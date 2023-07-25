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Аэроразведчики спасли двух раненых воинов, сбросив им воду, лекарства и указав направление эвакуации: "Пейте воду и идите за дроном! Там наши!" ВИДЕО+ФОТО

Аэроразведчики спасли двух раненых украинских воинов, сбросив им воду и лекарства, и с помощью дрона указали путь эвакуации.

Об этом пишет на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись с фрагментами спасательной операции.

"Наши аэроразведчики обнаружили раненых побратимов из 1-й танковой бригады на Запорожском направлении фронта. С помощью дрона воины сбросили ребятам воду и лекарства и успешно провели их на наши позиции", - отмечает в комментарии к видео Бутусов.

Смотрите также: Эвакуация украинского раненого под прикрытием снайпера. ВИДЕО

Аэроразведчики спасли двух раненых воинов, сбросив им воду, лекарства и указав направление эвакуации: Пейте воду и идите за дроном! Там наши! 01

Дивіться: Евакуація пораненого воїна з поля бою на квадроциклі. ВIДЕО

Аэроразведчики спасли двух раненых воинов, сбросив им воду, лекарства и указав направление эвакуации: Пейте воду и идите за дроном! Там наши! 02

Смотрите также: Эвакуация раненого воина с поля боя на квадроцикле. ВИДЕО

Автор: 

ранение (3385) спасение (169) эвакуация (2072) Бутусов Юрий (4360) дроны (3923)


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Топ комментарии
+73
Ось це і є справжній приклад коли своїх не кидають-респект...
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25.07.2023 16:20
+38
Боже, бережи і поможи
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25.07.2023 16:30
+34
Велика подяка операторам дронів за порятунок.
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25.07.2023 16:39
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Ось це і є справжній приклад коли своїх не кидають-респект...
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25.07.2023 16:20 Ответить
Юра Горбунов та Ткаченко
про це фільми знімати треба.((
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25.07.2023 22:50 Ответить
Амплуа Горбунова "тупий жадібний малорос"
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24.09.2023 11:20 Ответить
Пощастило хлопцям.
Бо дрони вже складно купити. Китайози все кацапам продають.
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25.07.2023 16:22 Ответить
.. складність у закупівлі дронів у Китаї.... НЕБАЖАННЯ закупляти їх нашим МО... Ви вважаєте, що резніков змінив своє мислення щодо **весільних Мавіків**.... Та й гроші на більш **нагальні** потреби треба . Своїм кУмпаніям чекати ніколи....
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25.07.2023 18:24 Ответить
💛💙🙌🙌🙌💛💙
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25.07.2023 16:22 Ответить
Мабуть, Зеля з єрмаком, таки купили дрони…
Поки Резніков з мінсратьтєхам роздуплиться за 1,5 роки…
Якось, на асфальт у Шмигаль, аж не УРА, а на БУДІВНИЦТВО дронів, ну запор хронічний!!
Ні виробництва, ні дронів, ні РЕБу, ні Нептунів, ні Грому, ні Блискавки!!
Випадковість чи парад??
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25.07.2023 16:28 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-rozpochaly-vyrobnytstvo-bpla-sirko/ https://mil.in.ua/uk/news/v-********-rozpochaly-vyrobnytstvo-bpla-sirko/


виробляють і постачають багато чого
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25.07.2023 19:20 Ответить
Прочитав до кнця i уважно? У планах яйце голового нема закупiвлi дронiв. Знов волонтери. Зебли, на мальдвах.
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25.07.2023 20:02 Ответить
Боже, бережи і поможи
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25.07.2023 16:30 Ответить
🙏🙏🙏
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25.07.2023 17:27 Ответить
а якщо один поц, знову взяв би "евакуацію під свій особистий контроль" то трагедія могла б знову повторитись. що то значить покласти ***** на кой-кого й взяти відповідальність на себе!
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25.07.2023 16:31 Ответить
Велика подяка операторам дронів за порятунок.
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25.07.2023 16:39 Ответить
а тепер кацапи отримали ідею і можуть так ще "вивести" наших собі у пастку
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26.07.2023 08:24 Ответить
Янголи! Бережи Вас Боже ВОЇНИ!
Слава ЗСУ
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25.07.2023 16:42 Ответить
Як це круто та неймовірно!
Пораненим вважаєш, все, кінець, і тут порятунок в такий неочікуваний спосіб.

Рік тому на цьому напрямку важко пораненим потрапив в полон.

Добре розумію хлопців, яких витягли до своїх.
Молодці!
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25.07.2023 16:50 Ответить
Дякую Вам, Герою, що цiною свого життя захищали,
захищаете нас! Низкий Вам уклiн за самопожертву!
Борони Вас та рiдних наш Господь! 🙏🙏🙏
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25.07.2023 17:31 Ответить
..Бережіть себе..ВОЇН!!!
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25.07.2023 18:26 Ответить
Нехай Боженка береже кожного нашого ероя!
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25.07.2023 16:51 Ответить
Тримайся брате.
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25.07.2023 17:03 Ответить
І все це робилось весільними дронами. Горіти в пеклі лисому поцу з його золотими яйцями по 17
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25.07.2023 17:10 Ответить
 
 