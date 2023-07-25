РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15219 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 148 28

Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеские комплексы РЭБ "Триада" и "Леер-2" вблизи Бахмута. ВИДЕО

Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеские комплексы РЭБ "Триада" и "Леер-2" вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсети. На записи также отмечено уничтожение еще нескольких вражеских целей. В частности, РСЗО БМ-21 "Град", РЛС П-18 "Малахит" и гаубицы Д-30.

"Комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины. Это вышло на Бахмутском направлении. Всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Читайте: Генштаб о боях возле Бахмута: Противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки

Бахмут (1602) артиллерия (635) ССО (526)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Пошла спецтехника косяком. Такие на передке не катаются. ВСУ где-то знатно ломают московитам рыло.
показать весь комментарий
25.07.2023 10:02
+15
Земля горить

Небо палає

дупа москаля

десь в хмарах літає
показать весь комментарий
25.07.2023 10:02
+10
Гарний улов.
показать весь комментарий
25.07.2023 10:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля горить

Небо палає

дупа москаля

десь в хмарах літає
показать весь комментарий
25.07.2023 10:02 Ответить
Пошла спецтехника косяком. Такие на передке не катаются. ВСУ где-то знатно ломают московитам рыло.
показать весь комментарий
25.07.2023 10:02 Ответить
РЛС П-18 вважалася "застарілою" ще в часи моєї молодості - коли мені було стільки скільки зараз моєму внуку
показать весь комментарий
25.07.2023 10:22 Ответить
Але наші її використовують як дешеву систему первинного огляду і оповіщення. В неї антена і апаратура окремі. Якщо в таку попадуть, то постраждає лише кунг з антеною. Є ще виносний пульт - можна винести до 500 м
показать весь комментарий
25.07.2023 11:17 Ответить
Хто тобі таке сказав? Не плутай з П-35-ю Це у неї апаратура "винесена" А у П-18 все в кунгу При попаданні тим же "хаймерсом" чи іншим *********** по антені "лягає насмерть" ВСЕ - антена, апаратура та екіпаж
показать весь комментарий
25.07.2023 12:29 Ответить
Ха, тільки коли вони 86ж6 почнуть тягати - отоді всім і кожному буде зрозуміло - кінчається парашка.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:18 Ответить
Найн, вікі пише що базова версія таки має окремий кунг для перевезення антени (то величезна вішалка метрового діапазону) і окремий кунг для апаратури і робочих місць. І ще є виносний монітор - шафа розміром метр висоти і по півметра в поперечнику. А удосконалена - Малахіт - вже на базі однієї машини - умудрилися зменшити розміри апаратури

Я її вивчав колись, старанно конспектував що лектори казали.
"в зборі" на місці розгортання не бачив, лише змонтовану в учбовій кімнаті без блока ВЧ - то вся апаратура займала велику кімнату
показать весь комментарий
25.07.2023 16:54 Ответить
Я ще пам"ятаю "первинну" версію П-18 - Здоровенний причіпний КУНГ з "етажеркою" антени на даху Тільки чому вони зберегли стару назву? Наприклад РПГ-2 та РПГ-7 загалом не сильно відрізняються один від другого - але це різні види зброї А тут зовсім різні комплекси - а назва та сама!
показать весь комментарий
25.07.2023 17:20 Ответить
Ну чому різні комплекси? та ж сама етажерка з метрових антен ( до речі П-15 також метрова,, але має менше антен) з такою ж діаграмою направленості. Апаратуру оновили, і змогли зменшити кунг. З точки зору первинних вимог все збережено.
Тільки зампотех відчує різницю - може списати ГСМ на дві машини а заправити одну
показать весь комментарий
25.07.2023 17:39 Ответить
Ну - не знаю Я - не РЛС-овець - тому для мене це "китайська грамота" Що бачив - те й бачив!
показать весь комментарий
25.07.2023 18:08 Ответить
П-18 «Малахіт» - наземна рухома завадозахищена радіолокаційна станція з висвітленням повітряної та надводної обстановки з цифровою обробкою та автоматичною передачею інформації. П-18 «Малахіт» призначена для автоматичного виявлення радіолокаційних цілей на фоні дії активних та пасивних завад природного та штучного походження, визначення координат (азимуту, дальності, радіальної швидкості), автоматичної зав'язки і супроводження траєкторій цілей та видачі їх координат і трас споживачам[1].

Пересувні радари «Малахіт» являють собою модернізовану версію радара П-18МУ «Терек», яка була прийнята на озброєння Радянської армії ще у 1971 році. У модернізованому варіанті застосована компенсація активних перешкод, цифрова обробка сигналів, вимірювання швидкості руху повітряних цілей, а також їх автоматичний пошук і супровід.

«Малахіт» здатний також в автоматичному режимі передавати дані про виявлені повітряні цілі.

Радіолокаційна станція розміщується на шасі КрАЗ і одному вантажному причепі (для порівняння, П-18МУ базується на двох автомобілях Урал-375 або Урал-4320 і двох причепах). Радар може виявляти цілі, що рухаються зі швидкістю до 1000 м/с і супроводжувати до 256 з них. Виробником нової РЛС є компанія «Укрспецтехніка».

Откуда у рашистов "Малахит"? Наверное с кацапским "Тереком" перепутали.
показать весь комментарий
25.07.2023 17:51 Ответить
Молодець! Вмієш користуваться Вікіпедією! З авіаозброєнням - те саме?
показать весь комментарий
25.07.2023 18:11 Ответить
Ясно, не хамить ты не умеешь. Ну расскажи тогда какой метод наведения на цель используется в ракетах Р-27 и Р-73.
показать весь комментарий
25.07.2023 18:15 Ответить
А я не теліпаю язиком про те, в чому не розбираюся (на відміну від тебе)
показать весь комментарий
25.07.2023 18:18 Ответить
Да-да, особенно с обратгой воронкой в кумулятивном заряде...
показать весь комментарий
25.07.2023 18:22 Ответить
Ні "З кумулятивним конусом" Ти ж так написав?
показать весь комментарий
25.07.2023 18:33 Ответить
Не, это тв писал про "обратную" воронку.
показать весь комментарий
25.07.2023 18:36 Ответить
Гусаченко! У мене пам"ять професійна - я дуже добре (і довго) пам"ятаю хто і що каже Так що не "тряси яйцями"...
Тобі хочеться "шкандалю"? Так я вмію це робить краще за тебе І зроблю це так, що тебе ж за нього й "забанять" От тільки я ніколи їх не роздуваю - вони мені не потрібні А ти (я помітив) уже вишукуєш привід "насрать мені під двері" Не починай Невдячне це заняття...
показать весь комментарий
25.07.2023 18:47 Ответить
напиши лучше вот так: "Ну - не знаю Я - не РЛС-овець - тому для мене це "китайська грамота" Що бачив - те й бачив!"
показать весь комментарий
25.07.2023 18:51 Ответить
...!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 18:53 Ответить
И тебе не кашлять.
показать весь комментарий
25.07.2023 18:56 Ответить
...!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 19:00 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2023 19:06 Ответить
То ти туди пішов? Щасливої дороги!
показать весь комментарий
25.07.2023 19:24 Ответить
Гарний улов.
показать весь комментарий
25.07.2023 10:04 Ответить
Тікайте , кляті московити , із нашоі землі , бо вам тут нічого не світить ,
тільки смерть 😡
показать весь комментарий
25.07.2023 10:12 Ответить
ох красота, особенно по 4 бмп сразу)
показать весь комментарий
25.07.2023 13:44 Ответить
Знову жирні цілі,це краще ніж 10 танків.Супер!Хто знає - той розуміє.
показать весь комментарий
25.07.2023 17:42 Ответить
 
 