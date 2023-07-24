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В Мариуполе под палящим солнцем детей заставляют ходить строевым шагом, в Крыму оккупанты создали "православно-казачий" лагерь для детей. ВИДЕО

Во временно оккупированном Крыму детей приобщили к "православно-казачьему" лагерю, там они под пристальным наблюдением россиян учатся правильно креститься, молиться. В Мариуполе же оккупанты заставляют детей ходить строевым шагом, затем будут учить "тактически-медицинской" подготовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"В Крыму оккупанты пошли еще дальше, чем в Мариуполе. Здесь организовали православно-казачий лагерь для детей. То есть, сразу готовят казачье войско для царя Путина. Детей учат правильно креститься, молиться и умирать за царя. Я даже не знаю, как это можно комментировать, не взорвавшись от смеха, с одной стороны, и придя в себя после шока, с другой", - прокомментировал Андрющенко.

"На жаре детей в Мариуполе муштруют ходить строевым шагом, затем "тактически-медицинская" подготовка. На очереди - лагеря в Мелекино с настоящим оружием. Так куют российский фашизм", - написал советник мэра Мариуполя.

Читайте также: Рашисты заминировали мосты в оккупированном Мариуполе и обустраивают возле них оборонительные сооружения, - Андрющенко

Автор: 

дети (6493) Крым (26389) Мариуполь (5713)


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Топ комментарии
+8
Такі казачкі вже були свого часу.
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24.07.2023 23:42
+7
МРАКобєсіє!,,,--Жах,!,(,
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24.07.2023 23:48
+6
Готують воїнів (вбивць, мародерів - залежно від контексту). Дивно, що не виховують ТОЛЛЕРАНТНИХ європейців?
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24.07.2023 23:42
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Готують воїнів (вбивць, мародерів - залежно від контексту). Дивно, що не виховують ТОЛЛЕРАНТНИХ європейців?
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24.07.2023 23:42 Ответить
тимур что ты за ***** пишешь кто тебя готови к войне??? так само ты провокатор или кретин конченный не пиши фантастику да ты понятия ***** не имешь что было в СССР да была политика да были песни и прочая лабуда но мы дети были свободны беззаботны и радостные а не то что ты утверждаешь вытворяют ******** ********* *******.. если ты на Рашке жил твои ***** проблемы а я в Одессе в УССР жил и все было тип топ.. еда копейки отдых копейки санатории пионерлагеря кружки все БЕСПЛАТНО ЗА СМЕШНЫЕ ДОПЛАТЫ РОДИТЕЛЕЙ тебя что поця заставляли правильно крестом себя осинать??? да мы религии и Бога то и не знали кино театры развлечения Лунапарк Чехословацкий море еды валом вода по 1 копейке мороженное от 5 до 28 копеек порция рачки по 10 копеек целый кулек на полккило семечки 10 копеек на 300 граммов с горкой мы с пацанами лет 11-15 в обед толпой шли обедать в ресторан у кого 50 копеек у кого рубль у меня в руках бродили 5 10 и 25 рублей в ресторане в обел людей было ноль и обед на семью из трех человек равнялся с 6-8 блюдами закусками салатики борщем суп пюрешка котлеты по киевски нарезка колбаска сыр хлеб помидорки огурчики и прочая снедь за 3-4 ру***...и это было выгодно... *** ну ты и пишешь явную галиматью выдумывая то чего не знаешь...*** или забыл или ты рос в тайге... я НЕ ИДДИАЛИЗИРУЮ ПРОШЛОЕ... НО ***** ПИСАТЬ ЛЮДЯМ РОДИВШИМСЯ ПОСЛЕ СССР БРЕХНЮ И ОБСЫРОНЫ...
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25.07.2023 00:04 Ответить
Багато тексту. Я в 8 класі на час АК-47 розбирав, а в 10-му з нього стріляв.
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25.07.2023 00:13 Ответить
НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА НВП так у нас с 1 класса у всех были занятия ГО и потом в вузе техникумах иститутах а потом и на работе...и что что в этом поганого что тебя с детства приучали как действовать при землетрясении на войне при бомбежке при атаке химическим при пожарах.. авариях... медпомощь первичную изучали...радиологическим оружием как одевать спецодежду как пользоваться противогазом как выживать в поле лесу возле воды собирать ягоды грибы ловить рыбу что плохого то... как из бумаги и зеркал сделать перископ трубу.. как пользоваться радио знали все азбуку Морзе и вымпела флота кораблей и как подавать световые дымовые сигналы... он стрелял с автомата и я также... у меня жена АК разбирала за какие то там рекордные минуты...секунды не помню и что...да мы все пилять стреляли в ТИРЕ и что к чему пишем то ... сегодня дети не приучены вообще ВЫЖИВАТЬ принимать самостоятельные решения быть готовым к трудностям..тут кому как повезет и карта ляжет...
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25.07.2023 00:27 Ответить
тому що дибільний, нацистькій совок готував потенційних окупантів цивілізованих країн, безвольних рабі, гвинтиків системи, які мали без роздумів здохнути за шизофренічні ідеї ч-леніна, сталіна, хрущова, брежнева, інших пристаріших маразматиків із політбюро цк кпрс !!! сам народ при цьому "розвиненому соціалізмі" жив в лайні - постійний дифіцит усього (продуктів,товарів, послуг), те що вироблчяла промисловість совка недолугі копію усього західного, рабські колгоспи/радгоспи і тд.тп. ...
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25.07.2023 09:45 Ответить
Видно віддачею з АК мізки і відбило , тому і сприймаєш тільки короткі тексти та за совком трусишся до обісцяних штанів ((
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25.07.2023 01:12 Ответить
я тоже в буденовке маршировал под палящим солнцем в узбекистане. них я не счастоивый был
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25.07.2023 02:36 Ответить
ти засранець робфаківський. Ти хоч знало , що діти партійної еліти тоді купались в розкоші і дефіциті , а ти смоктало пітушка на паличці? Ти знало, що були класи для таких, як ти, і класи "золотих медалістів", у яких вже щаслива доля в комунізмі була розписана наперед? Ти не знало, що такі робфаківці, як ти, крали, як свині, звідусіль, наближаючи "комунізм" для інших? А жили, як засранці, насолоджувались кістками, які кидали їм партійні бонзи? В тебе квартира була тоді, а машина, а стінка чехословацька, а одяг французький? Роками ти, свиното, мусило горбатитись, бо тобі це було недоступно, вахтер шлагбаума. І я була дитиною "високопоставлених". І на вас дивились, як шваль. Саме це мені і не подобалось. Один обман дурних бевзів, і дурна віра в ніщо. Придуркуватий любитель совка. Коли ви вже здохнете?
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25.07.2023 06:50 Ответить
Дітей можна і потрібно вчити воювати. Вони повинні засвоїти зі школи, що можливо їм доведеться захищати свою країну. Ось моя думка максимально спрощено для самих тупих.
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25.07.2023 09:03 Ответить
червона комуно-нацистька імперія зла і тюрма народів (срср) готувалася з самого початку її створення до окупаціх усієї Європи включаючи В.Британію, а це відповідно означало б окупацію усього світу і так звану "победу міравой соцкреволюції і пастраєніє камузма на усей Земле" !!! про це у своїх "працях" писав червоний диктатор, нейросифілітік вофка ульянов (ч-ленін), а червоний генетичний дибіл йоська джугашвілі (сталін) коли прийшов до влали почав цей нейросифілістичний маразм впроваджувати в життя - достатьо згадати кацапські пропагандиські фільми тих часів, наприкдад "весьолиє ребята" ...
після завершення 2Світової, окупації совком усьої східної Європи, створення Заходом на протидію совку блоку НАТО, совок марив війною зі США і НАТО. шизофренічне, й*бнуте на усю довбешку, )(уйло хоче відродження одночосно 2-х імперій кацапо-совка (срср) та царської кацапської імперії (1721-1917 рр.) і просто мріє победіть США, НАТО !!!
усі дешеві ціни та "червоний комунісичний рай" в совку забезпечували високі світові ціни на нафту, мільйони безпровних рабів-колгоспників що рацювали на червоного пана-комуляку за "палички", приблизно також кількість взязнів тюрем і контаборів !!! як тільки через дерпереворот в грудні 1971, окупацію совітами та розвʼязану війну в Афганістані,, цивілізований Захід скинув ціни на нафту до 10 баксів, через декілька років совок посипався і здох !! спосатку здохли створені кацапами "сев", "варшавській договір", а потім сама імперія зла і тюрма народів - "срср". тому перестаьте ностальгувати і др*чити на совок - нічого доброго в ньому не було, немогло буьти за визначенням !!!
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25.07.2023 07:08 Ответить
Ага, в моїй шкільній їдальні 5 см сардельки було 1 раз на тиждень в суботу. Батьку по талонах 1кг вареної і 1 кг варено-копченої ковбаси, на заводі раз на 40 днів продавали. Пачка масла на 15 днів. Обжерешся. Котлети в їдальні неїстивні були.
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25.07.2023 10:06 Ответить
перейду на собачумову---***** пишеш ты VOLVO,или понятия унас с тобой разные,"свободный и беззаботный" говориш?---а Я НЕ Был,свободным и беззаботным!,(,,и я,в отличии от тебя,пытался ПОНЯТЬ!(,,ПОЧЕМУ,моей Маме-Царство Ей небесное!,,Работающей на трех работах, НЕХВАТАЛО денег,купить мне за месячную зарплату,нормальные штаны(, ПОТОМУ ЧТО,в отличии от тебя дятла,я не хотел ходить в ДОКАХ за 10р!,(,про еду промолчу,видно только для Идиотов,в этом счастье!,(-- машина,телек, и ВСЕ остальное--Рассрочка-очередь!,Поговорим об исскустве??_---О музыке--совок--Зеро!!!,как и во всем остальном,,Мало того,нашего соседа,дядьку художника,заперли в дурку,---Женщин ему нравлось рисовать!!(((,,,,Можно привести,еще миллион примеров,,,Скажу просто,Так как говорил,возвращаясь с рейсов, мой Дядя-моряк,еще в далеких восьмидесятых---Дай Бог Саня,что бы настал такой День,что бы мы жили,Так,как живут Люди, ,,,Так что VOLVO,скрути в трубочку все свои вАспоминания о ******* совке в трубочку,и засунь себе,глубоков одно место!,(,
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25.07.2023 15:14 Ответить
Такі казачкі вже були свого часу.
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24.07.2023 23:42 Ответить
Пушечное мясо "детское, немолотое (ещe)"
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24.07.2023 23:43 Ответить
народжене дупою. і це прийдеться ліквідувати.
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24.07.2023 23:56 Ответить
МРАКобєсіє!,,,--Жах,!,(,
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24.07.2023 23:48 Ответить
**ядь...как же хочется ***бать эту **ку ведущую...
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24.07.2023 23:53 Ответить
Варвары возвращаются в прошлое.
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25.07.2023 00:07 Ответить
Напевне зайве нагадувати, що "кпзак" і козак - це різні світоглядні поняття. Козак - аільна людина, яка зі зброєю захищає власну свободу, свободу рідних і Батьківщини. Казак - це іррегулярний бандит на службі царя, чи іншого самодержця. Саме тому казакі брали участь у придушенні заворушень проти влади, в той час, як козаки захищали від злочинної влади тих, хто цього захисту потребував. Тобто цк такі собі яничари, які гнобили иі аермтви, з яких самі ж і вийшли. І аиховання у казачіх таборах - це виховання яничар, які будуть нищити власний народ.
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25.07.2023 00:11 Ответить
и это все наши дети...
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25.07.2023 00:14 Ответить
Дурдом...
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25.07.2023 02:37 Ответить
Спасибо т. Зеленскому за наше счастливое детство. Дети.
ПЫСЫ: мины - таки важная штука, если хочешь сохранить будущее детей. Пусть и чужих.
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25.07.2023 07:43 Ответить
все это началось еще в 2014г
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25.07.2023 08:39 Ответить
VOLVO XC 70, якщо ти справді жив в Одесі в ті часи,то мав би знати про меморіал 411 батареї,як діти з піонертаборів вночі (02.00-03.00) "грали" в "Зарніцу",бігали по окопах,зазирали у "бліндажі",шукали прапор "ворога" та "язика".А перед цим тижнями під палючим сонцем в пілотках з газети марширували,вчили речьовкі та дєвізи.І ніякі діти натовпом до ресторанів не ходили.А в таборі годували так добре,що ми об'їдали всі квіти акації на території.Вільних не було взагалі,навіть діти блатних не були вільними.
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25.07.2023 08:12 Ответить
Що VOLVO XC 70 знає достеменно-що при совку погано вчили правопису. Розділові знаки типу коми-ні, не чули. Щоб прочитати його довгі пості у будь якій темі-треба мати справжню витримку.
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25.07.2023 08:27 Ответить
и варили кашу на огне для всех
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25.07.2023 08:41 Ответить
і що ??? нафіг треба нагадувати про це совково-кацпське,комуно-нацистьке окупаційне лайно і маразм ???
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25.07.2023 10:20 Ответить
А у школах на уроках НВП (навч.військова підготовка) відставний майор бив усіх шомполом по п'ятій точці,хто не попадав у мішень під час стрільби у підвалі школи.Дівчата знімали протигази разом з сережками,бо треба було швидко на гарну оцінку.І ніхто їм не сказав зняти сережки перед цим,бо всім було начхати.Не уявляю,як реагували б нинішні матусі на все це.
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25.07.2023 08:24 Ответить
Офіційно сережки заборонялись в школі. Моя мама була вчителькою, вуха мені пробила лише в 16 років. Однокласниці на лінійках кульчики в підколінники ховали, кишень в формах не було.
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25.07.2023 10:11 Ответить
ПутинЮгент
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25.07.2023 10:03 Ответить
В старших класах школи,коли вже були уроки НВП, дівчата носили сережки, хто хотів і кому батьки мали можливість купити.І ще були дві кишені у фартуху,який змушували носити поверх шкільної форми.Туди можна було щось заховати.А відповідати тим,хто поширює міфи совка,треба,бо вони вже задурили голови не тільки своїм дітям,а й онукам.І ті вірять,як добре було жити в союзі з росією.
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25.07.2023 10:34 Ответить
Коли я був в школі у нас було те саме, вчителям і батькам було всеодно, так що все нормально
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25.07.2023 11:46 Ответить
 
 