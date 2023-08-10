В Запорожье российские оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию, - Зеленский. ВIДЕО
В Запорожье российские оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье. Город ежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию возник пожар. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые. Все службы на местах. Работают, спасают людей.
Каждый наш воин, уничтожающий оккупантов, идущий вперед и ведущий за собой вперед, освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина устоит. Российский террор неизбежно проиграет", – отметил Зеленский.
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Він не хоче, та й йому просто нічого сказати народові. Президент мав би організувати і забезпечити ППО і ПРО країни, щоб ворог безкарно не руйнував нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, наші міста і села, не ібивав би наших людей. А цей уйобок пускає "білих ворн" - ой, подивіться, що вони, такі нехороші, виробляють! Наступним у монолозі (президента!), мабуть буде "важлива інформація", як старенька бабуся усралася з переляку від вибухів.
Це стратегічне завдання, яке він зі своєю продажною сикливою злодюжною камарільєю виконує - дати кацапам добити Україну, самим ДОрозкрасти, те, що кацапи не ДОбили, вибити Цвіт нашої Нації на фронтах. А потім кинути Україну беззахисну, знекрівлену і зруйновану під ноги москалям. Надути губки і прохрипіти - а шо-о ми могли зробити?
Ця влада, президент, уряд мають бути відсторонені від влади, віддані під суд і скарані. Інакше вони угроблять Україну навіть без московських ракет.