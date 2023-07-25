РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15219 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 922 46

Боевая работа расчета украинской САУ 2С22 "Богдана: "Колонна бензовозов в тылу россиян - хорошая цель". ВИДЕО

Украинскую самоходную гаубицу "Богдана" взяли на вооружение ВСУ. Гаубицы, разработанные украинскими конструкторами, уже работают на фронте. Правда, их количество не разглашается. "Богдана" участвовала в освобождении острова Змеиный.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, воины-артиллеристы показали как "Богдана" работает на фронте и рассказали, почему может составить конкуренцию французской САУ CAESAR.

Смотрите: Боевая работа украинского экипажа САУ 2С1 "Гвоздика". ВИДЕО

украинское оружие (164) САУ (208)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Аууу,зелені! Хто там до війни триндів,що " Бондана" погана?Га?Ідіоти...Честь і слава розробникам!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:38
+19
І тільки постійно різні шасі чипляють до цього ЄДИНОГО екземпляру, егеж?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:38
+13
Всі знають кількість....ВОНА ОДНА
показать весь комментарий
25.07.2023 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі знають кількість....ВОНА ОДНА
показать весь комментарий
25.07.2023 12:35 Ответить
І тільки постійно різні шасі чипляють до цього ЄДИНОГО екземпляру, егеж?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:38 Ответить
ще кабіни міняють аби ніхто не здогадався
показать весь комментарий
25.07.2023 13:08 Ответить
Тепер вона імені зеленського ?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:46 Ответить
Що, підгорає у тебе, москалю сраний?!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:48 Ответить
що, спецом зарегівся, щоб донести свою найціннішу думку?
показать весь комментарий
25.07.2023 13:49 Ответить
Хіба що зробили ще кілька, а так було дві з трьох.
Завдяки зебілам і зеленському
показать весь комментарий
25.07.2023 17:43 Ответить
Альйо, баааєц, пааадпрігні, тііб'я ні відна🤔🧐😁 В тебе що, мєлочь пузатая, манія вялічія проклюнулась, шо ти тутачки вєщаєш в множині, тіпа "всі знають",- ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
25.07.2023 13:11 Ответить
Завдяки шмарклі. А як ще виборці кукарєкали на початку війни, Богдана то лайно гірше за совкове... Дана та Цезарі у мільйон мільярдів разів кращі
показать весь комментарий
25.07.2023 13:14 Ответить
ну не одна,а десь уже три одиниці на різних шасі,але я б це не назвав вау якою перемогою,бо уже півтора року пройшло а вони все шасі вибирають...
показать весь комментарий
25.07.2023 15:00 Ответить
установок Чимало?,щось та журналістка нафантазувала на марафоні...якщо чимало,то не брали б західні Цезарі та Сюзанни.
показать весь комментарий
25.07.2023 12:37 Ответить
Так що, також вважаєш, що вона в єдиному екземплярі?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:39 Ответить
військові кажуть: "зброї багато не буває"
показать весь комментарий
25.07.2023 13:11 Ответить
Аууу,зелені! Хто там до війни триндів,що " Бондана" погана?Га?Ідіоти...Честь і слава розробникам!!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:38 Ответить
Чмут пи.дів.
показать весь комментарий
25.07.2023 13:02 Ответить
Чмут підлий зе-г@дон, він не лише нашу Богдану, він і наші Нептуни лайном поливав, бо таким чином лизав дупу найвеличнішому, казав, що потоплення крейсера Мацви Нептунами то все піар і на увагу не заслуговує, що Нептун це "гівно" (це дословно воно так казало). І не дивно, що саме через його фонд прокачуються десятки мільярдів гривень і до Чмута у влади жодних питань, на відміну від простих волонтерів, яких влада зе-покидьків нищить та кидає за грати по шитим справам...
показать весь комментарий
25.07.2023 13:46 Ответить
Цікаво, яка частка імпортних компонентів? І чи можемо робити стволи "з нуля".
показать весь комментарий
25.07.2023 12:38 Ответить
Мы вроде не под санкциями, а значит с 0 нам не надо
показать весь комментарий
25.07.2023 12:42 Ответить
Значить, і всю необхідну для БПЛА оптику та електроніку теж можемо випускати, якщо не під санкціями?
показать весь комментарий
25.07.2023 12:47 Ответить
Навіщо самим випускати? Якщо не під санкціями то можем імпортувати. До чого це питання?
показать весь комментарий
25.07.2023 13:55 Ответить
Незалежність тому що. От не робимо ми самі ракети дальнього радіусу, АТАКАМ не дають - і русня спокійно робить свої ракети і снаряди прямо у нас під носом. Робили б свої, як сказав Залужний, били б ними по росії. А так ніззя, інакше більше зброї не дадуть.
показать весь комментарий
25.07.2023 13:59 Ответить
Не робимо ракети тому, що гундосий ще в 2019 році припинив всі ракетні програми та закатав гроші на армію у асфальт.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:41 Ответить
Скоро півтора року, як війна йде повним ходом. Не на часі? А може вже й немає де та на чому.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:43 Ответить
Три роки просрано. Чекай ще роки 3-5 поки надолужать. А може вже і взагалі не надолужать… Наша територія прострілюється кацапскими засобами ураження повністю, на відміну від їхньої.
показать весь комментарий
25.07.2023 15:43 Ответить
Ствол у Богданы с нуля украинский и вроде для его изготовления спецом создали станок.
показать весь комментарий
25.07.2023 13:55 Ответить
При этом для нарезки каналов ствола предприятие даже отдельно создало специальный нарезной станок модели КЖ1975Ф3, который позволяет выполнять протягивание нарезов в стволах калибром от 80 до 205 мм, длиной ствола от 4 до 10 м с постоянным или переменным углом подъема нарезов, оснащенный числовым программным управлением. На этом станке были выполнены нарезы внутреннего профиля каналов стволов 122 мм, 152 мм и 155 мм.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:04 Ответить
шасі татра півляма баксів... це те що було відомо по нептунам які теж на це шасі пересаджували,бо бачте кразівські за сотку зелені дюже не такі.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:39 Ответить
пыздяви едыни новыны - у 2018 роци пересталы выпускаты ... лише на 1 рик спыздилы ...
показать весь комментарий
25.07.2023 12:40 Ответить
аааааа, даже не так: у 2018 роци була на паради, а потим прызупынылы ... да, памьятаю "парад" у 2019 - де блазни топпалыся по мапи Украины ...
показать весь комментарий
25.07.2023 12:43 Ответить
Схоже це №2
показать весь комментарий
25.07.2023 12:41 Ответить
Меньше ворог знає, більше звіздюлєй вигрібає!!
Не так гидкі московські воші, як власні гниди!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!
показать весь комментарий
25.07.2023 12:47 Ответить
В усіх хлопців біцухи, що у Шварца😁💪💙💛🇺🇦
показать весь комментарий
25.07.2023 12:54 Ответить
гарний "тренажер" , користь зашкалює
показать весь комментарий
25.07.2023 13:17 Ответить
Хочеш мати такі ж,- упероттт, боєць, у військкомат, а далі в артилерію просись тільки заряджаючим, ніяк не менше... і Бог тобі в поміч та досильник в руки🤔🧐😁 Кожен снарядик в районі 30 кг, як влупиш серію біглим вогонь з штук так десяти і буде тобі щастя... та біцепси, як у Рокі чи Термінатора🤗 Тільки постарайся вижити, повернутись додому і тоді всі дівки твої, угу 😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
25.07.2023 13:22 Ответить
ключові слова: "куди схочемо, туди і їб..нем"
показать весь комментарий
25.07.2023 13:13 Ответить
Конкуренцію...от аби бовкнуть гучне слівце. Яка конкуренція? Мова про про бодай мінімальне насичення артсистемами такого сегменту.
показать весь комментарий
25.07.2023 14:09 Ответить
У САУ CAESAR полуавтоматичне заряджання, і набагато швидче стріляє. Точність треба перевіряти. Але добре, що почали хоть щось робити..
показать весь комментарий
25.07.2023 14:35 Ответить
Знавець знайшовся, бл... Ти своїм ганглієм можеш уявити, наскільки Богдана в виробництві та експлуатації дешевше Цезаря?!
показать весь комментарий
25.07.2023 14:38 Ответить
могла б бути й ще дешевша,якби кразівське шасі залишили.але видно татра більше відкатує ніж уже під держ керуванням краз
показать весь комментарий
25.07.2023 14:41 Ответить
Цю САУ зробили при Порошенку!
показать весь комментарий
25.07.2023 15:34 Ответить
Йа-йа, він сам особисто її розробив, от тільки за 5 років більше однієї чомусь не спромігся зробити. Бо припинив роботи над цим проектом в 2018 році, ще до приходу великого Зю.
показать весь комментарий
25.07.2023 16:51 Ответить
Саме так. Розробили при Пороху. Під натівський калібр.
Вже вона мала ставати на серійний випуск, але в 2019 зебіли всю оборнку порізали, бо ж треба було шоссе кацапам будувати.
показать весь комментарий
25.07.2023 17:45 Ответить
"їхню кількість не розголошують" - чув, що 5 штук
показать весь комментарий
25.07.2023 18:49 Ответить
Какая нахер конкуренция Цезарю, не смешите. Автомата заряжания нет, наводка в ручную, нет ни компьютера, нет нихера. Из хорошего так это дальность стрельбы. Она сырая, над ней еще работать и работать
показать весь комментарий
25.07.2023 20:02 Ответить
 
 