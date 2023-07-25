Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеские комплексы РЭБ "Триада" и "Леер-2" вблизи Бахмута. ВИДЕО
Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеские комплексы РЭБ "Триада" и "Леер-2" вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсети. На записи также отмечено уничтожение еще нескольких вражеских целей. В частности, РСЗО БМ-21 "Град", РЛС П-18 "Малахит" и гаубицы Д-30.
"Комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины. Это вышло на Бахмутском направлении. Всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника", - пишут бойцы в комментарии к видео.
Топ комментарии
+16 Мрачный скептик
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+15 Сеня Тузик
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+10 MausMike
показать весь комментарий25.07.2023 10:04
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Небо палає
дупа москаля
десь в хмарах літає
Я її вивчав колись, старанно конспектував що лектори казали.
"в зборі" на місці розгортання не бачив, лише змонтовану в учбовій кімнаті без блока ВЧ - то вся апаратура займала велику кімнату
Тільки зампотех відчує різницю - може списати ГСМ на дві машини а заправити одну
Пересувні радари «Малахіт» являють собою модернізовану версію радара П-18МУ «Терек», яка була прийнята на озброєння Радянської армії ще у 1971 році. У модернізованому варіанті застосована компенсація активних перешкод, цифрова обробка сигналів, вимірювання швидкості руху повітряних цілей, а також їх автоматичний пошук і супровід.
«Малахіт» здатний також в автоматичному режимі передавати дані про виявлені повітряні цілі.
Радіолокаційна станція розміщується на шасі КрАЗ і одному вантажному причепі (для порівняння, П-18МУ базується на двох автомобілях Урал-375 або Урал-4320 і двох причепах). Радар може виявляти цілі, що рухаються зі швидкістю до 1000 м/с і супроводжувати до 256 з них. Виробником нової РЛС є компанія «Укрспецтехніка».
Откуда у рашистов "Малахит"? Наверное с кацапским "Тереком" перепутали.
Тобі хочеться "шкандалю"? Так я вмію це робить краще за тебе І зроблю це так, що тебе ж за нього й "забанять" От тільки я ніколи їх не роздуваю - вони мені не потрібні А ти (я помітив) уже вишукуєш привід "насрать мені під двері" Не починай Невдячне це заняття...
тільки смерть 😡