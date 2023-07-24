В Мариуполе под палящим солнцем детей заставляют ходить строевым шагом, в Крыму оккупанты создали "православно-казачий" лагерь для детей. ВИДЕО
Во временно оккупированном Крыму детей приобщили к "православно-казачьему" лагерю, там они под пристальным наблюдением россиян учатся правильно креститься, молиться. В Мариуполе же оккупанты заставляют детей ходить строевым шагом, затем будут учить "тактически-медицинской" подготовке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"В Крыму оккупанты пошли еще дальше, чем в Мариуполе. Здесь организовали православно-казачий лагерь для детей. То есть, сразу готовят казачье войско для царя Путина. Детей учат правильно креститься, молиться и умирать за царя. Я даже не знаю, как это можно комментировать, не взорвавшись от смеха, с одной стороны, и придя в себя после шока, с другой", - прокомментировал Андрющенко.
"На жаре детей в Мариуполе муштруют ходить строевым шагом, затем "тактически-медицинская" подготовка. На очереди - лагеря в Мелекино с настоящим оружием. Так куют российский фашизм", - написал советник мэра Мариуполя.
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після завершення 2Світової, окупації совком усьої східної Європи, створення Заходом на протидію совку блоку НАТО, совок марив війною зі США і НАТО. шизофренічне, й*бнуте на усю довбешку, )(уйло хоче відродження одночосно 2-х імперій кацапо-совка (срср) та царської кацапської імперії (1721-1917 рр.) і просто мріє победіть США, НАТО !!!
усі дешеві ціни та "червоний комунісичний рай" в совку забезпечували високі світові ціни на нафту, мільйони безпровних рабів-колгоспників що рацювали на червоного пана-комуляку за "палички", приблизно також кількість взязнів тюрем і контаборів !!! як тільки через дерпереворот в грудні 1971, окупацію совітами та розвʼязану війну в Афганістані,, цивілізований Захід скинув ціни на нафту до 10 баксів, через декілька років совок посипався і здох !! спосатку здохли створені кацапами "сев", "варшавській договір", а потім сама імперія зла і тюрма народів - "срср". тому перестаьте ностальгувати і др*чити на совок - нічого доброго в ньому не було, немогло буьти за визначенням !!!
ПЫСЫ: мины - таки важная штука, если хочешь сохранить будущее детей. Пусть и чужих.