Волонтеры объявили сбор средств на три дрона DJI Mavic 3 для бойцов 110-й бригады. ВИДЕО
Волонтер Кристина Фецица просит всех неравнодушных помочь приобрести три дрона DJI Mavic 3 для бойцов 110 бригады, защищающих Родину от московских оккупантов Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, цена одного дрона – 105 тысяч гривен. Нужная сумма – 315 тысяч гривен.
Присоединяйтесь к уничтожению врага. Дроны на фронте нужны, как воздух. Благодаря дронам, наши воины имеют возможность уничтожать российских окупантов и их технику. При этом благодаря дронам мы сохраняем жизнь украинских защитников.
Деньги можно переслать на эти счета:
💰 5168 7456 0720 0711
Феціца Христина ( ПриватБанк)
💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224
UA213052990000026002033301216
благотворительная помощь
💰 Paypal
[email protected]
обязательный комментарий:
Благотворительный безвозвратный взнос
💰 🔗Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/75LReBFJz3
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/У Міністерстві оборони України заявили, що запит Генерального штабу ЗСУ щодо дронів військового призначення повністю виконали/ Г.Маляр/ 31.07.23 /
Вони ж присягали Україні, як і нардепи з ВРУ!!
Слава Україні!!