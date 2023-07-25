Госдума России поддержала повышение призывного возраста для военнообязанных до 30 лет. Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Первоначально планировалось, что призывной возраст будут повышаться постепенно – с 27 до 30 лет.

Процесс призыва в России изменится уже следующей весной, передает Цензор.НЕТ.

"Закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает", - заявил российский депутат Картаполов.

Кроме того, законодатели страны увеличили штрафы за нарушение правил военного учета, в частности, за неявку в военкомат по повестке. Если ранее наибольший размер штрафа составлял 3 тыщи рублей, после принятия поправок россиян смогут штрафовать на сумму до 30 тыщ рублей.