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Зеленский обратился к депутатам и чиновникам: "Пляж" или личное обогащение вместо интересов Украины вызывают ярость. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 517-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Миллионы украинцев, украинок день за днем, сутки за сутки максимально сосредоточены на одном. Не на себе, не на своих каких-то желаниях, а на защите государства и жизни. Но, к сожалению, некоторым лицам кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, стены каких-то там кабинетов или перечень каких-то полномочий могут закрыть от действительности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или каким-либо другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то – заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников - это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества.

Я хочу всех депутатов, чиновников и всех остальных на государственных должностях предупредить. Когда целыми днями ищешь оружие для государства, когда все внимание тому, чтобы была артиллерия, были ракеты, были дроны… Когда постоянно видишь, постоянно чувствуешь, какую моральную силу обрели для Украины наши воины, наши люди, которые делают все возможное и невозможное для победы и сохранения свободы, тогда любое внутреннее предательство, любой "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это. Представьте, сколько миллионов сердец в Украине почувствовали такую же ярость.

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Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам Верховной Рады Украины, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы больше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", - вас таких не будет.

Не будет и тех, кто из-за каких-то своих выгод не хочет принимать решения, необходимые для нашей обороны или для европейской интеграции. Каждый закон, который необходим, чтобы усилить позиции наших воинов, должен быть принят. Каждый закон, который необходим, чтобы Украина начала переговоры с ЕС по вступлению, должен быть принят. И я больше не хочу слышать никаких отговорок. И никто не желает. Украина вам больше времени не дает. Если вы работаете ради Украины, вы нужные Украине, если нет, то нет", - сказал Зеленский.

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Автор: 

депутат (3316) Зеленский Владимир (20365) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+54
цинічна Зе-****, але знаходяться люди, які все ще вірять цьому брехуну
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25.07.2023 22:45
+50
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25.07.2023 22:51
+48
а сам-то регулярно відпочивав до 22 року. Чи війна в 22 році почалась для нього
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25.07.2023 22:44
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зеленський лицемір та брехун, нудить чітати про його патріотичні висіри, для нього Україна це спосіб збагачення , він взагалі не знає шо таке патріотизм
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26.07.2023 09:33 Ответить
Лють це лише почуття. Якщо вона викличе дії - арешт, суд справедливий, конфіскацію награбованого за останні 32 років Незалежності держави, то тоді я повірю пану Президенту України. І проголосую за нього на нових президентських виборах ще на один строк. Чекаю дій. Жорстких і бескомпромісних. "Друзів" не жаліти.
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26.07.2023 10:02 Ответить
Для дій все є - законодавча ініціатива, вертикаль влади, рішення РНБО, нехватає мужності.

Лють це безпорадність та безсилля - коли друзі та партнери, яких привів у владу - можуть відпочивати та збагачуватись, і ти знаеш що їм за це нічого не будє...

Сьогодні зранку (https://t.me/+PrLok3ySBnljZWMy)правоохоронці прийшли «в гості» до скандального депутата Юрія Арістова. СБУ з'ясовує всі обставини виїзду нардепа з країни, вивчає його контакти й зустрічі за кордоном.

"Заступник голови оборонного комітету Верховної Ради" - виїхав на тиждень на відпочинок на Мальдіви. Тепер СБУ вивчає його зустрічі за кордоном.
Це як? З його слів? Я ні з ким не зустрічався, таємниць не видавав, повірте мені - це був просто відпочинок.
А може відпочинок, та складання мандату - це прикриття?
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26.07.2023 11:10 Ответить
Я своє сказав. Більше нічого додати не можу.
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26.07.2023 14:44 Ответить
Вспомнил наконец про пляжи на Мальдивах для сук урода, про военкомов-миллионеров, про дроны и нехватку денег ... ОК. А про миллионы гривен из бюджета на Говно-марафон, на быдло-сериалы и развлекательные шоу, про почти миллиард баксов из бюджета, еще в начале войны выплаченный МО непонятно кому на покупку вооружений и аммуниции для ЗСУ, которые повисли непонятно где, суфлер ему ничего не подсказал ?
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27.07.2023 01:09 Ответить
а що там за новий конфлікт між Холодовим і Зе, https://t.me/Chornovil_official/15446 про що це таке згадує Тарас Чорновіл ?:
"А в Зеленського якраз кампанію розпочали під лозунгом "Вова строг, но справєдлів" - для порятунку залишків рейтингу взялися трохи своїх почихвостити. Ну, й до Холодова дійшли. А той і повертатися не спішить, і за вимогу скласти мандат послав Зеленського дуже далеко. Так, кажуть, що саме послав. А ще пропонує нашому зеленосяйному переговори. А переговори ж мають сенс, коли козирі є в обох гравців.
Ні, ми, звісно, в такий скандал не віримо , бо ж не може влада в країні, де, за словами "найвеличнішого лідера **********", не залишилося корупції, бо всі корупціонери виїхали, щось подібне творитися. Так Холодов і виїхав. На Кіпр. І звідти пропонує Зеленському провести з ним переговори..."
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28.07.2023 16:27 Ответить
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