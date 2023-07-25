Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеские комплексы РЭБ "Триада" и "Леер-2" вблизи Бахмута. ВИДЕО

Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеские комплексы РЭБ "Триада" и "Леер-2" вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсети. На записи также отмечено уничтожение еще нескольких вражеских целей. В частности, РСЗО БМ-21 "Град", РЛС П-18 "Малахит" и гаубицы Д-30.

"Комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины. Это вышло на Бахмутском направлении. Всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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