023 20:44
+9
Тримайтеся , дорогі наші одесити ,
кияни теж з Вами , бо Ваша біль , то є і наша біль 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.07.2023 21:19
+5
Дякую тобі сердечно, друже!
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24.07.2023 21:25
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Будматеріали надіслали би. Слова без діл нічого не значать.
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24.07.2023 20:43 Ответить
Может пора топить рашистские корыта в нашем море ?
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24.07.2023 20:44 Ответить
Да , есть такое ... А топить надо .
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24.07.2023 20:50 Ответить
Капитан Джек Воробей?!
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24.07.2023 23:47 Ответить
і "укрзалізниця" із роду "кликушників" " тиць 3,14сдиць а толку нуль"
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24.07.2023 21:03 Ответить
Тримайтеся , дорогі наші одесити ,
кияни теж з Вами , бо Ваша біль , то є і наша біль 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.07.2023 21:19 Ответить
Дякую тобі сердечно, друже!
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24.07.2023 21:25 Ответить
Щiра подяка,добродiю...
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24.07.2023 21:47 Ответить
Дякуємо за підтримку,
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24.07.2023 22:08 Ответить
Щось це надто сильно нагадує клічь з однієї касапської підворотні, мовляв "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". Одна ******* все-таки.
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24.07.2023 22:27 Ответить
а ось мені "щось надто сильно,нагадує",що ви,з такими Висерами!,(,саме з тієї пАдвАротні!,(,
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24.07.2023 23:07 Ответить
Вам не здається, що ця хвороблива творчість вашого бонєвтіка ледь не по всіх каналах, а тепер ще й в Укрзалізниці буквально виносить мізки і уже всіх дістала. Коли воно уже заткнеться?
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24.07.2023 23:20 Ответить
Балабольство, дешеві понти, лицемірство, порожні лозунги, фальшивий патриотизм все це ЗЕлене лайно метастазами розповзлось по країні
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24.07.2023 23:25 Ответить
Гундосий незламний зрадник з гарантіями недоторканності напряму із ворожого кремля.
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24.07.2023 23:31 Ответить
Ні,Мені так ні здається,,по перше--"хвороблива творчість вашого бонєвтіка"-- він не мій ,по другедумаю ,ви поняття не маєте,про що кажете, інакше,ви або бот,або кацап,або Ідіот!, що не має ні Доброти ні Жалю, ні Співчуття,
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24.07.2023 23:44 Ответить
Можливо саме ви ідіот, який під впливом пропаганди уже безапеляційно впевнений, що у бонєвтіка, який здав ворогу злочинців вагнерівців, а згодом і всю Україну касапам є якісь співчуття, жаль чи доброта до українського народу?
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24.07.2023 23:53 Ответить
Україну---Ніхто ні здав касаб,Більш мені ні пиши,
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25.07.2023 00:02 Ответить
Повторюй це собі на ніч перед сном і кожного ранку, зелений рашист

Ці фальшиві й лицемірні співчуття від ворожого холуя і найбільшого зрадника в історії України є наругою над всіма українцями, живими та полеглими у цій касапській війні.
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25.07.2023 00:19 Ответить
Квитки на Укрзалізниці в західному напрямку тільки через бариг-уродські "патріоти".
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24.07.2023 22:52 Ответить
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24.07.2023 22:59 Ответить
 
 