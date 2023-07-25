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Горбунов после скандала в сети отказался от 33 миллионов государственных средств на съемки сериала "ПГТ Ингулец". ВИДЕО

Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов сделал официальное заявление по производству его нового сериала. Речь зашла о государственном финансировании.

После скандала вокруг сериала "ПГТ Ингулец", на который из бюджета намеревались выделить 33 миллиона гривен, продюсер проекта Юрий Горбунов решил отказаться от государственного финансирования, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривни нами получено не было. Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта".

В комментариях это решение поддерживают, ведь многие украинцы считали неуместным расходы бюджета на съемки комедийного шоу, а не на нужды военных.

Напомним, ранее Юрий Горбунов заявлял, что 33 миллиона гривен - не большая сумма для производства сериала. Шоумен был уверен, что подобный проект необходим во время полномасштабной войны. Более того, с его мнением согласился Александр Ткаченко. Зато скандал привел к увольнению Ткаченко с должности министра культуры.

Читайте также: Это нормально, что во время войны государство поддерживает сериальное производство, - министр культуры Ткаченко

Автор: 

госбюджет (1186) кино (1535)


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Топ комментарии
+40
Саме головне він все таки хоче спалити 33 мільйони не на ЗСУ а на зелених клоунів з 95 кварталу
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25.07.2023 18:41
+39
А без розголосу Юрчик бабло би прийеяв, не вагаясь. Ось воно таке лайно.
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25.07.2023 18:41
+37
отримав звичайно, а як без цього !!! він та такі як він є "найвеличнішими хероями" для зе влади ...



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25.07.2023 18:44
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Готує новий проєкт - "Черчіль з Кривого рогу"..
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25.07.2023 19:48 Ответить
Кінчена чмо.
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25.07.2023 19:57 Ответить
Где гівно там і Юра,Юра іди броди поки не послали.
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25.07.2023 20:12 Ответить
Чому ще не в ТРО ?
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25.07.2023 20:16 Ответить
А клеймо 3,14дераса вже не змити.
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25.07.2023 20:16 Ответить
Клоуны они такие клоуны, до серьезного кино им как до Киева рачки. Жулики, одним словом
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25.07.2023 20:44 Ответить
Цьому чесному чоловіку ща за "Останнього москаля" (да масквіч типу гарадской, а українці хуторські додіки) морду не набили...
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25.07.2023 21:01 Ответить
Ні зовнішністю, ні талантом цей чоловічок-орденоносець не дотягує навіть до завклубом у селі ...
Так... Поплавський №2.
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25.07.2023 21:10 Ответить
Типовий рагуль і жлоб по натурі- хоча й примарафечений медіа-гламуром!
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25.07.2023 21:20 Ответить
Юра с аула...
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25.07.2023 21:53 Ответить
Место Горбунова показано в фильме " скажнне весілля* . Завклубом в провенциальной Яблунивке.
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25.07.2023 21:48 Ответить
огидний малорос
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25.07.2023 21:13 Ответить
а рожа яка єхидна- типовий представник 95 кварталу
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25.07.2023 21:21 Ответить
а якже інші 52 переможця?
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25.07.2023 21:36 Ответить
Ну це гнида він два тижні тому на весіллі в Івано Франківську був тамадаю проговорились батьки нареченого що він взяв 12 тис доларів, Дзізьо 8 тис доларів і були Притули Варіяти скільки вони вкосили не знаю бо не говорили це гниди українські не чужі наші памятаймо
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25.07.2023 21:38 Ответить
А це вже питання до батьків - їм не в падло такі гроші витрачати? Хоча, будь-який каприз за ваші гроші, тим більше, що вони є - а як же, щоб не гірше, ніж у людей. Бл@дська натура жлобастих селюків. І не тільки їх
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25.07.2023 22:41 Ответить
Как можно отказаться от того чего тебе не дают.
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25.07.2023 21:45 Ответить
Вова может и дурак, но намерения бабушки Бени понял правильно, - второй раз такой фокус не проканает... А дурачек Горбунов может что угодно нести =)
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25.07.2023 22:20 Ответить
Горбуновіч відкрився! Мразь!
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25.07.2023 22:27 Ответить
киньте цього під@ра у вулик ...
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25.07.2023 22:44 Ответить
Нехай збирає гроші на серіал так само як волонтери збирають . Якщо люди дадуть , то тоді нехай знімає, а якщо ні, то котиться лісом.
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26.07.2023 05:20 Ответить
Зря ви іронізіруєте.Ці гроші виделені не для розпилу.Раз він зібрався знімати то значить на таке є попит в Украіні.Він верне ці гроші но не буде збирати гроші з любителів таких серіалі ,а спонсори будуть.Ці спонсори будуть не на боці Украіни.Для прикладу візміть "хероя" майдану парасюка.Хто цього рагуля жадібного до грошей зробив патріотом-такіж як і і цей "режісер".І де цей "патріот" був після зміни влади коли почали заводити кримінальни справи проти справжніх патріотів-пропав.
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26.07.2023 08:17 Ответить
гарбуноВІЧЬ
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26.07.2023 09:06 Ответить
Цей клоун живе в перпендикулярній реальності.
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26.07.2023 13:01 Ответить
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