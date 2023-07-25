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Бывший военком Борисов на суде показал свои ранения: "Пью таблетки, чтобы выжить". ВИДЕО

Бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов объяснил выезд за границу "обследованием у турецкого хирурга". Также он рассказал, как потерял сознание от выстрелов другого военнослужащего.

Евгений Борисов во время судебного заседания пожаловался на состояние здоровья после многочисленных ранений, передает Цензор.НЕТ.

"Я пью таблетки, чтобы выжить. Они дорогие. Иначе умру", - подчеркнул Борисов.

По словам бывшего военкома, у него по меньшей мере шесть раз стрелял полковник Гудзь. После четвертого выстрела мужчина якобы начал терять сознание.

Напомним, Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения бывшему главе Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову.

Смотрите также: Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7888) Печерский суд Киева (23) Борисов Евгений (27)


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Топ комментарии
+45
Красти був здоровим а відповідати то раптом смертельно хворий-я ридаю сльози заливають клавіатуру ледве оце написав...
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25.07.2023 19:28
+41
Когда раскрывают очередного подонка, у меня все тот же вопрос к власти: вы же изначально назначаете людей без стыда, без совести, без всяких нравственных принципов. И вот ожидаемый результат
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25.07.2023 19:28
+35
Гудзя розжалувати в рядові! мазіла!
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25.07.2023 19:26
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вирок зе-суду був жорстоким, справедливим та невідворотнім - відправити Борисова на заслання в Іспанію, в Марбелью, пожиттєво!!! щоб його там замучила ностальгія за родним одеським ТЦК ...
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25.07.2023 19:57 Ответить
Шесть выстрелов в голову. В упор. Но мозг не задет
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25.07.2023 19:59 Ответить
В мене одне питання - а коли його рішенням суду поновлять на посаді?
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25.07.2023 19:59 Ответить
Українські суди ще не такі дива творили
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25.07.2023 20:00 Ответить
Як до діла так вони всі хвори, хоть одного покажите хто не хворий. Ах да Червінський, не хворий. Підсумок хто не винен той не хворіє
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25.07.2023 20:03 Ответить
Висновок: Хворе наше суспільство. Шість спроб підряд вибирати чергову паскуду гіршу за попередню, це ж яким хворим на всю голову треба бути.
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25.07.2023 23:18 Ответить
Ну, якщо п'є пігулки, то взагалі непідсудний! А ще краще нюхати чи колотися.
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25.07.2023 20:09 Ответить
"... да я на колчаковских фронтах ранен !... "
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25.07.2023 20:23 Ответить
добре, шо коли крав, то не пив пігулки. А то б вже вмер від передозу
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25.07.2023 20:26 Ответить
Ґудзь мабуть знав коли і скільки ти вкрав.
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25.07.2023 20:38 Ответить
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25.07.2023 20:40 Ответить
а створіння то бикувате..
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25.07.2023 20:45 Ответить
А Арахамия с Ермаком в отставку идут за крышевания прихвостней Януковича? Видно Борисов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
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25.07.2023 20:50 Ответить
ета другоє. а воєнком попалвся на жлобстві, тому і буде сидіти, хоча доляху, я думаю віддава вчасно, але зажрався, почав гроші витрчати і попалився.
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26.07.2023 22:37 Ответить
"Я на колчаковских фронтах ранен." (с)
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25.07.2023 21:00 Ответить
Полковник Гудзь Валерій Федорович стріляв у цю падлу.
За те, що воно падла.
Загинув на фронті. Слава герою!
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25.07.2023 21:12 Ответить
Я плакал!
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25.07.2023 21:13 Ответить
Эта паскуда порочит имя Гудзя! Я лично много лет знаю Гудзя по совместной службе. И заявляю, что он мог шмалить лишь в последнюю паскуду!

И раз он стрелял в это говоно - значит для этого БЫЛИ ВСЕ основания !!!
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25.07.2023 21:23 Ответить
Де, коли, чому ?? Поясніть, пліз ! Я таке вперше чую.
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25.07.2023 21:47 Ответить
Что именно?
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25.07.2023 22:47 Ответить
коли і чому Гудзь стріляв у воєнкома і чому його після цього не посадили ?
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26.07.2023 05:08 Ответить
В СМИ где то об этом писали...
По-моему, когда Гудзю предлагали в Одессе возглавить военную администрацию, вот этот говно хотело и предложило ему (Гудзю) участвовать в преступных схемах по незаконному обогащению и т.д.
На что Гудзь дал ему там же и при свидетелях исчерпывающий ответ выстрелом в ногу!

После чего отказался от ТАКОЙ "военной администрации" вернулся на фронт где и погиб в бою.
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26.07.2023 12:21 Ответить
Дякую. Дивно, стріляти у ногу - кримінал.
Були свідки протиправної пропозиції ? І після цього Борисов став воєнкомом ? Жах !!
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26.07.2023 13:13 Ответить
А чего вы удивляетесь "как назначили"... Это Украина...
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26.07.2023 21:03 Ответить
Ну шапіто 95квартальське! Я думав і спортивки з трусами зніме перед суддями та начне мудями трясти ! Одні клоуни у владі!"
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25.07.2023 21:24 Ответить
борисов належав до 95кварталу?
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25.07.2023 21:31 Ответить
А картата ковдра у військкома є?
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25.07.2023 21:28 Ответить
У 60% населения такая болезнь - называется варикоз. Надевай, вояка, колготки - и выживешь
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25.07.2023 21:33 Ответить
***... замотайте йому ту ногу насіровською ковдрою в зелену клітинку. Кажуть дуже допомагає падлам.
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26.07.2023 03:03 Ответить
Мало того, у нас повно судинних хірургів. Родичка пару років назад, рихтувала. 20 тис. одна нога. Там правда, ситуація не сама легка.
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27.07.2023 12:06 Ответить
Вот для чего наворовано миллионы, недвижимость за границей. Все для поправки здоровья. Значит получил ранение получаешь розрешение на воровство и коррупцию.
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25.07.2023 21:44 Ответить
Так це український воєнком чи псковський
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25.07.2023 22:00 Ответить
Не, фамилия Борисов распространена в Мордовии.
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25.07.2023 22:47 Ответить
Вспомнилось как поп в суде ногу тоже задирал 😀
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25.07.2023 22:49 Ответить
Не міг написати, бо клавіатуру залив сльозами. Знайшов стару, то пишу: я **** з цього цирку. За що хлопці і дівчата воюють і віддають свої життя?
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25.07.2023 23:01 Ответить
Курва. Тобі до турецького хірурга треба було ? А українські тебе чим не влаштовували ?
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26.07.2023 01:55 Ответить
дайте йому розкладушку та ковдру в квадратики як колись Насірову, нехай там в суді лежить та стогне.
Мерзота
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26.07.2023 09:09 Ответить
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