Пытаясь скрыться от воинов ВСУ, вражеский Т-90 падает в пропасть, где его добивают дроном. ВИДЕО

Десантники 80-й бригады уничтожили российский танк Т-90.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск.

В сообщении отмечается: "Очередной вражеский танк - done. Результат результативности и ловкости экипажа FVP дронов не заставил себя ждать. Работаем дальше!"

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