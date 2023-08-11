Увольняем всех областных "военкомов", если хотят доказать свое достоинство - на фронт, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании СНБО принял решение об увольнении всех областных военкомов.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что провел заседание СНБО. Специальный. Один вопрос ключевой – результаты проверки "военнокоматов". Доклады – ГБР, СБУ, МВД, Генеральный прокурор, НАПК, НАБУ. Комплексно. Всего уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военнокоматов". 33 подозрения. Областные "военкомы", городские, районные. Работники ВЛК. Остальные должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разве что в этом разница. Цинизм всюду одинаков. Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу", - сказал президент.

Зеленский заявил о следующих решениях: "Освобождаем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, прошедшие фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма... Им можно доверить данную систему комплектования. Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины. Каждый "военком", в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Совершенно справедливую. Полную. Уволенные "военкомы" и другие должностные лица, имеющие погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство, – на фронт.

Но подчеркну: армия не есть и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно – под суд. Вопросы ВЛК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. В настоящее время проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут".

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