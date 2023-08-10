В Запорожье российские оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию, - Зеленский. ВIДЕО

В Запорожье российские оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Город ежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию возник пожар. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые. Все службы на местах. Работают, спасают людей.

Каждый наш воин, уничтожающий оккупантов, идущий вперед и ведущий за собой вперед, освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина устоит. Российский террор неизбежно проиграет", – отметил Зеленский.

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