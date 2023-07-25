Германская бронемашина Bergepanzer 2 спасает двух операторов БПЛА от удара по ПТРК. ВИДЕО

Германская бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 спасла жизнь двум украинским воинам-операторам беспилотников.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой нацеленная на бойцов ракета ПТРК попадает в борт Bergepanzer 2.

"Родились в рубашках. Вражеская противотанковая ракета попадает в борт немецкой бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 2. Нашим воинам-операторам находившихся по другую сторону от машины беспилотников очень повезло. Bergepanzer называют "бронированной быстрой помощью". Машина построена на основе гусеничного шасси танка Leopard 1, однако ее корпус предназначен для других задач. Вместо башни с пушкой машина имеет 13-тонный кран (с максимальной нагрузкой в 20 т), буксирную лебедку с гидравлическими двигателями, расчистной и опорный ковш, оборудование для разрезки и сварки металла, которое помогает ремонтировать технику в полевых условиях", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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