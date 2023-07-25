Бывший военком Борисов на суде показал свои ранения: "Пью таблетки, чтобы выжить". ВИДЕО

Бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов объяснил выезд за границу "обследованием у турецкого хирурга". Также он рассказал, как потерял сознание от выстрелов другого военнослужащего.

Евгений Борисов во время судебного заседания пожаловался на состояние здоровья после многочисленных ранений, передает Цензор.НЕТ.

"Я пью таблетки, чтобы выжить. Они дорогие. Иначе умру", - подчеркнул Борисов.

По словам бывшего военкома, у него по меньшей мере шесть раз стрелял полковник Гудзь. После четвертого выстрела мужчина якобы начал терять сознание.

Напомним, Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения бывшему главе Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову.

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