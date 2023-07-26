РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15232 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
1 226 0

Оккупанты в очередной раз обстреляли спасателей в Торецке Донецкой области. ВIДЕО

В Торецке Донецкой области спасатели попали под прицельный российский обстрел, когда тушили пожар, вызванный обстрелом.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Видео демонстрирует, в каких условиях сейчас работают ГСЧСовцы в Донецкой области. Враг не только безжалостно уничтожает все вокруг, но и коварно бьет по нашим ребятам, которые ликвидируют пожар, вызванный обстрелом, - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что работая в условиях постоянной угрозы жизни, спасатели ежедневно продолжают выполнять свою сверхсложную работу, чтобы защитить людей и имущество от огня.

Также читайте: Повторный ракетный удар по агропредприятию в Одесской области уничтожил технику спасателей. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656) ГСЧС (4971) Торецк (455)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 