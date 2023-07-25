Бывший военком Борисов на суде показал свои ранения: "Пью таблетки, чтобы выжить". ВИДЕО
Бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов объяснил выезд за границу "обследованием у турецкого хирурга". Также он рассказал, как потерял сознание от выстрелов другого военнослужащего.
Евгений Борисов во время судебного заседания пожаловался на состояние здоровья после многочисленных ранений, передает Цензор.НЕТ.
"Я пью таблетки, чтобы выжить. Они дорогие. Иначе умру", - подчеркнул Борисов.
По словам бывшего военкома, у него по меньшей мере шесть раз стрелял полковник Гудзь. После четвертого выстрела мужчина якобы начал терять сознание.
Напомним, Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения бывшему главе Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову.
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За те, що воно падла.
Загинув на фронті. Слава герою!
И раз он стрелял в это говоно - значит для этого БЫЛИ ВСЕ основания !!!
По-моему, когда Гудзю предлагали в Одессе возглавить военную администрацию, вот этот говно хотело и предложило ему (Гудзю) участвовать в преступных схемах по незаконному обогащению и т.д.
На что Гудзь дал ему там же и при свидетелях исчерпывающий ответ выстрелом в ногу!
После чего отказался от ТАКОЙ "военной администрации" вернулся на фронт где и погиб в бою.
Були свідки протиправної пропозиції ? І після цього Борисов став воєнкомом ? Жах !!
Мерзота