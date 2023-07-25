Боевая работа расчета украинской САУ 2С22 "Богдана: "Колонна бензовозов в тылу россиян - хорошая цель". ВИДЕО
Украинскую самоходную гаубицу "Богдана" взяли на вооружение ВСУ. Гаубицы, разработанные украинскими конструкторами, уже работают на фронте. Правда, их количество не разглашается. "Богдана" участвовала в освобождении острова Змеиный.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, воины-артиллеристы показали как "Богдана" работает на фронте и рассказали, почему может составить конкуренцию французской САУ CAESAR.
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Завдяки зебілам і зеленському
Не так гидкі московські воші, як власні гниди!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!
Вже вона мала ставати на серійний випуск, але в 2019 зебіли всю оборнку порізали, бо ж треба було шоссе кацапам будувати.