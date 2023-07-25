Горбунов после скандала в сети отказался от 33 миллионов государственных средств на съемки сериала "ПГТ Ингулец". ВИДЕО

Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов сделал официальное заявление по производству его нового сериала. Речь зашла о государственном финансировании.

После скандала вокруг сериала "ПГТ Ингулец", на который из бюджета намеревались выделить 33 миллиона гривен, продюсер проекта Юрий Горбунов решил отказаться от государственного финансирования, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривни нами получено не было. Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта".

В комментариях это решение поддерживают, ведь многие украинцы считали неуместным расходы бюджета на съемки комедийного шоу, а не на нужды военных.

Напомним, ранее Юрий Горбунов заявлял, что 33 миллиона гривен - не большая сумма для производства сериала. Шоумен был уверен, что подобный проект необходим во время полномасштабной войны. Более того, с его мнением согласился Александр Ткаченко. Зато скандал привел к увольнению Ткаченко с должности министра культуры.

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