РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15219 посетителей онлайн
Новости Видео Война
17 027 90

Германская бронемашина Bergepanzer 2 спасает двух операторов БПЛА от удара по ПТРК. ВИДЕО

Германская бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 спасла жизнь двум украинским воинам-операторам беспилотников.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой нацеленная на бойцов ракета ПТРК попадает в борт Bergepanzer 2.

"Родились в рубашках. Вражеская противотанковая ракета попадает в борт немецкой бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 2. Нашим воинам-операторам находившихся по другую сторону от машины беспилотников очень повезло. Bergepanzer называют "бронированной быстрой помощью". Машина построена на основе гусеничного шасси танка Leopard 1, однако ее корпус предназначен для других задач. Вместо башни с пушкой машина имеет 13-тонный кран (с максимальной нагрузкой в 20 т), буксирную лебедку с гидравлическими двигателями, расчистной и опорный ковш, оборудование для разрезки и сварки металла, которое помогает ремонтировать технику в полевых условиях", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

Смотрите: О войне и власти, предательстве и победе, выборах и политике: Бутусов на фестивале "Холодный Яр". ВИДЕО

Германия (6959) Бутусов Юрий (4360) ПТРК (91)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Стріляли в машину, а не в операторів
показать весь комментарий
25.07.2023 12:19
+16
Оце щастя !!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:18
+12
Дуже дивно давати таку назву цьому відео, бо певно що стріляли саме бо БМ, а ніяк ні по операторам БПЛА яки лише за збігом опинились саме у цей момент поряд!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце щастя !!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:18 Ответить
Цель была машина !!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:35 Ответить
Стріляли в машину, а не в операторів
показать весь комментарий
25.07.2023 12:19 Ответить
Оператори пріорітетна ціль. Їх легко засікли тому що у них не бпла ретранслятор-репітер, а стаціонарна антена біля якої вони крутяться.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:27 Ответить
А в танку?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:20 Ответить
А танка там не має, є лише БМ, і з огляду на відсутність детонації найшвидше принаймні у екіпажу все добре!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:25 Ответить
Це інженерна машина на базі танка.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:27 Ответить
Повинен перепросити в "Андрія" бо він правий, ця машина створена на шасі (базі) танку "Леопард 1", тож тим більше ймовірність що з екіпажем, а можливо й самою машиною, все гаразд!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:10 Ответить
До того ж на кадрах НІЯКОЇ стаціонарної, чи НЕ стаціонарної антени не має!!! Може вона і є, але десь в іншому місці, за декілька десятків або сотню метрів, бо інакше треба бути дурнем щоб себе так підставляти!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:29 Ответить
Есть на 0:09, причем четко видно
показать весь комментарий
25.07.2023 12:31 Ответить
Не плутайте із стволом дерева!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:33 Ответить
Ага, и стропы-оттяжки к колышкам держат именно ствол
показать весь комментарий
25.07.2023 12:36 Ответить
Хоча не на початку, а наприкінці відео, вже після вибуху, є те що схоже на розтяжку саме для тимчасової антени, але все ж залишається питання про те яким чином на неї можливо навести ПТРК, бо навіть лазер не вдастся стабільно на цьому утримувати особливо серед дерев, і чому влучає не у те місто де по растяжках можливо знаходиться антена?!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:38 Ответить
Фагот и Корнет управляются по проводам или по лазеру и имеют также фугасную и термобарическую БЧ. Если есть точное целеуказание - попасть не проблема
показать весь комментарий
25.07.2023 12:42 Ответить
Прочитайте уважно мій пост, а тепер просто пофантазуйте ЯК ви утримуєте лазер з дистанції не менше кілька сотен метрів, а той й з кілометр-два на чомусь тоненькому диаметром до 5 см що знаходиться серед дерев і має такий же колір як листя на деревах та кущах?! Може все ж таки оберете БМ що рухається перед вашими очима?!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:50 Ответить
"ЯК ви утримуєте лазер" - дуже легко. Очевидно що ви не знайомі з принципом роботи. Лазер нашої стугни можна утримувати навіть на чистому небі. А все тому що він світить в хвіст ракеті, та утримується на її рухомому хвості, а не світить в ціль.

Британські Страстріки взагалі лазерну сітку використовують і нічого попадають в надманеврині цілі типу винищувачів.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:57 Ответить
Я служив у артилерії і перші 2 місяці служби то була артилерійська розвідка з ВЕЛИЧЕЗНИМ лазерним дальноміром вагою 80 кг який встановлювався на триногу. Ясна річ що зараз все меншого розміру, але справа не у тому, бо йдеться про утримання луча лазеру на об'єкті який фізично побачити оператору лазеру для наведення на відстані хоча б пару сотень метрів НЕ МОЖЛИВО, особливо у "зеленці". Тож ЙДІТЬ ЛІСОМ казкарі котрі у своєму житті мають лише ТЕОРІТИЧНІ знання, а скоріш за все й вони відсутні, але із впевненістю несуть ПОВНУ АХІНЕЮ!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:11 Ответить
До того ж на тому дальномірі хоч оптика як у снайперів, а на ПТРК такого й поряд не має!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:16 Ответить
Кто вам такую чушь сказал? Оптику для Стугны делали в Изюме.

показать весь комментарий
25.07.2023 13:39 Ответить
Ви не задовбались плутати показники із влучання у ВЕЛИКІ об'єкти із можливістю виявлення У ПРИЦІЛ маленьких, які можуть бути виявлені лише за рахунок оптики яка сама по собі коштує від 50 000 до пів мільйона баксів???!!! Вашу б впертість да для розпалювання вогнища з двох палок, то уся б Московія (т.з. "роССія") вже палала. Додам, при роздільній здатності екрану управління FullHD, вже на відстані у 200 м при куті огляду до 90 градусів 1 піксель це вже 5 см, на більшій відстані ви об'єкт такого розміру навіть не побачите серед інших. Тож ДОСИТЬ вже кількістю огірків вимірювати вагу тари!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:52 Ответить
Які ще влучання? Ау просніться. ОСКОЛОЧНА БЧ.

Ви вартість літаючого танка алігатор Ка-52 знаєте? Звичайно що ні. Но мова навіть не про вартість оптики яку ви тут приплели. А про те що в рф немає краще засобів щоб полювати за операторами fpv. Тому стріляють по них з птрк кудись туди де їх засік дрон. Стріляють з точність метр на метр на дистанцію в 10 км. А все решту роблять осколки.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:28 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2023 13:42 Ответить
Ну так ПРОЧИТАЙ ВЖЕ те що опублікував, "дальність виявлення ТИПОВОЇ ЦІЛІ" 2,5 - 6,5 км!!! Що таке ТИПОВА ЦІЛЬ для ПТРК???!!! Важко здогадатись що це щось на кшталт танку або БМП??? І і де з цим поручь може йти мова про щоглу антени діаметром 5 см???!!! Сам публікуєш але НЕ ЧИТАЄШ та не бачиш сенс написаного!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:58 Ответить
...ять. А внимательно прочитать? Увеличение 12Х как у снайперской оптики не о чем не говорит мамкину эксперту? Хватит дурку валять.

... До того ж на тому дальномірі хоч оптика як у снайперів, а на ПТРК такого й поряд не має!!! ....
показать весь комментарий
25.07.2023 14:11 Ответить
Оператор ПТРК має або просту оптику як у кращому випадку на "Джавелінах", або працює через камеру по екрану маючи вже обмеження по роздільній здатності. А снайпера працюють через чудову оптику напряму, завдяки чому при оптичному зумі єдине що стримує роздільну здатність це саме людське око з яким ніякий, навіть 8К екран не посперечається. От тому те що бачить снайпер оператору ПТРК ніколи не побачити, та ще й додайте маскування за кольором, яке при поганій оптиці, або на екрані зіллється у суцільне полотно! От чому я й наполягав на тому що цілити у операторів БПЛА а не в машину з ПТРК неможливо, тож ціллю явно були не вони, саме БМ!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:21 Ответить
... ять. Там все написано черным по белому. Тяжело прочитать и не страдать здесь херней, изображая дурика?
показать весь комментарий
25.07.2023 14:39 Ответить
🤡 яка ще нах оптика? Ви застрягли в кам'яному віці. У вас лазер важить 80 кг, а в мене в грамах. Ви уявлення не маєте як та що зараз працює. Повторюсь ще раз найімовірніше це була ракета з осколочною бч запущена з вертушки з птрк вихир. Запущена з відстані в 10 кілометрів. Та попавша в ціль метр на метр. Якби не броня то всі були б мертві чи в кращому випадку 300.

В дрисні немає точніших та ефективніших засобів. Для САУ треба витратити час щоб дістатись стрільби і точність буде не краще, а ще її швидше за все спалить хімарс чи наші дрони, тіж fpv могли її спалити першими. РСЗО русні взагалі має жахливу точність і навіть накривши цю посадку цілим пакетом всі мають шанси залишитись не пораненими. Мінометів і т.п. на самому передку швидше за все не було. Тому як тільки руснявий дрон засік операторів так зразу ж туди вилетів алігатор, та по координатах чи можливо навіть бачачи мачту антени відпрацював з свого бортового птрк вихир, відпрацював ракетою з осколочною протипіхотною бойовою частиною.

І операторам дуже пощастило. А тепер заспокойтесь і годі повторювати свою упороту мантру. Навіть якщо ви русня і зацікавлені в прихованні своїх можливостей то нічого у вас не вийде.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:40 Ответить
"ПОВНУ АХІНЕЮ" - несете ви. Ви взагалі не в темі. Тупо 🤡
показать весь комментарий
25.07.2023 14:24 Ответить
Як же це мені нагадує сперечання із прихильниками або Зеленського, або )(уйла (він же путін) для котрих будь який аргумент "не аргумент" і все "не в тему" бо в них якійсь інший причинно-наслідковий зв'язок який не дозволяє хоч іноді вмикати критичне мислення!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:33 Ответить
Ну так включіть критичне мислення. Я вам дофіга разів розписав повністю як працює алгоритм який швидше за все застосувала русня. А ви розказуєте маразм про якусь оптику і що треба попасти точно в антену з птрк. 🤡

Осколочною бч? Попасти щоб що? Вже не кажучи за те що в цього птрк саме така точність що при потребі справді можна попасти, но нафіга це робити? десять метрів туди десять сюди осколкам пофіг. В особливості коли там в пусковій 6 - 8 ракет.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:46 Ответить
Фагот и Корнет от 2 до 4 км. Можете проверить
показать весь комментарий
25.07.2023 13:01 Ответить
Перевіряти дальність польоту?! Навіщо! Йди й перевір свою спроможність побачити хоча б через смартфон об'єкт товщиною 5 см на фоні інших такого ж кольору на відстані хоча б 200 м, не кажучи вже більшу та про утримання на ньому прицілу!!! Дивлюсь тут усі "снайпери", особливо з ПТРК без снайперської оптики!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:15 Ответить
наши ребята
https://znaj.ua/ru/society/221295-ukrajinska-stugna-v-sekundu-sterla-z-licya-zemli-ligvo-okupantiv-video https://znaj.ua/ru/society/221295-ukrajinska-stugna-v-sekundu-sterla-z-licya-zemli-ligvo-okupantiv-video


и орки
https://missilery.info/news/ptrk-5
показать весь комментарий
25.07.2023 13:23 Ответить
И для окончательного снятия всех вопросов интервью Бутусова

https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_odin-vystrel-stoit-20-000-dollarov-ekspert-rasskazal-skolko-stoit-unichtozhenie-russkih-na-donbasse/886074
показать весь комментарий
25.07.2023 13:29 Ответить
І навіщо демонструвати новини стосовно враження ВЕЛИКИХ об'єктів коли питання про МАЛЕНЬКИЙ, товщиною 5 см?! Це все одно як порівнювати влучання мисливцем у лося із влучанням у око білки!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:40 Ответить
Вам не надоело дурку валять? Какие 5 см для термобарической или фугасной БЧ?
показать весь комментарий
25.07.2023 13:43 Ответить
Я пишу те що є а от дурня якраз Ви валяєте плутаючи ТИПОВУ ЦІЛЬ на кшталт танку або БМП з щоглою антени діаметром 5 см!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:00 Ответить
Ну упорный Зачем попадать именно в стойку антенны термобарической гранатой? Ну нахрена это?
показать весь комментарий
25.07.2023 14:08 Ответить
У тому то й справа що не треба й безглуздо, а суперечки пішли через назву відео, у якій вказано що цілили по операторах БПЛА (орієнтуючись на антену мабуть), а машина (евакуційно-технічна) їх "врятувала" прийнявши удар на себе. От і почалось протистояння тих хто з цим згоден із тими хто вважає що саме машина й була ціллю ворога, і так вже сталося що Ви стали на сторону перших, ну а я у опонентах!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:15 Ответить
Хватит дурковать.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:40 Ответить
что ты этим хотел сказать в этой новости...?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:39 Ответить
Мабуть він бажав сказати про те, що українцем дуже небезпечно бути на Московії (т.з. "роССії") бо там тебе легко призначать або "шпигуном", або "терористом", або "диверсантом" лише за погодженням або громадянством!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:42 Ответить
Дуже дивно давати таку назву цьому відео, бо певно що стріляли саме бо БМ, а ніяк ні по операторам БПЛА яки лише за збігом опинились саме у цей момент поряд!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:23 Ответить
Стаціонарна Антена. Тому ні ціль була оператори.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:25 Ответить
Тоді розповіси як ПТРК наводиться по антені, буде цікаво послухати!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:27 Ответить
Так само як це робимо ми. Стріляєш кудись туди в сторону посадки ракетою із протипіхотною бч. Мережево-центрична війна. Бпла засікло та передало військам що були найближче. Це цілком міг бути осколочний вихр із вертушки.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:33 Ответить
Але не ПТРК, бо він повинен на щось наводитись сам, за теплом чи металевою масою, або по лазерному проміню, згодні?!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:40 Ответить
"або по лазерному проміню" - ви самі відповіли як.

У росіян це дуже поширена технологія як і у нас. Завдяки цьому ми дуже багато збили їх гелікоптерів. Тому що під час стрільби вони вимушені зависати на місці і супроводжувати ракету до цілі. Так ось я схиляюсь до того що як тільки дрон побачив антену то туди прилетіла вертушка і вистрілила вихром з осколочною бч, чи це екіпаж броні випадково став ціллю чи свідомо прикрив собою на жаль мені невідомо. Але це думаю можна в них дізнатись тому що всетаки там танкова броня.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:54 Ответить
Технологія ЧОГО? Виявлення?! І до чого тут ураження тим, чим націлити не ціль не можливо за її якістями. Це як антирадарною ракетою намагатися влучити по пасивному у радіоефірі об'єкту, або як рашисти "влучають" своїми "Оніксами" з "точністю" +/- 1 км!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:20 Ответить
А навести лазер на антену та й утримувати на ній його промінь НЕ МОЖЛИВО враховуючи параметри оптики системи управління ПТРК яка ну зовсім не снайперська!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:22 Ответить
"яка ну зовсім не снайперська" - Звідки ви такий маразм взяли?

На 10 км в ціль метр на метр. А якщо осколочна бч протипіхоти то точність значення особо немає. Один прильот і якщо сталось чудо і всіх не вбило, то всеодно більше роботи не буде і команда операторів якщо не почне збиратись то просто побіжить кинувши більшість всього обладнання.

В росіян немає точніше зброї. Їх рсзо разів в 10 менш точніші. А сау ще попробуй достав на відстань стрільби та попади нею, це все час. Тому найімовірніше це вертушка і птрк з неї з осколочною бч на 10 км, бо можна вертушкою так і фронт перелетіти, і це саме головне швидко.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:22 Ответить
"чим націлити не ціль не можливо" - ? Ракета по лазерному променю летить туди куди їй скажуть. З точністю до метра. А вектор формують по картинці з бпла.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:16 Ответить
А БАЧИТИ куди направляє промінь лазеру не треба, розгледіти ціль потрібно чи аби куди буде добре?!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:38 Ответить
Саме куди буде добре.

Ми *лять не кам'яному віці. Є свої координати і є координати цілі, є вигляд цілі з бпла та прив'язка до орієнтирів, між ними можна прокласти вектор з точністю до метра. Все ж так просто. Якщо для вас це складно то ненапрягайтесь осмислювати і забийте. Просто знайте що воно так працює.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:51 Ответить
http://ukr-merezha.com/docs/59-**********-zbirnyk-*********-porad.html ПІДРУЧНИЙ ЗБІРНИК воєнних порад

.......Окрім комплекса Леєр (стор. Х), який також літає на Орлані чи іншому крилі, у них є різні комплекси, від яких ви маєте вчасно сховатись. Вони їх розміщують стаціонарно на різних підвищеннях (мачтах, пагорбах, териконах, будовах), а також є пересувні на базі КАМазів та ін., де одночасно розташовуються оператори і аналітики. Комплекси РЕР "чують" прилади, що випромінюють радіохвилі на відстані до 10 км., а найбільш просунуті - до 40 км.

На таких відстанях вони можуть виявляти: ваші рації; всі мобільні телефони (планшети, мобільні модеми), що мають не деактивовану СІМ-карту чи wi-fi випромінювачі........
показать весь комментарий
25.07.2023 12:42 Ответить
Именно так. Приходится пользовать что-то типа сумок Фарадея.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:44 Ответить
Може клітка або екран Фарадея?!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:53 Ответить
https://datawaysecurity.com.ua/ekraniruyushchie-chekhly/ekraniruyushchaya-sumka-faradeya-mission-darkness-dlya-noutbukov/ https://datawaysecurity.com.ua/ekraniruyushchie-chekhly/ekraniruyushchaya-sumka-faradeya-mission-darkness-dlya-noutbukov/


https://yug.com.ua/uk/mdfb-s-ms.html
показать весь комментарий
25.07.2023 13:00 Ответить
Я розумію що зроблено у вигляді підсумку, але це саме винахід екранування Фарадея, а все інше дизайн та назва для пересічних громадян від виробника.
показать весь комментарий
25.07.2023 13:33 Ответить
Можете посмотреть в сети десятки вариантов сумок Фарадея. Мы их заказывали на Joom. Вы бы почитали что
показать весь комментарий
25.07.2023 13:36 Ответить
Від того що виробник називає тепловий насос (назва у термодинаміці) холодильником або кондиціонером він не перестає бути ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ. Це ж стосується й клітки (екрану) Фарадея!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:03 Ответить
Нравится носить на горбу клетку? Хозяин-барин, вперед и с песней. Может попустит немного. А я лучше как-то сумкой обойдусь.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:32 Ответить
До чого тут ВИЯВЛЕННЯ коли мова йде про назву відео у якому акцент на використану зброю та ціль. Бо виявити то одне, а вибрати засіб ураження ЗОВСІМ ІНШЕ! Я, наприклад, можу по морю бачити щось до 5 миль, але чим по цьому влучити?! Тож до чого тут ваш "Леєр" не розумію, бо це ж не засіб ураження, а засіб виявлення!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:45 Ответить
коротко:

Виявлення - ураження

довше:

при виявленні цілі (координат) - визначаються способи її ураження (рпг, ДРГ, безпілотник-камікадзе і т.д. - що поряд) - це все потрібно робити ДУЖЕ швидко, як то кажуть "Усі засоби підійдуть".

"Леєр" - не причому, він один із "звєна".....
показать весь комментарий
25.07.2023 14:21 Ответить
Ну розповідайте, як "Леєр" наводить ПТРК на ціль, це буде цікаво послухати!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:39 Ответить
Ви читати умієте?

"......у них є різні комплекси....."
показать весь комментарий
25.07.2023 14:49 Ответить
Так, для загального усвідомлення, як працюють деякі засоби...

https://www.tiktok.com/@prochanvitaliy/video/7257242017657359622?_t=8e7fZ4FLvPC&_r=1 рэр радиоэлектронная разведка
показать весь комментарий
25.07.2023 14:51 Ответить
Вряд-ли, сейчас русня массово охотится за нашими операторами с помощью тех же РЭР "Леер". И "Лееры" сейчас есть большой проблемой для нас.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:30 Ответить
Кацапи пишуть що
"Сразу в трех местах оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В Севастополе остановили движение морского транспорта"
показать весь комментарий
25.07.2023 12:26 Ответить
це коли? сьогодні?
показать весь комментарий
25.07.2023 13:28 Ответить
Машина ціла? може служити дальші?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:27 Ответить
А нічого, що в Bergepanzer 2 загинув її екіпаж?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:35 Ответить
Звідки такі дані?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:49 Ответить
Йому наснилося, як Лукашеску напад українців з шести напрямків!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:59 Ответить
Там же в задню частину було влучання. Мабуть максимум зламали обладнання.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:51 Ответить
как ты загинув после минуты регистрации на Цензоре...?
показать весь комментарий
25.07.2023 13:33 Ответить
Опять набег одноразовых резиноизделий
показать весь комментарий
25.07.2023 13:45 Ответить
Треба поставити на автобазарі. Незначні пошкодження фарби.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:35 Ответить
Все таки їм дуже пощастило.

І я наполегливо рекомендую змінити обладнання на мобільну версію ретранслятора на бпла який запускається з безпечної відстані далеко від фронту. FPV запускати не з того місця де сидять оператори є їх бліндаж і т.п.. Тому що саме цінне та саме дефіцитне в нас люди. Якби ще технологій не було то тоді так, но ні вони у нас точно є. Треба суспільством заставити державу і МО робити свою роботу та нарешті почати системне постачання у війська того найкращого що придумали та реалізували волонтери.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:48 Ответить
Ну, на цей ретранслятор у вигляді БПЛА який використовується для збільшення радіусу дії системи управління дронами теж треба з чогось надсилати сигнал, тож все одно без антени не обійтись, інша справа що, по перше, не треба бути поряд із працюючою антеною передаючи до неї сигнал через екранований кабель з великої відстані, а по друге чим далі оператор від дрону, тим важче його виявити та влучити!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:57 Ответить
Радіогоризонт. Тому ні можна бути без антени. Вусика на голову які видно в різних відео і можна обійстись. Ми мусимо використовувати підсилювачі сигналу, антени, бпла лиш тому що під час роботи коли fpv наближається до землі він ховається за перешкоди чи горизонт. Тому якщо підвісити дрона ретранслятора в прямій видимості то великої антени для зв'язку з ним не треба.
показать весь комментарий
25.07.2023 13:04 Ответить
Від того що антена заввишки не 5 або 19 метрів вона антеною бути не перестає і сигнал від неї іде, тож без кабеля для безпеки ніяк, і навіть для керування деякими ПТРК це використовується саме задля безпеки оператора, щоб він не був поряд з пусковим на управляючим пристроєм, а десь у сторонці!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:36 Ответить
"тож без кабеля для безпеки ніяк" - ви поки будете кабель розмотувати помрете. Це вже пройдений етап.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:13 Ответить
Сповістить про це виробникам "Стугна П" та тім хто його використовує, бо в них управління йде кабелем до пускового пристрою довжиною 50 м!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:42 Ответить
Їх вже не існує. Це древня но ефективна розробка яка нас спасла на початку війни но своє вже віджила так як морально застаріла.

Майбутнє за fpv. Ось нехай роблять ефективне круте бч до них. Може ще нехай зроблять мені компактне пзрк що може збивати цілі на висоті 15-20 км. Хотілося б диверсантів з таким, прям мрію про це. Щось інше вони запропонувати більше не можуть бо воно непотрібно.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:55 Ответить
Bergepanzer 2 - безбашенный танк, который может порезать и закопать!
показать весь комментарий
25.07.2023 13:51 Ответить
в сорочці обидва народилися, боже, бережи їх...
показать весь комментарий
25.07.2023 13:51 Ответить
"Bergepanzer 2" і була ціллю, а те, що хлопців не зачепило - це просто велике везіння. Бережіть себе.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:11 Ответить
 
 