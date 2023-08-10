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В Запорожье российские оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию, - Зеленский. ВIДЕО

В Запорожье российские оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Город ежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию возник пожар. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые. Все службы на местах. Работают, спасают людей.

Каждый наш воин, уничтожающий оккупантов, идущий вперед и ведущий за собой вперед, освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина устоит. Российский террор неизбежно проиграет", – отметил Зеленский.

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Автор: 

Запорожье (2654) Зеленский Владимир (20362) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+31
як цей левітан вже заїбав
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10.08.2023 20:37
+19
Він шО працює прес-секретарем при генштабі?
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10.08.2023 20:34
+19
Трухануло очень-очень ... впервые за эту войну так близко от дома попали. Наверное крылатые ракеты были - перед взрывами 2-3 секунды был звук как бы приближающегося самолета , стало быть звук обгонял сам приближающийся объект ... у баллистических ракет скорость выше скорости звука . Ну а за ЭТОГО чего говорить , надоел за 1,5 года своими "зверненнями". Единственный вопрос к нему все 4 года - "Чего ты поперся в Президенты ? Это же не твоё! С 2019 года на Украину только и сыплются беды, несчастья , страдания , смерти , разрушения ...".
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10.08.2023 21:05
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Він шО працює прес-секретарем при генштабі?
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10.08.2023 20:34 Ответить
Ага, зарплати бракує, всю на ЗСУ переказує. Тому і підпрацьовує речником
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10.08.2023 20:39 Ответить
Корректировщиком. Вроде же военные четко просили не выкладывать не заблюренных мест прилета.
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10.08.2023 20:45 Ответить
По Запорiжжю все викладають, що вчора, що сьогоднi, обстрiли в прямому ефiрi майже.
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10.08.2023 22:01 Ответить
Схоже на те, що він тільки це вміє робити.
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10.08.2023 20:49 Ответить
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11.08.2023 09:53 Ответить
..."секретарем при Генштабі".
Він не хоче, та й йому просто нічого сказати народові. Президент мав би організувати і забезпечити ППО і ПРО країни, щоб ворог безкарно не руйнував нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, наші міста і села, не ібивав би наших людей. А цей уйобок пускає "білих ворн" - ой, подивіться, що вони, такі нехороші, виробляють! Наступним у монолозі (президента!), мабуть буде "важлива інформація", як старенька бабуся усралася з переляку від вибухів.
Це стратегічне завдання, яке він зі своєю продажною сикливою злодюжною камарільєю виконує - дати кацапам добити Україну, самим ДОрозкрасти, те, що кацапи не ДОбили, вибити Цвіт нашої Нації на фронтах. А потім кинути Україну беззахисну, знекрівлену і зруйновану під ноги москалям. Надути губки і прохрипіти - а шо-о ми могли зробити?
Ця влада, президент, уряд мають бути відсторонені від влади, віддані під суд і скарані. Інакше вони угроблять Україну навіть без московських ракет.
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12.08.2023 11:19 Ответить
як цей левітан вже заїбав
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10.08.2023 20:37 Ответить
Они с Ермаком наперегонки бежат кто первый выложит место прилета. Хорошо хоть Тимошенко уже нет.
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10.08.2023 20:47 Ответить
Хіба Левітан був такий хрипатий.
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10.08.2023 20:51 Ответить
Какие времена - такие и левитаны.
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10.08.2023 20:52 Ответить
Який нарід, такі й левітани
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10.08.2023 23:10 Ответить
ШО! Юлька того?!
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10.08.2023 21:00 Ответить
Зелегий Тимошенко
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10.08.2023 22:10 Ответить
В ЗЄ помер спортивний коментатор...
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10.08.2023 20:38 Ответить
Росіяни в Україні завжди були окупантами.
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10.08.2023 20:39 Ответить
От зеленского информбюро.
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10.08.2023 20:41 Ответить
Зеленский , прокомментируй удары авиабомбами по Торецку . Хоть так посетят страницу , чтобы плюнуть тебе в морду . А то ситуация в прифронтовых городах Донетчины вообще никого не интересует .
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10.08.2023 20:44 Ответить
А чому Зе в ролі ведучого новин?
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10.08.2023 20:45 Ответить
Грошей не вистачає. Офшори просють бабла.
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10.08.2023 20:49 Ответить
500+ днів як. Кожен відос - це виключно читання з телесуфлера новин за день (хрипастим голосом) .
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10.08.2023 21:14 Ответить
А чому Клименко не дякує оперативникам, які швидко знайшли хто зливає, куди ракета попала? Чим цей зливака відрізняється від криворіжського тіктокера?
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10.08.2023 20:48 Ответить
І без тебе побачили...
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10.08.2023 20:51 Ответить
В Запорожье уже 10 убитых было на то время и Зеленский и наш Куртнев об этом знали на момент публикации видео на Цензор. Но у нас же всё военная тайна,даже от своих граждан.
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10.08.2023 20:53 Ответить
Було 2 прильоти. Один десь по Правому берегу , а другий по центру міста біля Дніпра.
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10.08.2023 20:57 Ответить
Куда по правому?
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10.08.2023 21:04 Ответить
Неподалік Бабурки.
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10.08.2023 22:14 Ответить
Трухануло очень-очень ... впервые за эту войну так близко от дома попали. Наверное крылатые ракеты были - перед взрывами 2-3 секунды был звук как бы приближающегося самолета , стало быть звук обгонял сам приближающийся объект ... у баллистических ракет скорость выше скорости звука . Ну а за ЭТОГО чего говорить , надоел за 1,5 года своими "зверненнями". Единственный вопрос к нему все 4 года - "Чего ты поперся в Президенты ? Это же не твоё! С 2019 года на Украину только и сыплются беды, несчастья , страдания , смерти , разрушения ...".
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10.08.2023 21:05 Ответить
Моя промова. Ще з 19го року кажу теж саме: якого біса ти ліз в презіденти, якщо можеш тільки відосікі кліпати та ніякої відповідальності не розумієш?
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10.08.2023 21:45 Ответить
У тебя точно с головой в порядке? Тебя кто бомбит? Ты кому тут свои претензии высталяешь, ждун рашистский! Ты из Запорожья? Какой район?
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10.08.2023 21:48 Ответить
Сергій,про голову,то не про ту,шо все у порядку,навіть причинно0наслідкову суть точно підкреслено. А про ту голову, завдяки якій літають кацапські,а наші президент пох"рячив. Шо не ясно?,чи може кацапською мовою зрозуміліше.
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10.08.2023 23:15 Ответить
Просмотри еще раз дебаты ЭТОГО с Порохом на стадионе ... как же дико его предъявы Пороху смотрятся по итогам прошедших 4-х лет. Если у тебя с памятью плохо , то я напомню - на стадионе ЭТОТ сказал и предупредил своих слабоумных поклонников - " Я ваш вирок!" Но слабоумные решили , что это "вирок" Пороху , на которого ЭТОТ смотрел . С Порохом 4 года все норм , в отличии от Украины и ее народа , которому исполняется обещаный "вирок" , а Путло - инструмент "вирока" . Как то так.
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10.08.2023 23:34 Ответить
Пане президенте де наші ракети??? Скільки ще ми будем мавіками з гранатками бавитись й..б вашу ...ть!!!???
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10.08.2023 21:12 Ответить
Воно не по ракетах, воно по шашликах. По ракетах Порох...
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10.08.2023 21:24 Ответить
И откровенный саботаж призыва,людей на фронте не хватает,на Купянском направлении полный швак,под эту марку в СМИ страшенная кампания против дачи повесток,ухилянты уже ничего не боятся,посмотрите как мажоры по вечерам ганяют на своих авто аж гай шумит а еще 50 видеокамер запустили,наверно чтобы враг уже точно видел цели.Так войну не выиграть,люди на передке тоже все видят..
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10.08.2023 21:32 Ответить
Війну не вигррати БО Ще ніколи в Україні так не крали і не брехали, як зараз!
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10.08.2023 21:37 Ответить
При цьому здоровенних биків 18-25 років взагалі не призивають і вони все більше відверто "з жиру бісяться"!
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10.08.2023 21:43 Ответить
Ходити компанiями по п'ятеро кремезних чоловикiв для вручення це мабуть теж саботаж забезпечення фронту людьми.
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10.08.2023 22:06 Ответить
Набежали боты рашистские, воют, стонут... значит ВСУ все правильно делает.
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10.08.2023 21:51 Ответить
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10.08.2023 22:15 Ответить
Каждый наш воин, уничтожающий оккупантов, идущий вперед и ведущий за собой вперед, освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины.--- А МЫ ПОКА БУДЕМ ГРАБИТЬ! Красота!
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10.08.2023 22:38 Ответить
 
 