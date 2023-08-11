Волонтеры объявили сбор средств на три дрона DJI Mavic 3 для бойцов 110-й бригады. ВИДЕО

Волонтер Кристина Фецица просит всех неравнодушных помочь приобрести три дрона DJI Mavic 3 для бойцов 110 бригады, защищающих Родину от московских оккупантов Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цена одного дрона – 105 тысяч гривен. Нужная сумма – 315 тысяч гривен.

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Присоединяйтесь к уничтожению врага. Дроны на фронте нужны, как воздух. Благодаря дронам, наши воины имеют возможность уничтожать российских окупантов и их технику. При этом благодаря дронам мы сохраняем жизнь украинских защитников.

Деньги можно переслать на эти счета:

💰 5168 7456 0720 0711

Феціца Христина ( ПриватБанк)

💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС

44686224

UA213052990000026002033301216

благотворительная помощь

💰 Paypal

[email protected]

обязательный комментарий:

Благотворительный безвозвратный взнос

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https://send.monobank.ua/jar/75LReBFJz3

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