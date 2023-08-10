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"Трехсотые" оккупанты лежат на носилках под палящим солнцем на взлетной полосе в Ростове-на-Дону, ожидая вылета в Москву: "Все по делу: не добили ВСУ - добьют свои". ВИДЕО

"Трехсотые" оккупанты вынуждены лежать под палящим солнцем на взлетной полосе в Ростове-на-Дону, ожидая самолета в Москву.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, сделанную одним из окупантов.

"На военном аэродроме в Ростове-на-Дону раненые Z-герои валяются прямо на взлетной полосе. Самолет не отправляют в московский госпиталь, потому что из-за борьбы с дронами небо в столице РФ закрыто. Поэтому теперь 300-е оккупанты "лечатся" прямо под солнцем, постепенно превращаясь в 200-х. Все по делу: не добили ВСУ - добьют свои", - пишет Бутусов в комментарии.

Читайте также: Оккупант получил ранение в зад: "Ты не сможешь присесть, брат, да?", - "Нет". ВIДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ранение (3384) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+55
Нехай ссуки думають шо вони в Криму на пляжі засмагають...
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10.08.2023 15:41
+35
Якщо там же за200тяться, то буде тільки краще для нас.
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10.08.2023 15:39
+31
згоден з кіношником... навіщо ливень? хай краще сонце розкочегариться до +40...
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10.08.2023 15:40
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Якщо там же за200тяться, то буде тільки краще для нас.
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10.08.2023 15:39 Ответить
Краще буде для всіх ...
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10.08.2023 17:28 Ответить
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10.08.2023 15:40 Ответить
Санітари десь під кондиціонерами бухають.
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10.08.2023 17:13 Ответить
згоден з кіношником... навіщо ливень? хай краще сонце розкочегариться до +40...
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10.08.2023 15:40 Ответить
Солярій від Соляр та Цимбалюка...
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10.08.2023 15:48 Ответить
Нехай ссуки думають шо вони в Криму на пляжі засмагають...
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10.08.2023 15:41 Ответить
"...привет-ромашки,пара-пара-пам пара-пара-пам...".
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10.08.2023 15:41 Ответить
Ета нє рєбята-ета лєжит рашистский биомусар падлєжищій утілізациі...
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10.08.2023 15:41 Ответить
Здихайте та побільше,підараси якщо не розумієте хто дійсно ворог.
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10.08.2023 15:42 Ответить
И трехсотые превращаются в двухсотых 😂
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10.08.2023 15:43 Ответить
Можно я грубо? Совсем грубо
Меня не **. ......т что там с российскими ранеными
Я переживаю, как украинские бойцы без ног и без рук
Мотаются по всяким ***. ...им комиссиям
И как на них смотрят те,кто еще не попал на фронт
И не хочет туда попасть
Насмотревшись на это дерьмо
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10.08.2023 15:43 Ответить
Ви ще толерантно..ще цей дебілізм проходити комісію у цивільних закладах. Я б тій падлі, хто таке вигадав, запропонувала пройти квест! Записатись до вузькопрофільних спеціалістів, чи пройти без черги, коли вона складається з тіток й бабусь.
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10.08.2023 16:27 Ответить
Що саме бісюче, так це те, що якщо туди влупити чимось по трьохсотим, то ми їм тільки цим допоможемо.
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10.08.2023 15:44 Ответить
ребтам бы ещё хаймарса животворящего туда
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10.08.2023 15:45 Ответить
Мочі
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10.08.2023 16:42 Ответить
Лежите, братья! И сдыхайте!
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10.08.2023 15:46 Ответить
От тобі й маєш! Мріяв приперти додому унітаз і пралку з України, а тепер невідомо чи сам живий доїде. А сидів би дома, був би живий здоровий.

"нє думал нє гадал он
нікак нє ажідал он
такова вот канца"
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10.08.2023 15:48 Ответить
У телеграмі можна побачити стільки ж орків на ношах в одному місці, які вже розклалися, так і не дочекавжись допомоги
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10.08.2023 15:49 Ответить
Це з серії "Встань і іди". Для ватніків немає різниці де лежати - на вкраденому криму, на госпітальному ліжку, гнити в овразі чи лесополосі або валітись п'яним. Так що все норм.
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10.08.2023 15:51 Ответить
Весь день по палящім солнцем лежат іх другани в полях і посадках а ці везунчики інвалідами на валаам…
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10.08.2023 15:53 Ответить
До Валаама їх не пропустить руская медицина. А це коло аду вони ще не пройшли.
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10.08.2023 16:03 Ответить
я дивлюсь вони навіть для цих 300х і могили повикопували, мабуть щось знають
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10.08.2023 15:53 Ответить
чтоб вы сдохли, ублюдки...
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10.08.2023 15:56 Ответить
Там якісь пагорби земляні,то вони закопують потроху орків?
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10.08.2023 15:57 Ответить
Как там в острове сокровищ - "и живые будут завидовать мертвым"(с)
А сколько из этих полудохлых кацабов залихватски шутило про "хахлов" когда их призывали в мобилизационные пункты прошлой осенью.На камеру да под водочку.
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10.08.2023 15:59 Ответить
Хм, дивно те що різні ''гамнестіінтернейшл'' піднімають сморід через черству булочку для кацапського полоненика, а тут ніби суперклеєм роти позаклеювали. Це лише констатація факту. Як на мене то нехай кацапи там на тараньку висохнуть!
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10.08.2023 16:00 Ответить
И шо за кипишь? В кадре видно, что могил на грунте уже нарыли: кого не устраивает отношение властей рф - может сам переместиться в ямку, пока есть свободные места...
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10.08.2023 16:07 Ответить
Та може й живцем зариють, за прикладом дідів НКВСників.
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10.08.2023 16:30 Ответить
Нехай посцють на них.
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10.08.2023 16:07 Ответить
цеж чудово, егеж.
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10.08.2023 16:09 Ответить
Так ето такоє новоє лєчєніє! Пад солнишкам хутина на зомбірєлакс! Ані єсчо палижат мальоха і в атаку пайдут!
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10.08.2023 16:10 Ответить
Тяжка кацапська доля, полежать трошки на землі, а потім у землі
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10.08.2023 16:13 Ответить
Але ху@лу і надалі поклоняються
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10.08.2023 16:13 Ответить
Молодці хоч велосипед дали, вже є чим зайнятися. Треба бiльш велосипедiв i все буде чудово.
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10.08.2023 16:16 Ответить
Сорок років тому у Баграмі так само лежали...
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10.08.2023 16:18 Ответить
Мух, мух побольше та по зеленеее
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10.08.2023 16:23 Ответить
Бракованное мясо никому уже не нужно.
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10.08.2023 16:23 Ответить
гарний кацап здохлий.
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10.08.2023 16:30 Ответить
Якщо на мацкву то дуже тяжкі напевно . Чим більше виживе калік тим ліпше . Хай бачать як воно під себе ходить нікому не потрібне , пʼяне обісцяне . Ліпше хай
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10.08.2023 16:35 Ответить
Там на відео велосипед лежить.... Сідай і на йому пи...й.... Пока вітер без сучків...
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10.08.2023 16:39 Ответить
Чего ты скот жалуешся? Скотами порожденнве, скотами пришли в наш дом, скотом и подохните, скоты.
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10.08.2023 16:46 Ответить
это солнечные ванны!!!
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10.08.2023 16:50 Ответить
Желаю всем кто там ещё не подох сдохнуть.
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10.08.2023 16:59 Ответить
Ібанути б туди касетним снарядом😊
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10.08.2023 17:08 Ответить
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10.08.2023 17:15 Ответить
А как ви думалі? За расію нада страдать!
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10.08.2023 17:25 Ответить
все по плану
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10.08.2023 17:59 Ответить
Кажуть сонце багате на вітамін С - їжте. Безкоштовно. А дощик може бути і якийсь хімічний. Природа не помиляється.
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10.08.2023 18:18 Ответить
Які ж це воїни? Це терористи-вбивці.
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10.08.2023 18:22 Ответить
...это хорошо,что нєт лівня...плохо что нєт ГРАДа на вас.
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10.08.2023 18:36 Ответить
опариши будут для рыбаков , дайте адрес где это мясо лежит
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10.08.2023 19:40 Ответить
300ті заздрять 200м
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10.08.2023 21:31 Ответить
эти лежащие счастливо улыбаются, что живыми остались
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10.08.2023 21:49 Ответить
підари недобиті здохніть нікому ви непотрібні - біосміття
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10.08.2023 22:22 Ответить
А це вони завбачливо для себе вже й могилки риють?

Чи вже в печінку вкорінилась звичка - зупинився, РИЙ ОКОП, КУРВА, БО ПРИЛЕТИТЬ! Це теж добре - значить українська арта стабільно насипає і кацапів "навчає"!
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10.08.2023 23:10 Ответить
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11.08.2023 00:17 Ответить
тобо їм ніхто не повірить, що вона на війні були, а на пляжі лежали )))
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11.08.2023 07:26 Ответить
Во дебилы.. Оказывается, военные госпитали у них имеются только в москве.. Ааа! ))
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11.08.2023 08:51 Ответить
 
 