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Использование украинской авиацией бомб JDAM для атаки на позиции оккупантов в населенном пункте Урожайное Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, свидетельствующая об использовании украинской авиацией бомб JDAM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские пилоты поразили место дислокации оккупантов в селе Урожайное Донецкой области.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования, превращающий простые свободнопадающие бомбы в всепогодные разумные боеприпасы. Оборудование включает в себя комплект крыльев и систему наведения на базе GPS-навигации.

Смотрите: Су-25 наносит удары по позициям оккупантов американскими неуправляемыми ракетами ZUNI.. ВИДЕО

авиация (2826) оружие (10217)


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Топ комментарии
+6
Just DAM - как Дам !
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11.08.2023 15:15
+6
https://t.me/hyevuy_dnepr/57811 😁 Вибух безпілотника в москві транслювали в прямому ефірі
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11.08.2023 15:18
+6
Во-первых, это точно!
Во-вторых, это эффективно!
В-третьих, это зрелищно!
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11.08.2023 15:40
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Just DAM - как Дам !
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11.08.2023 15:15 Ответить
https://t.me/hyevuy_dnepr/57811 😁 Вибух безпілотника в москві транслювали в прямому ефірі
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11.08.2023 15:18 Ответить
Урожайненько.
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11.08.2023 15:18 Ответить
Але ж і ловка ото штука, ********** її орки *****!
Тапла їх зустріч, вчасно забезпечена Українцями!!
Нехай уже, якось без нас… на болотах московії, чекають на ладу…
Слава Захисникам Україні!
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11.08.2023 15:18 Ответить
Оце вам москаликі, трохи бавовни)
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11.08.2023 15:22 Ответить
Кучно пішли, дякуємо, дайте ще )) , будь ласка.
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11.08.2023 15:25 Ответить
кацапи хотіли ссср а отримали CCR
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11.08.2023 15:28 Ответить
Можна смотреть на это вечно....
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11.08.2023 15:29 Ответить
Creedence Clearwater Revival - Fortunate Son
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11.08.2023 15:31 Ответить
Кріденс ВатерклОзет рівайвл Шютка. Дуже любив цю групу в дитинстві.
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11.08.2023 16:09 Ответить
добре, хоч ніхто не розуміє про що пісня)
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11.08.2023 16:19 Ответить
Баловень судьбы, почему же никто не знает?
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11.08.2023 17:20 Ответить
угу, далі назви ніяк. я ж про "розум" писав.
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11.08.2023 17:44 Ответить
Может тебе еще текст песни рассказать, розумник ты наш?
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11.08.2023 18:03 Ответить
угу, напиши хто в пісні "фортунайт сон". це не американська версія "ат тайги до британскьіх марєй")
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12.08.2023 17:39 Ответить
хтось більше не зможе спасти бидло з даунбасу
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11.08.2023 15:38 Ответить
Кацапе , бомба вразила твоїх саатечєственніков козломордих окупантов . Не перекручуй ! українські https://t.me/ButusovPlus/4183 пілоти вразили місце дислокації окупантів Джерело:
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11.08.2023 16:32 Ответить
По чому ти рішив що я кацап, дегенерат ?
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11.08.2023 17:46 Ответить
В спам , кацап !
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11.08.2023 18:12 Ответить
Ці бомби просто бімба...
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11.08.2023 15:39 Ответить
Во-первых, это точно!
Во-вторых, это эффективно!
В-третьих, это зрелищно!
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11.08.2023 15:40 Ответить
во первых это красиво же!
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12.08.2023 08:16 Ответить
 
 