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Старшина подразделения оккупантов "Шторм" о своем командире: "Он просто избил меня до полусмерти". ВИДЕО

Старшина подразделения оккупантов "Шторм" в специальном видеообращении пожаловался на своего командира, избившего его чуть не до смерти.

Видеообращение оккупанта опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Старшина отряда "Шторм" рассказывает о том, что командиры их забивают до смерти за любое кривое слово. Что теперь будет Сергею Анатольевичу за публичную дискредитацию российской армии - страшно подумать", - пишет в комментарии к публикации Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові побили свого мобілізованого та познущалися з нього. ВIДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19224) издевательство (149) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+26
ще живий, "вот он я", це недоработка, пора до кобздона.
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10.08.2023 13:44
+18
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10.08.2023 14:05
+11
шкода, що не до смерті.
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10.08.2023 13:57
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ще живий, "вот он я", це недоработка, пора до кобздона.
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10.08.2023 13:44 Ответить
мало його ********* орк , такий же , як і цей ушльопок
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10.08.2023 14:50 Ответить
воно тупе й недієздатне, не могло взять калаш і чергу в відповідь...
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10.08.2023 14:53 Ответить
самая обычная орда. скрепы, почти 1000 лет без изменений, то что нужно кацапам, чистая генетика.
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10.08.2023 13:44 Ответить
....страшно prijatno подумати....
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10.08.2023 13:45 Ответить
типичный портрет кацапа
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10.08.2023 13:50 Ответить
было бы за что убил бы, теперь есть
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10.08.2023 13:51 Ответить
ЦЕ тобі кацапє за жовту футболку і синій Adidas !!!
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10.08.2023 13:51 Ответить
Кто носит фирму адидас тот самый главный ...
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10.08.2023 19:43 Ответить
Мало пи*див, треба Ше більше
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10.08.2023 13:52 Ответить
Дура, хаспадін так назначив тебе любімай женой!
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10.08.2023 13:54 Ответить
шкода, що не до смерті.
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10.08.2023 13:57 Ответить
жаль, що не вбив..., було б на 1-го покидька менше...
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10.08.2023 13:57 Ответить
Пойдешь в караул, прибьешь его! И сам не забудь зажмуриться!
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10.08.2023 14:01 Ответить
Одягнут в европейскі бренди а воюе проти европи чомусь не одягають кацапи футболки з портретом ***** чи іскандером. Скоріш би ви друг друга вже повбивали недоумки. Смерть кацапам !
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10.08.2023 14:02 Ответить
Это извращенное проявление ностальгии по совку, когда Адидас был пределом мечтаний хомо советикус и зарубежные шмотки были признаком блата и умения жить.
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10.08.2023 21:25 Ответить
Пхахахаха.
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10.08.2023 14:02 Ответить
Слезы мешают мне писать (нет). Поубивайте там сами друг друга.
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10.08.2023 14:02 Ответить
Мало дав ! Старшина , давай ісчьо !!!
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10.08.2023 14:03 Ответить
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10.08.2023 14:05 Ответить
Так ножа в пузо потрібно було у відповідь
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10.08.2023 14:09 Ответить
та хоч повбивайте там одне одного. Нам тільки краще від цього!
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10.08.2023 14:10 Ответить
Дуже шкода, бо ви повинні здохнути всі.
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10.08.2023 14:11 Ответить
"Он просто избил меня до полусмерти". Жаль что не добил..
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10.08.2023 14:19 Ответить
З позитиву - хто носит майку Adidas тому любая баба даст 😂
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10.08.2023 14:28 Ответить
" Бей Ивана молотом, будет Ванька золотом!"
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10.08.2023 14:37 Ответить
Б'є - значить любить
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10.08.2023 14:42 Ответить
Так, руцкая народная пестня: https://www.youtube.com/watch?v=RgR4VDVWq44
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10.08.2023 15:27 Ответить
Так а **** вы хотели то?
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10.08.2023 15:01 Ответить
Перелік хтєлок цього урки-асвабадітеля @обаного від командира:
1. Кувалда в башню - 7-10 раз мінімум
2. Сокира в шию та хребет - не менше 10 ударів
3. Присідання на пляшку із глибоким заходом - 35-40 присідань
4. Вибиті зуби та зламана щелепа - на додачу
5. Самостійне упакування у чорний пакет - 95-100 раз (пакет не рвати, залишити, бо знадобиться)
За результатом відео - кацапському командиру "незалік" - довбо@об, бо не вміє правильно організувати виховну роботу із о/с
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10.08.2023 16:01 Ответить
таварисч сталин, произошла чудовищная ашипка!
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10.08.2023 16:11 Ответить
я плакаль...
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10.08.2023 19:44 Ответить
"Руки перебиты кое-как"
==
Я правильно понимаю что туловище на видео недовольно низким качеством избиения?
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10.08.2023 20:03 Ответить
Футболка какая-то не скрепная, натовская...
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10.08.2023 23:28 Ответить
Крепыш ****** , не сдох , а жаль. надеюсь уже зарыли.
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11.08.2023 00:50 Ответить
Мабуть за те, що штормовець носить непатріотичну футболку. У мордорі за це одразу вбивають.
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11.08.2023 02:32 Ответить
Как найстоящий россиянский патриот в Адидаске.
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11.08.2023 14:34 Ответить
 
 