РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11704 посетителя онлайн
Новости Видео Война
1 770 7

Волонтеры объявили сбор средств на три дрона DJI Mavic 3 для бойцов 110-й бригады. ВИДЕО

Волонтер Кристина Фецица просит всех неравнодушных помочь приобрести три дрона DJI Mavic 3 для бойцов 110 бригады, защищающих Родину от московских оккупантов Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цена одного дрона – 105 тысяч гривен. Нужная сумма – 315 тысяч гривен.

Смотрите: Бойцы 110-й бригады корректируют работу артиллерии с помощью украинского разведывательного БПЛА "Фурия". ВИДЕО

Присоединяйтесь к уничтожению врага. Дроны на фронте нужны, как воздух. Благодаря дронам, наши воины имеют возможность уничтожать российских окупантов и их технику. При этом благодаря дронам мы сохраняем жизнь украинских защитников.

Деньги можно переслать на эти счета:

💰 5168 7456 0720 0711
Феціца Христина ( ПриватБанк)

💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224

UA213052990000026002033301216

благотворительная помощь

💰 Paypal
[email protected]

обязательный комментарий:
Благотворительный безвозвратный взнос

💰 🔗Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/75LReBFJz3

Также смотрите: Украинские воины успешно атаковали позицию вражеских РСЗО БМ-21 "Град" вблизи Ясиноватой. ВИДЕО беспилотника

деньги (932) сбор (300) Донецкая область (9648) дроны (3917) 110 отдельная механизированная бригада (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
11.08.2023 14:24 Ответить
++
показать весь комментарий
11.08.2023 14:25 Ответить
А хто в Україні дрони продає?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:25 Ответить
Мабуть МО начолі з Резніковим.
/У Міністерстві оборони України заявили, що запит Генерального штабу ЗСУ щодо дронів військового призначення повністю виконали/ Г.Маляр/ 31.07.23 /
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34 Ответить
ОЛХ
показать весь комментарий
11.08.2023 14:37 Ответить
Керівники ЦОВВ та ВРУ з ЦВК можуть теж бути задіяні в цьому, під патронатом Шмигаля з Резніковим та Степановим!!
Вони ж присягали Україні, як і нардепи з ВРУ!!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
11.08.2023 15:10 Ответить
Тьху, я думав що вже назбирали на дрони ,бо, у нас в містечку якраз стелять асфальт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.08.2023 16:20 Ответить
 
 