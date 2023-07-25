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Новости Видео Война
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Пленный россиянин Никитин: "Пришли ваши. Я пострелял немного. Вовку задвухсотило. И я говорю пацанам: "Давайте сдаваться". ВИДЕО

Пленный россиянин Даниил Никитин на допросе рассказал о том, как попал на войну в Украине и как принял решение сдаться в плен украинским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись допроса пленника опубликовал на своей странице в соцсети командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Пленный россиянин Никитин Даниил Сергеевич. Ему 25 лет, был мобилизован 28.09.2022 года. Сам из Тверской области, г. Нелидово. Он прибыл в Украину в октябре прошлого года в составе 1009 мотострелкового полка. Напился и за пьянку был переведен в "Шторм Z". Рассказывает, какая тотальная демотивация и кризис в российской армии", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Бойцы 54-й ОМБр ликвидировали живую силу врага на одном из направлений фронта. ВИДЕО

пленные (2142) Александр Сырский (589)


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Топ комментарии
+34
тупе руське лайно..., пострелял, вовку задвухсотило и я сказал, давайте сдаваться..., я жодного разу не расист, але це не людина, це якась двонога істота...
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25.07.2023 11:51
+18
Убивця Українців, про щось там варнякає, з радощів, що живе…
На гіляку, сучище московське!!
Слава Україні!!
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25.07.2023 11:54
+17
Щось у кацапів не простежується тотальної демотивації на встановлення мін.
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25.07.2023 11:49
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Щось у кацапів не простежується тотальної демотивації на встановлення мін.
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25.07.2023 11:49 Ответить
тупе руське лайно..., пострелял, вовку задвухсотило и я сказал, давайте сдаваться..., я жодного разу не расист, але це не людина, це якась двонога істота...
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25.07.2023 11:51 Ответить
Угу..а як приперся у військомат - зовсім аут.
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25.07.2023 11:53 Ответить
Так *ми ж тверские*там ще *вологодские*таки самі.
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25.07.2023 13:11 Ответить
Вони їм там не потрібні, вони їх тут утилізують.
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25.07.2023 11:53 Ответить
Це називається селекція, постійний алкоголізм протягом багатьох поколінь, венеричні захворювання, потім ось таке розумововідстале приходить тебе "освобождать".
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25.07.2023 12:39 Ответить
До чого тут РУСЬке взагалі? Пані не знає української мови і не знає, яке значення в українській має слово "РУСЬке-РУСЬкі-РУСЬка..."?
Він - росіянин (і за національністю теж), балакає російською.
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25.07.2023 13:18 Ответить
Так звані росіяни самі себе дегуманізували.
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25.07.2023 13:30 Ответить
"Пострєлял нємного."
Нє, ну нємного це ок. Якщо трошки вбив - теж норм. От якби много...
Ппц.
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25.07.2023 11:54 Ответить
Майже рік "нємного пострілював"...
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25.07.2023 15:20 Ответить
Убивця Українців, про щось там варнякає, з радощів, що живе…
На гіляку, сучище московське!!
Слава Україні!!
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25.07.2023 11:54 Ответить
Героям слава !!

Смерть московським катюгам ‼️
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25.07.2023 12:01 Ответить
Не треба на гілляку - потрібно розповсюджувати максимально, що в Україні добре ставляться до полонених кацапів - щоб вони здавалися у полон, а не до останнього патрона відстрілювались, а потім себе і наших ще й гранатою підривали - щоб тільки до "жаливого полону" не потрапити.
Справа тут не в цбму кацапові, а у тому, що це збереже багато українських життів.
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25.07.2023 13:20 Ответить
Тільки від цього хлопцям легше не стає, бо вбивати паРашкінців треба всіх...демотивованих, туберкульозих, тифозних, вілінфікованих, ********.....бо вони теж в наших стріляють, якими б не були...
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25.07.2023 11:54 Ответить
сильно "мотивовані" вояки... якого хера йшов в військомат? за компанію, хотів щоб також призвали, притомна людина іначе б не пішла.
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25.07.2023 11:57 Ответить
В башку собі постріляв би. І мамці.
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25.07.2023 11:59 Ответить
Звичайна приполярна мавпа…
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25.07.2023 12:01 Ответить
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

«Они ехали за деньгами, испугались настоящей войны и теперь качают права»

В марте 2023 года мобилизованные из Санкт-Петербурга и Ленинградской области записали видеообращение к Путину*, в котором жаловались на большие потери, которые понесло их подразделение во время неподготовленного штурма в районе Авдеевки

Мобилизованные записывают свои видео на телефоны, рассказывают примерно одинаковые истории. Отказались выполнять приказ идти на штурм или понесли большие потери, пойдя на штурм, до этого служили верой и правдой в тылу, но теперь идти на передовую не готовы, потому что нет прикрытия артиллерией и авиацией. Это верная смерть. Их плохо обучили, недоплатили денег, недодали наград, дали плохих офицеров.

Такие сообщения часто публикуются, например, в тг-канале Astra. Вот одни из самых свежих - обращение мобилизованных и их родственников.

Как правило такие обращения записываются с территории оккупированной ВС РФ Луганской области. И происходит это не потому что мобилизованным крепче всего достается именно там, а потому что туда свозят со всех направлений тех, кто отказывается воевать или выполнять приказы.

Кроме того, в Луганской области в последние полгода мобилизованных больше, чем на других направлениях. Там находятся и полевые лагеря и лагеря подготовки, и импровизированные тюрьмы для отказников.

Именно из Луганской области ВС РФ с упорством пытаются наступать в направлении реки Оскол, чтобы создать плацдармы на ее западном берегу и попытаться атаковать Купянск. Под эту задачу ежедневно отправляют подразделения в сторону Двуречной и соседних сел (как раз на этом участке находился тот самый аммиакопровод, в подрыве которого РФ обвиняла Украину. Было бы странно, если бы он уцелел, оказавшись в эпицентре боевых действий).

В этих штурмах, до этого в штурмах Бахмута и Соледара, а теперь в их обороне задействуют мобилизованных разной степени свежести. От набранных только что, до тех, кто служит уже три-шесть месяцев.

ВС РФ на Купянском направлении продолжает использовать тактику, которую применяли с начала войны - небольшой отряд выдвигается к украинским позициям, ВСУ открывают по нему огонь артиллерии, минометов, а если повезет и кто-то доживет, то пулеметов. После чего российские артиллеристы и минометчики пытаются подавить огневые точки противника.

Желающих ходить в самоубийственные атаки немного, поэтому для них используют заключенных, завербованных минобороны в отряды «Шторм Z» и штрафников, тех, кто отказался идти на передовую или покинул позиции без приказа.

Именно их обращения мы с вами и видим по несколько штук в месяц.

«Туда (в Луганскую область) сгоняют всех косорезов. Туда даже с Херсонской области народ слали, кто забухал, пытался сбежать или еще как отличился. В ЛНР большая промка, там полно брошенных цехов, есть бывшие зоны, где все приспособлено под содержание заключенных. Штурмовые задачи тоже там у армии. На других участках воюют наемники из "Ахмата", воевали и воюют вагнера, а там штрафники и зэки», - поясняет российский офицер, находящийся в Запорожской области.

Отказников и провинившихся бьют, морят голодом, запугивают уголовными делами и убеждают «искупить вину». Большинство соглашается и оказывается в штурмовых отрядах. Те, кто отказывается, отправляются в такие отряды насильно.

«Бегут единицы, остальные как бараны идут, куда им говорят. Особо жалеть их не за что. Большинство приехали сюда за баблом, думали, что будут сидеть в тепле, бухать и собирать по двести косарей в месяц. Увидели, что попали на войну, заплакали. Не..уй было ехать, воины», - говорит командир одного из российских подразделений в ЛНР.
А за что их жалеть

Сочувствия у российских военных провинившиеся мобилизованные не вызывают. Главным образом потому что, по словам их же сослуживцев, большинство из тех, кто записывает обращения, громче всех кричали «смерть хохлам», находясь в тылу, радовались возможности заработать, но испугались настоящей войны.

«Я могу понять ребят, которые не хотят служить и говорят об этом. Такие есть, нормальные офицеры стараются их домой отправить под разными предлогами, тихо и спокойно. Нормальных офицеров у нас мало осталось, но еще есть. А эти ***..ны сами шли в военкоматы, сюда ехали за деньгами, шкерились по углам потом, чтобы не попасть под обстрел или не оказаться рядом с передовой. Им еще и платят больше, чем нашим контрактникам! У меня к ним сочувствия нет вообще. Хотели войны - воюйте, хоть деньги отработаете», - говорит другой российский офицер, находящийся в Луганской области.

Кадровых военных раздражает еще и то, что оказавшись в роли штрафников, вчерашние крикуны про «русский мир» и «смерть бендеровцам» (российским "патриотам" почему-то никак не удается запомнить, что Бандера и Бендеры не одно и тоже), начинают взывать к российским законам, правам гражданина и человека.

«Не, ну надо быть совсем конченым, чтобы сейчас, после года войны что-то говорить про законы. Они куда попали-то, в сказку?! Где их права кого-то волновали дома и почему они должны кого-то волновать здесь? Не хочешь воевать - дезертируй, сдайся в плен. Но не, это же им тогда уголовка будет грозить. Взрослые мужики, если на них посмотреть, там всем лет по 35-40 обычно, с крестьянской хитринкой - и на елку влезть и жопу не оцарапать», - говорит еще один командир российского пехотного подразделения.

Не в последнюю очередь кадровых военных злит и вопрос денег. Несмотря на все обещания минобороны и Путина* привести жалованье военных к единой сетке, это до сих пор не сделано. Поэтому те, кто подписал контракт до 21 сентября 2022 года получают по 46-90 тысяч, офицеры по 120-170 тысяч, а свежеиспеченные мобилизованные - по 200 плюс федеральные и региональные единовременные выплаты.

В некоторых подразделениях у мобилизованных отбирают телефоны с банковским приложением и карты, а после зачисления денег, забирают до половины суммы. Самое распространенное объяснение «на нужды подразделения». Если мобилизованный начинает жаловаться, его отправляют к штрафникам.
О пользе видеообращений

Почти все авторы видеообращений после этого пропадали со связи. Как говорят военные, у штрафников отбирают телефоны, распределяют по отрядам «Шторм» и «Шторм Z». Кто выживает в штурмах, переводится потом в другие подразделения, но уже сам понимает, что жаловаться военному прокурору бесполезно. Кто не выживает, а таких среди штрафников большинство, остается лежать там, где был убит или умер от ранения.

По словам российских военных, искать правосудие в зоне боевых действий бесполезное дело. Никакие обращения, жалобы и письма не помогут. Не хотите воевать, старайтесь не попасть в армию любым способом. Попали в армию - старайтесь сбежать любым способом, вплоть до сдачи в плен (хотя риск погибнуть при такой попытке, особенно неподготовленной, крайне велик. Главная угроза при этом - мины, собственные офицеры, сержанты и сослуживцы и непонимание, как надо сдаваться, чтобы украинские солдаты тебя не приняли за диверсанта или разведчика и не застрелили еще на подходе).

Мы много раз писали об этом. Апеллировать к закону в РФ бесполезно. Его нет ни на гражданке, ни в армии, ни, тем более, на войне. Спасение своей жизни - дело рук каждого, кто хочет спастись. И, если вы действительно хотите не попасть на войну или сбежать с войны, то последнее, что должно вас пугать и останавливать - перспектива заведения уголовного дела и вообще проблемы с законом в РФ.

«Они же не бегут из этих лагерей, хотя безопасность там такая себе. Боятся, что их потом дома в тюрьму посадят. Это хомячки самые настоящие. Хомяки еще поумнее будут», - мрачно резюмирует российский офицер, воюющий с марта 2022 года.
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25.07.2023 12:01 Ответить
За що воює ця кацапська падаль , воно хоть знає ??
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25.07.2023 12:04 Ответить
Попутав віину з пеинболом
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25.07.2023 12:06 Ответить
дивлюсь ось на таких істот "чєло которих нє обєзображєно слєдамі інтєлєкта" і в мене закрадається думка, що ***** розпочав війну саме для того, щоб вичистити паРашу від таких істот, а всі інші причини вторинні.
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25.07.2023 12:09 Ответить
Кацапам легше здохнути, ніж напружити свій мікромозок і подумати як вони дійшли до такого життя.
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25.07.2023 12:11 Ответить
Нажаль ,Олена,що ми не усвідомили головного.Вони не з часом такими стали.Вони були такими весь час.На це вказують усі їх війни.Вони ненавидять усе існуюче.Та як висвітлили останні події,навіть "своїх"робзіян.Від люденості там нічого не має.Не вірте у культуру Достоєвського та Толстого.Вона лише на папері.
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25.07.2023 12:27 Ответить
У мене 2 питання. Перше: на болотах взагалі існує просто хоч якесь поняття стоматології? Ну от чесно, виникає враження, що ці істоти з такими зубами народжуються. Друге: я розумію, казлорила полулюдина має виключно базовий інтелект для існування (жерти, спати, срати). Але, невже за сотні років еволюції людства до нас в полон не потрапить хоч один організм більш-менш навчений складати слова в речення? Подивився відео, послухав. Зрозуміло в загальних рисах: "он нємнога пастрєлял там в дирку, вовку задвухсотіла. А патом он понял, луче сдатся...". Блін... я уявляю що там за "мамка с папкой" у нього...
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25.07.2023 12:40 Ответить
Це що ви оповіли я спостерігав в совітській армії будучи на дійсній військовій службі. Ця деградація кацапотварюк просто при совку так би мовити зашифрувалась. А при дикому капіталізмі на кацапії всі негативні риси орди розцвіли традиційними звірствами.
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25.07.2023 14:30 Ответить
Все мобилизованные кацапы должны быть могилизованными!
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25.07.2023 12:46 Ответить
думаю, можно в него немного пострелять и отпустить
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25.07.2023 13:49 Ответить
в дырку
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25.07.2023 17:26 Ответить
Ех, не того Вовку задвохсотило!..
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25.07.2023 14:01 Ответить
"Я немного пострелял в дырку." Это и есть коллективная ментальная сущность этой "армии".
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25.07.2023 14:49 Ответить
 
 