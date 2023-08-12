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Уничтожение командных пунктов российской армии в населенном пункте Урожайное на Юге бомбами JDAM. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как воины ВСУ уничтожают командные пункты российской армии на Южном направлении с помощью управляемых бомб JDAM.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написап в фейсбуке Николай Колесник. 

Он отметил: "ОСГВ "Таврія". Уничтожение командных пунктов россиян, работа в воздухе группы аэроразведки 129 ОБр ТРО, задействование средств огневого поражения старшего начальника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воздушных силах показали фото "умных" авиабомб JDAM-ER под крылом самолетов ВСУ. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожают полевой состав реактивных ракет для ГРАДа. ВИДЕО

Автор: 

бомба (370) Мысягин Юрий (56)


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Топ комментарии
+6
Люфтваффе кидає бімби.
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11.08.2023 23:50
+6
який наш командний пункт?
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12.08.2023 00:06
+5
Це тільки початок, свинособаки!!! Далі буде
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12.08.2023 00:09
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Люфтваффе кидає бімби.
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11.08.2023 23:50 Ответить
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12.08.2023 00:08 Ответить
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12.08.2023 02:34 Ответить
Треба всім дивитися перед сном, - знімати стрес..
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12.08.2023 00:02 Ответить
який наш командний пункт?
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12.08.2023 00:06 Ответить
Це тільки початок, свинособаки!!! Далі буде
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12.08.2023 00:09 Ответить
Урожайное поле боя. Сомнительно что у них там командные пункты.
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12.08.2023 05:27 Ответить
Я бы не стал называть хату с парочкой кацапов командным пунктом. КП не бывает на передовой. А Урожайное наполовину наше.
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12.08.2023 11:47 Ответить
Ну на х.. ,німецький крест,та люфтваффе ,шо за довбо..б це придумав
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13.08.2023 20:41 Ответить
 
 