Пленный россиянин Никитин: "Пришли ваши. Я пострелял немного. Вовку задвухсотило. И я говорю пацанам: "Давайте сдаваться". ВИДЕО

Пленный россиянин Даниил Никитин на допросе рассказал о том, как попал на войну в Украине и как принял решение сдаться в плен украинским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись допроса пленника опубликовал на своей странице в соцсети командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Пленный россиянин Никитин Даниил Сергеевич. Ему 25 лет, был мобилизован 28.09.2022 года. Сам из Тверской области, г. Нелидово. Он прибыл в Украину в октябре прошлого года в составе 1009 мотострелкового полка. Напился и за пьянку был переведен в "Шторм Z". Рассказывает, какая тотальная демотивация и кризис в российской армии", - говорится в комментарии к видео.

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