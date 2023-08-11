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Пытаясь скрыться от воинов ВСУ, вражеский Т-90 падает в пропасть, где его добивают дроном. ВИДЕО

Десантники 80-й бригады уничтожили российский танк Т-90.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск.

В сообщении отмечается: "Очередной вражеский танк - done. Результат результативности и ловкости экипажа FVP дронов не заставил себя ждать. Работаем дальше!"

Смотрите также: Подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3. ФОТОрепортаж

Автор: 

танк (2256) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Топ комментарии
+32
горіть москалі на руській землі!!
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11.08.2023 19:19
+16
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11.08.2023 21:03
+14
Це якийсь убойний дует з дронів...
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 19:26
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горіть москалі на руській землі!!
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11.08.2023 19:19 Ответить
мехвод падає в рівчак і думає - чому я не сокіл, чому не літаю...
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11.08.2023 19:25 Ответить
пнх
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11.08.2023 19:35 Ответить
Йому теба було знати, що народжений повзати літає в дзьобі. Але недовго.
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11.08.2023 19:47 Ответить
Це якийсь убойний дует з дронів...
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 19:26 Ответить
Раз упав у бандерівський рівчак, то вже і згоріти "за землю русскую свою" не страшно.
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11.08.2023 19:30 Ответить
Тікайте,москалі,з нашої землі....ой,тікайте..
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11.08.2023 19:31 Ответить
танкові біатлоністи закінчились, пішли танкові каскадери
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11.08.2023 19:35 Ответить
Було ще епічне відео з Харківської операції, коли кацапня тікаючи на танку, врізалася у дерево 😂
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11.08.2023 19:45 Ответить
Є ще свіже відео як наш танк заїхав в річку і потонув біля Урожайного.
Гагага кек, які тупі москалі
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13.08.2023 15:08 Ответить
він знадто швидко біг...
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11.08.2023 19:48 Ответить
80 десятка...львівські батяри
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11.08.2023 19:49 Ответить
навіть паски безпеки не допомогли б.
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11.08.2023 20:14 Ответить
Казали завжди
-не пий за кермом 😀
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11.08.2023 20:16 Ответить
Красиво
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11.08.2023 20:34 Ответить
нннаа!
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11.08.2023 20:42 Ответить
..этиГ мать! Этот обрыв надо было найти
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11.08.2023 20:42 Ответить
коли в очях ота з косою - тоді нічого не бачно і зазвичай детонує бк.
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11.08.2023 20:48 Ответить
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11.08.2023 21:03 Ответить
там два кацідіота тиркалися навколо - нічого і до них черга дійде...
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11.08.2023 23:04 Ответить
То не просто "обрив" То - "байрак" А там і вовки водяться!
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12.08.2023 07:10 Ответить
Красіво.
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11.08.2023 23:02 Ответить
Натуральні зомбі.
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11.08.2023 23:30 Ответить
Не ну согласитесь, ну прорвался же... потом ещё раз
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12.08.2023 07:19 Ответить
 
 