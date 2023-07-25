Аэроразведчики спасли двух раненых воинов, сбросив им воду, лекарства и указав направление эвакуации: "Пейте воду и идите за дроном! Там наши!" ВИДЕО+ФОТО
Аэроразведчики спасли двух раненых украинских воинов, сбросив им воду и лекарства, и с помощью дрона указали путь эвакуации.
Об этом пишет на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись с фрагментами спасательной операции.
"Наши аэроразведчики обнаружили раненых побратимов из 1-й танковой бригады на Запорожском направлении фронта. С помощью дрона воины сбросили ребятам воду и лекарства и успешно провели их на наши позиции", - отмечает в комментарии к видео Бутусов.
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про це фільми знімати треба.((
Бо дрони вже складно купити. Китайози все кацапам продають.
Поки Резніков з мінсратьтєхам роздуплиться за 1,5 роки…
Якось, на асфальт у Шмигаль, аж не УРА, а на БУДІВНИЦТВО дронів, ну запор хронічний!!
Ні виробництва, ні дронів, ні РЕБу, ні Нептунів, ні Грому, ні Блискавки!!
Випадковість чи парад??
виробляють і постачають багато чого
Слава ЗСУ
Пораненим вважаєш, все, кінець, і тут порятунок в такий неочікуваний спосіб.
Рік тому на цьому напрямку важко пораненим потрапив в полон.
Добре розумію хлопців, яких витягли до своїх.
Молодці!
захищаете нас! Низкий Вам уклiн за самопожертву!
Борони Вас та рiдних наш Господь! 🙏🙏🙏