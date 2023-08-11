Делаем все, чтобы Украина и дальше была гарантом продовольственной безопасности и имела доступ к мировым рынкам, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 534-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Постоянно работаем с нашими партнерами на всех уровнях. Сегодня руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Кулеба, профильные заместители руководителя Офиса Андрей Сибига и Игорь Жовква работали с послами стран-партнеров ради Формулы мира. Ради того, чтобы страны присоединялись.

И я говорил с президентом Замбии. Двухсторонние отношения, Формула мира. Еще одно государство Глобального Юга поддерживает наши инициативы. Это очень важно.

Отдельное совещание с руководителем ГУР Будановым, Главкомом Залужным, командующим ВМС Неижпапой, руководителем СБУ Малюком, министерством инфраструктуры по альтернативам экспорта зерна транзитным коридором. Делаем все возможное, чтобы Украина была и дальше гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам", - рассказал Зеленский.

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