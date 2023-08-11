Пытаясь скрыться от воинов ВСУ, вражеский Т-90 падает в пропасть, где его добивают дроном. ВИДЕО
Десантники 80-й бригады уничтожили российский танк Т-90.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск.
В сообщении отмечается: "Очередной вражеский танк - done. Результат результативности и ловкости экипажа FVP дронов не заставил себя ждать. Работаем дальше!"
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показать весь комментарий11.08.2023 19:26
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Слава ЗСУ!
Гагага кек, які тупі москалі
-не пий за кермом 😀