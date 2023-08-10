Бойцы ССО уничтожили специальные инженерные комплексы "Торнадо", миномет и бронетехнику оккупантов. ВИДЕО
На Южном направлении бойцы ССО уничтожили специальные инженерные комплексы Торнадо, миномет и бронетехнику российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сил специальных операций ВСУ.
Специальные инженерные комплексы Торнадо на базе УРАЛа и автомобильная техника подвоза боекомплекта уничтожены благодаря операторам одного из подразделений ССО Украины. Наши воины провели разведку позиций противника и после обнаружения целей уничтожили их.
Всего точным огнем было поражено 5 вражеских целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника.
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