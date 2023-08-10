Старшина подразделения оккупантов "Шторм" о своем командире: "Он просто избил меня до полусмерти". ВИДЕО
Старшина подразделения оккупантов "Шторм" в специальном видеообращении пожаловался на своего командира, избившего его чуть не до смерти.
Видеообращение оккупанта опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Старшина отряда "Шторм" рассказывает о том, что командиры их забивают до смерти за любое кривое слово. Что теперь будет Сергею Анатольевичу за публичную дискредитацию российской армии - страшно подумать", - пишет в комментарии к публикации Бутусов.
Топ комментарии
+26 Панас Стець #551129
показать весь комментарий10.08.2023 13:44
+18 Володимир #577208
показать весь комментарий10.08.2023 14:05
+11 cimbitep
показать весь комментарий10.08.2023 13:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
страшноprijatno подумати....
1. Кувалда в башню - 7-10 раз мінімум
2. Сокира в шию та хребет - не менше 10 ударів
3. Присідання на пляшку із глибоким заходом - 35-40 присідань
4. Вибиті зуби та зламана щелепа - на додачу
5. Самостійне упакування у чорний пакет - 95-100 раз (пакет не рвати, залишити, бо знадобиться)
За результатом відео - кацапському командиру "незалік" - довбо@об, бо не вміє правильно організувати виховну роботу із о/с
==
Я правильно понимаю что туловище на видео недовольно низким качеством избиения?