Старшина подразделения оккупантов "Шторм" о своем командире: "Он просто избил меня до полусмерти". ВИДЕО

Старшина подразделения оккупантов "Шторм" в специальном видеообращении пожаловался на своего командира, избившего его чуть не до смерти.

Видеообращение оккупанта опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Старшина отряда "Шторм" рассказывает о том, что командиры их забивают до смерти за любое кривое слово. Что теперь будет Сергею Анатольевичу за публичную дискредитацию российской армии - страшно подумать", - пишет в комментарии к публикации Бутусов.

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