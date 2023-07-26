Оккупанты в очередной раз обстреляли спасателей в Торецке Донецкой области. ВIДЕО
В Торецке Донецкой области спасатели попали под прицельный российский обстрел, когда тушили пожар, вызванный обстрелом.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Видео демонстрирует, в каких условиях сейчас работают ГСЧСовцы в Донецкой области. Враг не только безжалостно уничтожает все вокруг, но и коварно бьет по нашим ребятам, которые ликвидируют пожар, вызванный обстрелом, - говорится в сообщении.
В ГСЧС подчеркнули, что работая в условиях постоянной угрозы жизни, спасатели ежедневно продолжают выполнять свою сверхсложную работу, чтобы защитить людей и имущество от огня.
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