Бойцы взяли в плен двух-оккупантов-наркоманов: "Вы что - нарики?", - "Нам замполит разрешил". ВИДЕО
Украинские воины возле Бахмута взяли в плен двух оккупантов-наркоманов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, своих пленных украинские воины показали в соцсетях. По словам пленных, употреблять наркотики на позиции им разрешил командир.
"Два пленных российских штурмовика пополнили обменный фонд. Судя по этим кадрам, вели они не слишком здоровый образ жизни",- пишет в комментарии к видео автор публикации.
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