РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11704 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 453 5

Бойцы ССО уничтожили специальные инженерные комплексы "Торнадо", миномет и бронетехнику оккупантов. ВИДЕО

На Южном направлении бойцы ССО уничтожили специальные инженерные комплексы Торнадо, миномет и бронетехнику российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сил специальных операций ВСУ.

Специальные инженерные комплексы Торнадо на базе УРАЛа и автомобильная техника подвоза боекомплекта уничтожены благодаря операторам одного из подразделений ССО Украины. Наши воины провели разведку позиций противника и после обнаружения целей уничтожили их.

Всего точным огнем было поражено 5 вражеских целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника.

Также смотрите: На Запорожском направлении вражеский дрон чуть не попал в авто наших бойцов, в котором эвакуировали раненого. ВИДЕО

ССО (526) дроны (3917)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браво Сірі! Бережи Вас Боже Воїни!
Вічна слава та глибока шана ССО ЗСУ!
показать весь комментарий
10.08.2023 22:05 Ответить
‼️❤️🇺🇦⚔️🪖💯✊👍💪👏🫡🇺🇦🇪🇸🇨🇦🇪🇺🇬🇧🇯🇵🇮🇩🇦🇿🇦🇺🇩🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️🫡
показать весь комментарий
10.08.2023 23:22 Ответить
Сьогодні в статистиці 10 одиниць спецтехніки, можливо і ці в тому числі. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.08.2023 09:26 Ответить
Гарно хлопці !! Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
11.08.2023 10:38 Ответить
 
 