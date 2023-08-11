Использование украинской авиацией бомб JDAM для атаки на позиции оккупантов в населенном пункте Урожайное Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, свидетельствующая об использовании украинской авиацией бомб JDAM.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские пилоты поразили место дислокации оккупантов в селе Урожайное Донецкой области.
Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования, превращающий простые свободнопадающие бомбы в всепогодные разумные боеприпасы. Оборудование включает в себя комплект крыльев и систему наведения на базе GPS-навигации.
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Тапла їх зустріч, вчасно забезпечена Українцями!!
Нехай уже, якось без нас… на болотах московії, чекають на ладу…
Слава Захисникам Україні!
Во-вторых, это эффективно!
В-третьих, это зрелищно!