"Трехсотые" оккупанты лежат на носилках под палящим солнцем на взлетной полосе в Ростове-на-Дону, ожидая вылета в Москву: "Все по делу: не добили ВСУ - добьют свои". ВИДЕО

"Трехсотые" оккупанты вынуждены лежать под палящим солнцем на взлетной полосе в Ростове-на-Дону, ожидая самолета в Москву.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, сделанную одним из окупантов.

"На военном аэродроме в Ростове-на-Дону раненые Z-герои валяются прямо на взлетной полосе. Самолет не отправляют в московский госпиталь, потому что из-за борьбы с дронами небо в столице РФ закрыто. Поэтому теперь 300-е оккупанты "лечатся" прямо под солнцем, постепенно превращаясь в 200-х. Все по делу: не добили ВСУ - добьют свои", - пишет Бутусов в комментарии.

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