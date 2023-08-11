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Новости Видео Война
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Делаем все, чтобы Украина и дальше была гарантом продовольственной безопасности и имела доступ к мировым рынкам, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 534-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Постоянно работаем с нашими партнерами на всех уровнях. Сегодня руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Кулеба, профильные заместители руководителя Офиса Андрей Сибига и Игорь Жовква работали с послами стран-партнеров ради Формулы мира. Ради того, чтобы страны присоединялись.

И я говорил с президентом Замбии. Двухсторонние отношения, Формула мира. Еще одно государство Глобального Юга поддерживает наши инициативы. Это очень важно.

Отдельное совещание с руководителем ГУР Будановым, Главкомом Залужным, командующим ВМС Неижпапой, руководителем СБУ Малюком, министерством инфраструктуры по альтернативам экспорта зерна транзитным коридором. Делаем все возможное, чтобы Украина была и дальше гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам", - рассказал Зеленский.

Смотрите: Не допустим использование украинских религиозных общин Россией, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20362) зерно (1070)


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Топ комментарии
+11
И что же конкретно ты и твоя шобла делаете? Жрете из бюджета страны даже не в три горла, в а пять или семь?
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11.08.2023 17:48
+10
ПНХ ЗЕЙЛО! Так правильнее. ПНХ ХЛО! к другому карлику.
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11.08.2023 17:47
+7
Хрипаиый балабол. Одна болтовня и воровство.
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11.08.2023 18:13
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ПНХ ХЛО
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11.08.2023 17:43 Ответить
ПНХ ЗЕЙЛО! Так правильнее. ПНХ ХЛО! к другому карлику.
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11.08.2023 17:47 Ответить
Хрипаиый балабол. Одна болтовня и воровство.
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11.08.2023 18:13 Ответить
И что же конкретно ты и твоя шобла делаете? Жрете из бюджета страны даже не в три горла, в а пять или семь?
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11.08.2023 17:48 Ответить
Виступ 95 кварталу продовжується. Вони мають нас за ідеотів.
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11.08.2023 18:04 Ответить
что с тобой не делятся
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11.08.2023 18:06 Ответить
Лишнехромосомный ты, как и все ваше население, тупой генетически. Ты не пензюк случайно?
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11.08.2023 18:13 Ответить
Ні, він малорос звичайний.
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11.08.2023 22:24 Ответить
Брехун.
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11.08.2023 18:18 Ответить
Да,китайский негр голоден,туда 25% пшеницы и ушло.
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11.08.2023 18:18 Ответить
мразота брехлива
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11.08.2023 18:29 Ответить
У нас с такой жизнью и в Украине начнут от голода умирать, а у него продовольственная безопасность
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11.08.2023 18:30 Ответить
Пізд@бол Зелений.Створили монопольну компанію,під керівництвом Арахамії,яка за безцінь відбирає урожай у фермерів,в підсумку,на наступний рік селяни скоротили посіви озимини на 70%.
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11.08.2023 19:00 Ответить
Ти вже такого наробив, що ще багато років розгрібати доведеться.
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11.08.2023 19:52 Ответить
Дерьмака *****, Татарова *****, обложили ціми підарами
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13.08.2023 08:01 Ответить
 
 