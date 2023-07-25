Нардеп ОПЗЖ Пономарев в оккупированном Бердянске контактировал с ФСБ и запустил бизнес, - СМИ. ВИДЕО

Нардеп запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев во время оккупации Бердянска рашистами запустил свой бизнес, работавший на захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании "Схем".

По данным биллингов мобильного телефона Пономарева, в ночь на 25 февраля нардеп выехал из Киева в Бердянск, там расположен мажоритарный округ, по которому он избрался в Раду. Тогда уже было известно, что военная колонна РФ двигается в сторону города.

После этого Пономарев отправился на свое агропредприятие "Бердянские жатки", а ночевать уехал на некогда государственную базу отдыха "Лебеди" на Бердянской косе, записанную на сестру. После оккупации города 27-28 февраля Пономарев из косы не уезжал.

В течение следующих 3 недель нардеп почти ежедневно посещал собственные предприятия - "Бердянские жатки", "Азмол" и "НПП Агринол", вечером возвращался на базу отдыха "Лебеди". Биллинг показывает, что иногда его телефон попадал в зону действия башен вблизи городского совета, где оккупанты разместили свой штаб. В частности, 1 марта, когда в город вошли силы Росгвардии и захватили здание горсовета, телефон депутата находился там в течение двух часов, говорится в расследовании.

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20 марта телефон нардепа выключен. В тот день он успел посетить "Азмол", побывать на базе отдыха "Лебеди", также его телефон засветился вблизи базы отдыха "Парус", а дальше – снова в центре, у телебашни. 21 марта соратники по партии заявили о "похищении" Пономарева.

Парламентарий рассказал журналистам, что в Бердянске был в следственном изоляторе, против него применяли "химпрепараты" и "физическое влияние". Перехват разговоров представителей оккупационных властей и окружения Пономарева свидетельствует, что свобода передвижения нардепа действительно была ограничена в течение 10 дней после 20 марта 2022 года, его связь с внешним миром обеспечивали оккупанты. Однако отношение к нардепу и условия содержания отличались от привычного отношения российских военных к украинским пленникам, отмечают "Схемы".

Бывший главный специалист "Азмола", который стал сотрудничать с оккупантами и получил от них должность заместителя мэра Бердянска, рассказал собеседнику, что все сидят в исправительной колонии Бердянска, однако только Пономарев "на косе сидит". Вероятно, речь идет о базе отдыха на косе "Парус".

Пономарев утверждал, что не имел "привилегированного отношения", журналисты выяснили, что нардепу разрешали передавать необходимые вещи и общаться с родственниками и помощниками. Контакт с ним обеспечивал представитель окупантов - работник ФСБ с позывным "Богун". Нардеп заявил "Схемам", что отношения были как между "подследственным и следователем", "под давлением".

Перехват телефонных разговоров "Богуна" с помощником депутата Вячеславом Полищуком, на которого записана компания "НПП Агринол" в Бердянске, свидетельствуют о том, что работник ФСБ и украинский нардеп нашли общий язык – и Пономарев согласился запустить работу бизнеса, указание о чем передал управляющему "Агринола" через "Богуна".

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Парламентарий заявил журналистам, что контроль над своими предприятиями он потерял в первый день, когда в город вошли военные РФ. Перехват свидетельствует, что 30 марта 2022 года нардеп появился на собственных предприятиях и позже уже дал команду запускать рабочие процессы.

Журналисты установили, что предприятия депутата после начала оккупации и приезда туда Пономарева – продолжили производство моторных масел – сырье завозили из России, туда же отправляли и по меньшей мере часть продукции.

Согласно информации из баз данных, после начала оккупации компания "Агринол" завезла из России в Бердянск семь с половиной тысяч тонн сырья для выработки моторных масел. Ввоз продолжался не менее трех месяцев до мая включительно. Ехало сырье в частности производства нефтеперерабатывающих заводов государственной компании "Роснефть". Перевозчик – "РН-Транс", дочерняя структура "Роснефти". "Схемы" отмечают, что готовая продукция из Бердянска позже сбывали обратно в Россию.

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"В соответствии с отчетами работников предприятий депутата, он продолжал этот процесс контролировать", - говорится в расследовании.

По данным журналистов, компании Пономарева очевидно также помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе.

"Схемы" отмечают, что во время проведения "референдумов" на оккупированных территориях нардеп уехал в Крым. Там его заметили с помощницей Софией в торговом центре в Симферополе, без сопровождения военных или охраны. С оккупированного полуострова через РФ нардеп выехал на собственном автомобиле с украинскими номерами в Грузию, где у депутата тоже обустроено производство моторных масел.

В комментарии журналистам Пономарев заявил, что выехать из Бердянска ему помогли подразделения ССО, однако в командовании отрицали свою причастность. Источники издания утверждают, что парламентарий вернулся в Украину 17 января.

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