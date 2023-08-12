Уничтожение командных пунктов российской армии в населенном пункте Урожайное на Юге бомбами JDAM. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как воины ВСУ уничтожают командные пункты российской армии на Южном направлении с помощью управляемых бомб JDAM.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написап в фейсбуке Николай Колесник.
Он отметил: "ОСГВ "Таврія". Уничтожение командных пунктов россиян, работа в воздухе группы аэроразведки 129 ОБр ТРО, задействование средств огневого поражения старшего начальника".
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