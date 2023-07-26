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Бойцы взяли в плен двух-оккупантов-наркоманов: "Вы что - нарики?", - "Нам замполит разрешил". ВИДЕО

Украинские воины возле Бахмута взяли в плен двух оккупантов-наркоманов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, своих пленных украинские воины показали в соцсетях. По словам пленных, употреблять наркотики на позиции им разрешил командир.

"Два пленных российских штурмовика пополнили обменный фонд. Судя по этим кадрам, вели они не слишком здоровый образ жизни",- пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 680 человек (+460 за сутки), 4177 танков, 4727 артсистем, 8136 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19238) наркотики (2144) пленные (2142)


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Топ комментарии
+15
Велике діло , тут цілий през наркоман. Теж може піти в обмінний фонд.
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26.07.2023 09:54
+12
ну навіщо? який фонд, хто їх обміняє, вони нікому не потрібні, їх привезли на утилізацію....
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26.07.2023 09:51
+11
Забухліт разрєшил.
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26.07.2023 09:50
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Забухліт разрєшил.
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26.07.2023 09:50 Ответить
Тут одному єрмак дозволив. Схоже єрмак теж замполіт
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26.07.2023 10:17 Ответить
ну так ... ну так ... боло б звичайно велело, як би не було так сумно ... нажаль ...





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26.07.2023 10:47 Ответить
ну навіщо? який фонд, хто їх обміняє, вони нікому не потрібні, їх привезли на утилізацію....
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26.07.2023 09:51 Ответить
Обміняють і знову мобілізують. Ці вже не відмовляться, за здачу в полон або тюрма, або передок.
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26.07.2023 09:59 Ответить
Ніхто їх не обміняє, це біосміття з від'ємною цінністю для держави (тепер нашої).
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26.07.2023 10:00 Ответить
Велике діло , тут цілий през наркоман. Теж може піти в обмінний фонд.
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26.07.2023 09:54 Ответить
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26.07.2023 09:55 Ответить
Який в біса обмінний фонд? Кому ці нокси потрібні? Це було м'ясо котре посилали для того щоб наші бійці відовлікались на них і не більше
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26.07.2023 09:58 Ответить
ты свинорыл что этим всхрюком хотел сказать...?
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26.07.2023 10:11 Ответить
Що у русні теж є жовтий скотч.
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26.07.2023 10:17 Ответить
это фото со свинорылых ресурсов...
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26.07.2023 10:23 Ответить
Камуфляж не наш, а жовтий скотч будь-який мудак може знайти.
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26.07.2023 10:25 Ответить
ты свинорыл ещё здесь - и отгавкиваешься...?
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26.07.2023 10:30 Ответить
Ну які ж наріки....в нас зеля з трусів вистрибує хоче вирощувати такий "медичний канабіс".
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26.07.2023 09:59 Ответить
Та хоч всі наріки і п*яниці -- нам шо від того .
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26.07.2023 10:00 Ответить
Трава не наркотик.
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26.07.2023 10:02 Ответить
Курка не птиця
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26.07.2023 10:13 Ответить
бульбулятор
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26.07.2023 10:10 Ответить
Та звісно на трьох і вживали.
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26.07.2023 10:34 Ответить
Етиловий спирт - психотропний наркотик,на рівні з кокаїном та амфетаміном,тому увесь цей піздьож про нариків,для невігласів,трава не наркотик.
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26.07.2023 10:36 Ответить
Во всём цивилизованном мире марихуана легализуется и только в отсталых странах она под запретом.
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26.07.2023 11:18 Ответить
 
 