Использование украинской авиацией бомб JDAM для атаки на позиции оккупантов в населенном пункте Урожайное Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, свидетельствующая об использовании украинской авиацией бомб JDAM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские пилоты поразили место дислокации оккупантов в селе Урожайное Донецкой области.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования, превращающий простые свободнопадающие бомбы в всепогодные разумные боеприпасы. Оборудование включает в себя комплект крыльев и систему наведения на базе GPS-навигации.

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