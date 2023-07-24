"Укрзализныця" призывает поддержать одесситов после страшных ударов по их городу: "Держитесь, одесситы, вы сильны! И мы с вами!". ВИДЕО
"Держитесь, одесситы! Вы сильны и мы с вами!" - эти слова накануне звучали из громкоговорителей вокзалов Харькова, Днепра, Ужгорода, Львова и Киева во время отправления поездов в Одессу. "Укрзализныця" заменила стандартные объявления для поддержки одесситов после страшных ударов по их городу.
Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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кияни теж з Вами , бо Ваша біль , то є і наша біль 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Ці фальшиві й лицемірні співчуття від ворожого холуя і найбільшого зрадника в історії України є наругою над всіма українцями, живими та полеглими у цій касапській війні.