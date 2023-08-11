РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11704 посетителя онлайн
Новости Видео
17 314 230

Увольняем всех областных "военкомов", если хотят доказать свое достоинство - на фронт, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании СНБО принял решение об увольнении всех областных военкомов.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что провел заседание СНБО. Специальный. Один вопрос ключевой – результаты проверки "военнокоматов". Доклады – ГБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. Комплексно. Всего уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военнокоматов". 33 подозрения. Областные "военкомы", городские, районные. Работники ВЛК. Остальные должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разве что в этом разница. Цинизм всюду одинаков. Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу", - сказал президент.

Зеленский заявил о следующих решениях: "Освобождаем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, прошедшие фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма... Им можно доверить данную систему комплектования. Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины. Каждый "военком", в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Совершенно справедливую. Полную. Уволенные "военкомы" и другие должностные лица, имеющие погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство, – на фронт.

Но подчеркну: армия не есть и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно – под суд. Вопросы ВЛК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. В настоящее время проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут".

Смотрите: Военком одного из районов Киева назначил на должность в ТЦК своего близкого человека, ему вручили протокол о коррупции, - Нацполиция. ФОТО

Зеленский Владимир (20362) СНБО (4432) военкомат (458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+52
Навіть уявив як побільшає народу на набережній Монако.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:35
+42
А не хочет посмотреть как Татаров Арестовмч и пр свою честь на фронте сберегут! Шоу )))
показать весь комментарий
11.08.2023 14:42
+37
Перевіряти будуть, ті самі що і баканова з компанією перевіряли?..
показать весь комментарий
11.08.2023 14:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
а как они харчеватся будут ?
показать весь комментарий
11.08.2023 15:31 Ответить
Гарна новина!👏
показать весь комментарий
11.08.2023 15:31 Ответить
Правильне рішення. Але попереду ще більші чистки від доморощених гнид. Так тримати, пане Президенте!
показать весь комментарий
11.08.2023 15:33 Ответить
Це тобі в Іспанії воно видно?
показать весь комментарий
11.08.2023 15:48 Ответить
ДА НУ! а Дерьмачек--типа Кент? его НЕЛЬЗЯ? во что Тв ВЫРОДИЛСЯ? ВОВА.
показать весь комментарий
11.08.2023 22:51 Ответить
Молодец! Правильно сделал! Теперь у них надо конфисковать в фонд ВСУ виллы, дачи, дорогие машины, "нажитые непосильным трудом". )
Саакашвили в свое время тоже начал чистку среди полицейских чинов в Грузии - и через некоторое время полицию там было совершенно не узнать. Так и здесь, думаю, изменится, сколько можно..
показать весь комментарий
11.08.2023 15:34 Ответить
шо, зелений підор зі своїм дєрьмаком "апєратівнєнька" вирішили, як відволікти увагу зеленого бидла від шкандалю із літніми куртками, які по дорозі стали зимніми? у мене для ********** шапіто-"дуумвірата" погана новина: шкандалів ставатиме іще більше, а от приводів відволікти увагу чимсь "пазітівнєнькім" - усе менше...
показать весь комментарий
11.08.2023 15:44 Ответить
Тцк все одно будуть бігати за селянами і біднішими.Де ще таке є,щоб 5 тцкашних лобів викрадало цивільного чоловіка,щоб той потім їх захищав?Вони ж і є захисники.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:47 Ответить
Одним указом клоун мог бы отправить их всех на фронт принудительно. Но нет. Типа уволятся и пойдут просерать наворованное.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:52 Ответить
якщо вже цього не боїтесь то побійтеся Бога!
Країна Корупційного Раю

+ В тилу тотальна Корупція - воєнкоми то зернятка, що робиться в закладах охорониздоровя та ін. держзакладах?
+ На фронті ЗСУ Честь Гідність Совість
+ З іншої сторони фронту ЗЛО

Дайте відповідь, що з цього в результаті вийде?
показать весь комментарий
11.08.2023 15:54 Ответить
Ще б тим бойовим начальникам ртцк в підпорядкування підрозділ поліції, щоби розібратись з прозовом
показать весь комментарий
11.08.2023 15:54 Ответить
Ой, а как насчёт всех судей?
показать весь комментарий
11.08.2023 16:04 Ответить
Ні в кого немає відчуття що будуть зберігати рило зелі? Зараз роблять все щоб народ перестав воювати і прийняв поразку, на заході йде саботаж зі зброєю, тут повний трешак з корупцією і мобілізацією країни. У параші ж навпаки все добре. Знову народ в усьому звинуватять, а зелені шмарклі ж воювали як могли, героїчно! Просто народ не зміг..
показать весь комментарий
11.08.2023 16:10 Ответить
...а Раду..., потiм i суди... Звiсно ******* популiзмом, але хiд думки правильний...
показать весь комментарий
11.08.2023 16:18 Ответить
Воєнкоми людей на вулиці викрадають і бьють?Чи воєнкоми на ВЛК всіх людей грибуть без розбору?Воєнкоми по кабінетах сидять і накази видають ,з воєнкомами всіх цих рибаків тцкашніків теж міняти і до кримінальної відповідальності за їх дії.Всі комісії ВЛК перевіряти і покарати .Скільки вони народу вбили.
Питання 2020-22 року було підготовлено у всіх закладах країною 2 млн воєнних і це тільки воєних ,а скільки ще поліцію і інших органів.Людей яких реально готували і вчили.
показать весь комментарий
11.08.2023 16:21 Ответить
2 млн воєнних? Ти з дуба упав! Ти хоч уявляєш скільки у нас була армія у 2021-му?
показать весь комментарий
11.08.2023 17:15 Ответить
Ще раз повторюю хто живе на марсі вірить телемарафону і напічканий телеграм каналами, а не володіє статистикою і інфою 2 млн випустили воєних з різних вузів ,курсів і іншого !Не склад армії ,різницю розумієш?Те саме стосується і поліції і інших органів.В нас зараз діючий склад полівії тисяч 300 ,те саме і нацгварції і інших.Які зараз є які і кількість вивчених і підготовлених які не задіяні.Людей який вчили !Не кажучи за останні 7-8 років кількість випускників напрямку воєнної справи.
От тобі і дуб і береза і лісополоса.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:24 Ответить
Конфіскація незаконих доходів?
показать весь комментарий
11.08.2023 16:33 Ответить
Шапітовка - нова назва країни...
показать весь комментарий
11.08.2023 16:34 Ответить
Ну проста ЗеГевара....... імітанти !
показать весь комментарий
11.08.2023 16:47 Ответить
В тилу Корупція - ЗЛОдії посадовці
+
На фронті ЗСУ Честь Гідність Совість
+
З іншої сторони фронту імперіалістичне ЗЛО
--------------------------------

Отак реалістична правда !
показать весь комментарий
11.08.2023 16:51 Ответить
Циркова вистава замість кропіткої роботи продовжується . Замість ретельного аналізу - шоу . Народ вибрав цирк замість кропіткої праці . Але оплата за квиточки життям та кров'ю.
показать весь комментарий
11.08.2023 16:55 Ответить
случаем Зекомандир в минобороне не желает также сделать ,,ротацию,, . пусть создаст новую бригаду ......... название дадим козырное ........... ,,ШТУРМ КРЫМА,,
показать весь комментарий
11.08.2023 17:20 Ответить
В какой должности областной военком на "фронте"( в кавычках потому, что он туда не доедет, как гуманитарка)?
показать весь комментарий
11.08.2023 18:47 Ответить
Дуже віримо і довіряємо Зельцу - смальцу
показать весь комментарий
11.08.2023 18:55 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2023 18:57 Ответить
А если не хотят доказать, то можно не идти на фронт? Тю ***, я тоже так хочу... и буду...
показать весь комментарий
11.08.2023 19:51 Ответить
Тричі ухилянт розганяє з посад воєнкомів! готовий сценарій для "квартальчіка" на "паржать"
показать весь комментарий
11.08.2023 20:09 Ответить
Чотири рази ухилянт.
показать весь комментарий
12.08.2023 06:02 Ответить
Шо там по трубицину и по полтавскоиу адвокату, все законно?
показать весь комментарий
13.08.2023 03:07 Ответить
Страница 3 из 3
 
 