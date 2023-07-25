Зеленский обратился к депутатам и чиновникам: "Пляж" или личное обогащение вместо интересов Украины вызывают ярость. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 517-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Миллионы украинцев, украинок день за днем, сутки за сутки максимально сосредоточены на одном. Не на себе, не на своих каких-то желаниях, а на защите государства и жизни. Но, к сожалению, некоторым лицам кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, стены каких-то там кабинетов или перечень каких-то полномочий могут закрыть от действительности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или каким-либо другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то – заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников - это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества.

Я хочу всех депутатов, чиновников и всех остальных на государственных должностях предупредить. Когда целыми днями ищешь оружие для государства, когда все внимание тому, чтобы была артиллерия, были ракеты, были дроны… Когда постоянно видишь, постоянно чувствуешь, какую моральную силу обрели для Украины наши воины, наши люди, которые делают все возможное и невозможное для победы и сохранения свободы, тогда любое внутреннее предательство, любой "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это. Представьте, сколько миллионов сердец в Украине почувствовали такую же ярость.

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Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам Верховной Рады Украины, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы больше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", - вас таких не будет.

Не будет и тех, кто из-за каких-то своих выгод не хочет принимать решения, необходимые для нашей обороны или для европейской интеграции. Каждый закон, который необходим, чтобы усилить позиции наших воинов, должен быть принят. Каждый закон, который необходим, чтобы Украина начала переговоры с ЕС по вступлению, должен быть принят. И я больше не хочу слышать никаких отговорок. И никто не желает. Украина вам больше времени не дает. Если вы работаете ради Украины, вы нужные Украине, если нет, то нет", - сказал Зеленский.

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