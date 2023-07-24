В Мариуполе под палящим солнцем детей заставляют ходить строевым шагом, в Крыму оккупанты создали "православно-казачий" лагерь для детей. ВИДЕО

Во временно оккупированном Крыму детей приобщили к "православно-казачьему" лагерю, там они под пристальным наблюдением россиян учатся правильно креститься, молиться. В Мариуполе же оккупанты заставляют детей ходить строевым шагом, затем будут учить "тактически-медицинской" подготовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"В Крыму оккупанты пошли еще дальше, чем в Мариуполе. Здесь организовали православно-казачий лагерь для детей. То есть, сразу готовят казачье войско для царя Путина. Детей учат правильно креститься, молиться и умирать за царя. Я даже не знаю, как это можно комментировать, не взорвавшись от смеха, с одной стороны, и придя в себя после шока, с другой", - прокомментировал Андрющенко.

"На жаре детей в Мариуполе муштруют ходить строевым шагом, затем "тактически-медицинская" подготовка. На очереди - лагеря в Мелекино с настоящим оружием. Так куют российский фашизм", - написал советник мэра Мариуполя.

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