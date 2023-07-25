Россиянам подняли призывной возраст и в 10 раз увеличили штраф за неявку в военкомат. ВИДЕО
Госдума России поддержала повышение призывного возраста для военнообязанных до 30 лет. Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Первоначально планировалось, что призывной возраст будут повышаться постепенно – с 27 до 30 лет.
Процесс призыва в России изменится уже следующей весной, передает Цензор.НЕТ.
"Закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает", - заявил российский депутат Картаполов.
Кроме того, законодатели страны увеличили штрафы за нарушение правил военного учета, в частности, за неявку в военкомат по повестке. Если ранее наибольший размер штрафа составлял 3 тыщи рублей, после принятия поправок россиян смогут штрафовать на сумму до 30 тыщ рублей.
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Шановні Західні партнери та військово-політичне керівництво України! Жодного розслаблення та нехтування такими новинами.
Ліки насьогодні одні та єдині - постійне та безперевне постачання озброєння, важкої техніки, ППОта ПРО, БК, та нарешті далекобійних ракет й авіації, щоби не було пізно.
Ці у@обки рашистські увійшли у смак та зупиняться явно не збираються.
Смерть рашистам!
Слава ЗСУ!
Короче, на кацапии решили провести демужикизацию и дедемократизацию общества....
Зачем Шойгу летит в Корею
25-27 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет в Северной Корее. Официально - посетит торжественные мероприятия в «честь победы Северной Кореи в войне 1950-53 годов». Фактически, в переговорах о поставках в Россию оружия и боеприпасов в обмен на продовольствие. Об этом нам стало известно от нескольких источников в МО РФ.
В Северной Корее, проигравшей ею же начатую в 1950-м году войну с Южной Кореей, 70 лет вся промышленность была ориентирована на повышение обороноспособности. Проще говоря, на производство оружия, боеприпасов и амуниции для армии.
В этом деле корейцам помогали СССР и Китай, причем СССР, а в путинские времена и Россия, помогали куда больше Китая. Корейская армия вооружена советской техникой и оружием. Советская артиллерия, советские танки, советские бронемашины и боевые машины пехоты, советские же грузовики.
Корейская оборонная промышленность работала на советском оборудовании и по советским стандартам. Поэтому снаряды для артиллерии, танков, САУ, мины для минометов и патроны для автоматов и пулеметов такие же, какие используются в ВС РФ.
У российской армии есть нерешенные проблемы с нехваткой артиллерии, БК и стволов к ней, нехваткой грузовиков и, по некоторым сведениям, проблемы с зарядами для гранатометов и минометов. Все это в больших количествах (кроме грузовиков), есть на складах в Северной Корее. Корейские предприятия могут выполнять российские военные заказы, корейские базы хранения техники могут стать источником комплектующих для российских танкоремонтных заводов и «Уралвагонзавода».
Учитывая, что в Северной Корее, по данным южнокорейской разведки и международных средств массовой информации, начался голод, за оружие, боеприпасы, сталь и комплектующие можно расплачиваться продовольствием.
В службе материально-технического обеспечения ВС РФ на корейские предприятия и склады возлагают большие надежды.
«За последние два месяца сильно ухудшилась ситуация с БК для артиллерии и танков, есть проблемы с поставками ДЗ (динамической защиты) для танков и бронетехники. Выбито много единиц буксируемых орудий, минометов. Все это можно быстро получить от Пхеньяна и не однократно, а наладить производство там и постоянные поставки. Это позволит интенсифицировать боевые действия, увеличить численность армии», - говорит старший офицер МО РФ.
Вероятность сделки в формате «оружие в обмен на продовольствие» велика, один из источников в службе МТО ВС РФ рассказал, что в июле проводились проверки складов продовольствия и сверялись заявленные и реальные запасы, в том числе со складов так называемого НЗ - неприкосновенного запаса.
Поездка Шойгу в Пхеньян вместе с принятыми в последние дни законами однозначно говорят, что РФ собирается воевать долго, вовлекая в войну все больше ресурсов, в том числе людских.