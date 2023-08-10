"Трехсотые" оккупанты лежат на носилках под палящим солнцем на взлетной полосе в Ростове-на-Дону, ожидая вылета в Москву: "Все по делу: не добили ВСУ - добьют свои". ВИДЕО
"Трехсотые" оккупанты вынуждены лежать под палящим солнцем на взлетной полосе в Ростове-на-Дону, ожидая самолета в Москву.
Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, сделанную одним из окупантов.
"На военном аэродроме в Ростове-на-Дону раненые Z-герои валяются прямо на взлетной полосе. Самолет не отправляют в московский госпиталь, потому что из-за борьбы с дронами небо в столице РФ закрыто. Поэтому теперь 300-е оккупанты "лечатся" прямо под солнцем, постепенно превращаясь в 200-х. Все по делу: не добили ВСУ - добьют свои", - пишет Бутусов в комментарии.
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Меня не **. ......т что там с российскими ранеными
Я переживаю, как украинские бойцы без ног и без рук
Мотаются по всяким ***. ...им комиссиям
И как на них смотрят те,кто еще не попал на фронт
И не хочет туда попасть
Насмотревшись на это дерьмо
"нє думал нє гадал он
нікак нє ажідал он
такова вот канца"
А сколько из этих полудохлых кацабов залихватски шутило про "хахлов" когда их призывали в мобилизационные пункты прошлой осенью.На камеру да под водочку.
Чи вже в печінку вкорінилась звичка - зупинився, РИЙ ОКОП, КУРВА, БО ПРИЛЕТИТЬ! Це теж добре - значить українська арта стабільно насипає і кацапів "навчає"!