Города нет, уничтожили полностью. До сих пор добивают из авиации, - воины 79 ОДШБр об обороне Марьинки от российских оккупантов. ВИДЕО

Российские оккупанты уже 17 месяцев штурмуют Марьинку Донецкой области, украинские защитники держат оборону, уничтожают захватчиков и берут их в плен.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

Авторы материала снимают его ночью, поскольку днем находиться на позициях небезопасно. Приблизительное расстояние до врага – 100 метров.

Десантники 79 ОГШБр защищают город. Старший позиции с позывным Артист рассказал: "Обороняться трудно, потому что нет укрытия. По домам работают "Грады", авиация, вертолеты. Но россиянам ничего не помогает, потому что у них нет мозгов".

По его словам, в городе работают россияне и чеченские ДРГ, а в полях на окраинах - зэки из подразделений "Шторм Z". Оружием и БК они обеспечены, а вот амуниция у них…1977 года изготовления.

Также Артист сказал: "В поле мертвых их там... ужас. ... Почему они пришли на нашу землю? Мы их что, звали сюда? Где они были, там больше ничего не будет. Вот как город Марьинка. Там города нет, его уничтожили полностью. До сих пор добивают из авиации. Не знаю, как пацаны там сидят, там россияне в городе".

Подразделение показало работу своего КНП (командно-наблюдательный пункт роты) — мониторы и оборудование, благодаря которым наши бойцы руководят боями и наблюдают за городом. "Я не знаю, как мы раньше воевали без этого, – говорит главный сержант роты Бача. – Сейчас все гораздо проще, мы контролируем ситуацию почти на сто процентов".

Оборона Марьинки длится уже 17 месяцев. Воины рассказывают, что сдавать город не собираются: если россияне продавят оборону, смогут окружить подразделения на флангах.

На мине, которую запускают по российским позициям, наши бойцы маркером пишут "За свободу и свободу": "Мы свободная и демократическая страна, – говорит один из бойцов. – Наша свобода – это право выбирать, что хочешь делать и когда. А воля и свобода борются только кровью, болью и страданием".

Через несколько дней после съемки, 14 июля 2023 года, героически погиб боец подразделения Максим Башинский с позывным Башка. Ему было 20 лет. Вечная память Герою!

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