Германская бронемашина Bergepanzer 2 спасает двух операторов БПЛА от удара по ПТРК. ВИДЕО
Германская бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 спасла жизнь двум украинским воинам-операторам беспилотников.
Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой нацеленная на бойцов ракета ПТРК попадает в борт Bergepanzer 2.
"Родились в рубашках. Вражеская противотанковая ракета попадает в борт немецкой бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 2. Нашим воинам-операторам находившихся по другую сторону от машины беспилотников очень повезло. Bergepanzer называют "бронированной быстрой помощью". Машина построена на основе гусеничного шасси танка Leopard 1, однако ее корпус предназначен для других задач. Вместо башни с пушкой машина имеет 13-тонный кран (с максимальной нагрузкой в 20 т), буксирную лебедку с гидравлическими двигателями, расчистной и опорный ковш, оборудование для разрезки и сварки металла, которое помогает ремонтировать технику в полевых условиях", - пишет в комментарии к видео Бутусов.
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Британські Страстріки взагалі лазерну сітку використовують і нічого попадають в надманеврині цілі типу винищувачів.
Ви вартість літаючого танка алігатор Ка-52 знаєте? Звичайно що ні. Но мова навіть не про вартість оптики яку ви тут приплели. А про те що в рф немає краще засобів щоб полювати за операторами fpv. Тому стріляють по них з птрк кудись туди де їх засік дрон. Стріляють з точність метр на метр на дистанцію в 10 км. А все решту роблять осколки.
... До того ж на тому дальномірі хоч оптика як у снайперів, а на ПТРК такого й поряд не має!!! ....
В дрисні немає точніших та ефективніших засобів. Для САУ треба витратити час щоб дістатись стрільби і точність буде не краще, а ще її швидше за все спалить хімарс чи наші дрони, тіж fpv могли її спалити першими. РСЗО русні взагалі має жахливу точність і навіть накривши цю посадку цілим пакетом всі мають шанси залишитись не пораненими. Мінометів і т.п. на самому передку швидше за все не було. Тому як тільки руснявий дрон засік операторів так зразу ж туди вилетів алігатор, та по координатах чи можливо навіть бачачи мачту антени відпрацював з свого бортового птрк вихир, відпрацював ракетою з осколочною протипіхотною бойовою частиною.
І операторам дуже пощастило. А тепер заспокойтесь і годі повторювати свою упороту мантру. Навіть якщо ви русня і зацікавлені в прихованні своїх можливостей то нічого у вас не вийде.
Осколочною бч? Попасти щоб що? Вже не кажучи за те що в цього птрк саме така точність що при потребі справді можна попасти, но нафіга це робити? десять метрів туди десять сюди осколкам пофіг. В особливості коли там в пусковій 6 - 8 ракет.
https://znaj.ua/ru/society/221295-ukrajinska-stugna-v-sekundu-sterla-z-licya-zemli-ligvo-okupantiv-video https://znaj.ua/ru/society/221295-ukrajinska-stugna-v-sekundu-sterla-z-licya-zemli-ligvo-okupantiv-video
и орки
https://missilery.info/news/ptrk-5
https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_odin-vystrel-stoit-20-000-dollarov-ekspert-rasskazal-skolko-stoit-unichtozhenie-russkih-na-donbasse/886074
У росіян це дуже поширена технологія як і у нас. Завдяки цьому ми дуже багато збили їх гелікоптерів. Тому що під час стрільби вони вимушені зависати на місці і супроводжувати ракету до цілі. Так ось я схиляюсь до того що як тільки дрон побачив антену то туди прилетіла вертушка і вистрілила вихром з осколочною бч, чи це екіпаж броні випадково став ціллю чи свідомо прикрив собою на жаль мені невідомо. Але це думаю можна в них дізнатись тому що всетаки там танкова броня.
На 10 км в ціль метр на метр. А якщо осколочна бч протипіхоти то точність значення особо немає. Один прильот і якщо сталось чудо і всіх не вбило, то всеодно більше роботи не буде і команда операторів якщо не почне збиратись то просто побіжить кинувши більшість всього обладнання.
В росіян немає точніше зброї. Їх рсзо разів в 10 менш точніші. А сау ще попробуй достав на відстань стрільби та попади нею, це все час. Тому найімовірніше це вертушка і птрк з неї з осколочною бч на 10 км, бо можна вертушкою так і фронт перелетіти, і це саме головне швидко.
Ми *лять не кам'яному віці. Є свої координати і є координати цілі, є вигляд цілі з бпла та прив'язка до орієнтирів, між ними можна прокласти вектор з точністю до метра. Все ж так просто. Якщо для вас це складно то ненапрягайтесь осмислювати і забийте. Просто знайте що воно так працює.
.......Окрім комплекса Леєр (стор. Х), який також літає на Орлані чи іншому крилі, у них є різні комплекси, від яких ви маєте вчасно сховатись. Вони їх розміщують стаціонарно на різних підвищеннях (мачтах, пагорбах, териконах, будовах), а також є пересувні на базі КАМазів та ін., де одночасно розташовуються оператори і аналітики. Комплекси РЕР "чують" прилади, що випромінюють радіохвилі на відстані до 10 км., а найбільш просунуті - до 40 км.
На таких відстанях вони можуть виявляти: ваші рації; всі мобільні телефони (планшети, мобільні модеми), що мають не деактивовану СІМ-карту чи wi-fi випромінювачі........
https://yug.com.ua/uk/mdfb-s-ms.html
Виявлення - ураження
довше:
при виявленні цілі (координат) - визначаються способи її ураження (рпг, ДРГ, безпілотник-камікадзе і т.д. - що поряд) - це все потрібно робити ДУЖЕ швидко, як то кажуть "Усі засоби підійдуть".
"Леєр" - не причому, він один із "звєна".....
"......у них є різні комплекси....."
https://www.tiktok.com/@prochanvitaliy/video/7257242017657359622?_t=8e7fZ4FLvPC&_r=1 рэр радиоэлектронная разведка
"Сразу в трех местах оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В Севастополе остановили движение морского транспорта"
І я наполегливо рекомендую змінити обладнання на мобільну версію ретранслятора на бпла який запускається з безпечної відстані далеко від фронту. FPV запускати не з того місця де сидять оператори є їх бліндаж і т.п.. Тому що саме цінне та саме дефіцитне в нас люди. Якби ще технологій не було то тоді так, но ні вони у нас точно є. Треба суспільством заставити державу і МО робити свою роботу та нарешті почати системне постачання у війська того найкращого що придумали та реалізували волонтери.
Майбутнє за fpv. Ось нехай роблять ефективне круте бч до них. Може ще нехай зроблять мені компактне пзрк що може збивати цілі на висоті 15-20 км. Хотілося б диверсантів з таким, прям мрію про це. Щось інше вони запропонувати більше не можуть бо воно непотрібно.