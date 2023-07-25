Аэроразведчики спасли двух раненых воинов, сбросив им воду, лекарства и указав направление эвакуации: "Пейте воду и идите за дроном! Там наши!" ВИДЕО+ФОТО

Аэроразведчики спасли двух раненых украинских воинов, сбросив им воду и лекарства, и с помощью дрона указали путь эвакуации.

Об этом пишет на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись с фрагментами спасательной операции.

"Наши аэроразведчики обнаружили раненых побратимов из 1-й танковой бригады на Запорожском направлении фронта. С помощью дрона воины сбросили ребятам воду и лекарства и успешно провели их на наши позиции", - отмечает в комментарии к видео Бутусов.

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