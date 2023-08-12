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Семье погибшего украинского воина Владимира Кондрата нужна помощь: у него осталось девять детей. ФОТОрепортаж

Семье погибшего в боях с российскими оккупантами командира 3-го отделения специального назначения старшего сержанта ВСУ Владимира Кондрата необходима помощь. У военнослужащего остались девять детей, жена и мать.

Об этом сообщила бывший народный депутат Ганна Гопко, передает Цензор.НЕТ.

 "Помните новости о погибшем военном Владимире Кондрате из Прикарпатья, у которого осталось 9 детей? На этой неделе я проведала их семью. Туда не дозвониться, потому что не ловит телефонную связь. Добиралась наугад. Они живут в селе Бубнище Болеховской громады. Это по дороге на Скалы Довбуша. Хата ближе к другому краю села. Аккуратный дом на две комнаты на первом этаже и хозяйственная пристройка. Сейчас дом приметен украинскими знаменами.

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Вдова Мария Кондрат - в декретном отпуске. А так - работает медсестрой в местном ФАПе. Женщине 44 года, с мужем были одноклассниками. Сегодня ей непросто. Теперь только на ней ответственность за девятеро детей:

Андрей 22 года

Володя 20 лет

Яна 18 лет

Остап 14 лет

Олег 13 лет

Тарас 12 лет

Василий 6 лет

Миша 4 года

София 2 года

Я еле упросила дать мне номер карты, чтобы желающие поддержать, могли это сделать. Не только потому, что ее муж погиб на войне, и не потому, что один из сыновей до сих пор служит на передовой, и не потому, что родной брат мужа вернулся из-за границы и ушел в армию, и не потому, что ее родной брат, несмотря потерю руки, дальше несет службу, а потому, что сегодня очень важно рожать, воспитывать и поддерживать украинцев в Украине.

карта ПриватБанк

4149499804614988

Кондрат Марія Ярославівна

upd. Добавляю карту старшего сына, поскольку на предыдущей превышен лимит

карта ПриватБанк

5168745149597079

Кондрат Андрій Володимирович

upd 2. Добавляю карту монобанка старшего сына, поскольку две предыдущие банк временно заблокировал. А также - вот банка https://send.monobank.ua/jar/7SrC1Qjkrr

карта МоноБанк

5375411411501435

Кондрат Андрій Володимирович", - говорится в сообщении.

Семье погибшего украинского воина Владимира Кондрата нужна помощь: у него осталось девять детей 01
Семье погибшего украинского воина Владимира Кондрата нужна помощь: у него осталось девять детей 02

Отец девяти детей, командир 3-го отделения специального назначения, старший сержант ВСУ Владимир Кондрат погиб 27 июля 2023 года возле поселка Ямполь Краматорского района. Владимиру Кондрату было 44 года. У военнослужащего остались девять детей, жена и мать. Брат и сын Владимира также защищают Украину от войск РФ.

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7801) военнослужащие (6137) Гопко Анна (111)


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Топ комментарии
+44
В цьому і різниця між вами і ним. Якщо всі були як ви, України давно б не існувало. Жаль шо відходять найкращі
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12.08.2023 00:14
+28
Справжній козак
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11.08.2023 23:55
+25
А українців в Україні повинні підтримувати самі українці? Чи, можливо їх вже нарешті буде підтримувати держава?
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12.08.2023 00:06
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Справжній козак
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11.08.2023 23:55 Ответить
он не должен был быть в армии - по крайней мере не на передовой..
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12.08.2023 01:26 Ответить
Спецура, а значіть сам хотів воювати.
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12.08.2023 09:11 Ответить
А українців в Україні повинні підтримувати самі українці? Чи, можливо їх вже нарешті буде підтримувати держава?
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12.08.2023 00:06 Ответить
чомусь впевнений, що тобі навіть все одно, яка саме держава "повинна тебе підтримувати"
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12.08.2023 00:22 Ответить
Мене повинна підтримувати держава в якій я живу і сплачую податкі!
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12.08.2023 00:25 Ответить
Nu da, nu da, možet vi platite nalogi fašistkoi roSSiji?


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Регистрация: 12.08.2023
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12.08.2023 00:35 Ответить
І що це доводить?
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12.08.2023 00:37 Ответить
Prosto vaši viskazivanie i registraija 12.08,23 dajot povod dlja razmišlenija...
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12.08.2023 00:49 Ответить
Не доводить, але показує 99% ймовірність того, що ти бот. А от твої коменти про те, що всі тобі вині і Україна херня - доводять, що ти продажна чмоня.
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12.08.2023 09:14 Ответить
чомусь впевненений, що податків з тебе гулькін нос,
зате до відділення собесу ти дійдеш зпросоння та з зав'язаними очима

на росії особливо багато таких чмошних, що живуть по принципу холодильника
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12.08.2023 00:36 Ответить
Не треба судити всіх по собі))
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12.08.2023 00:38 Ответить
Ырына,Ырына, семья получит 15 млн за погибшего ,а мне приятно хоть чем то помочь , никто никого не заставляет . Русня обуевшая вообще не палится
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12.08.2023 07:41 Ответить
Доброволець не отримає. То тільки для тих, кого призвали. Мій сват призваний, експертиза встановила, що був в броні, по всім параметрам підійшов на виплату і за 4 місяці з моменту загибелі, сваха нічого не отримала. Правда, мерія 200 тис дала.
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12.08.2023 10:19 Ответить
Це відповідно якого закону спецназівці тепер добровольці і нічого не отримують у разі смерті при виконанні обовязків військової служби, захисту суверінітету України?
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12.08.2023 12:36 Ответить
З трьома і більше неповнолітніх дітей не призивають, навіть за кордон дозволений виїзд, отже, доброволець. 15 млн дають мобілізованим. Добровольцям менше. По факту, сваха народила 3-х дітей і мала проблеми зі здоров'ям тому не працювала. Групу теж не оформлювала, грошей на хабар не було, та й не вміє давати. Після загибелі чоловіка живе на те, що діти куплять.
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13.08.2023 09:46 Ответить
Дядя, харе вумнічать, бо виглядаєш грьобаним шкідником прокацапським. Він спецназівець, а значіть був у штаті війскової частини(був військовослужбовцем) і приймав безпосередню участь у бойових діях, забезпечував здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів. Ти читай перед тим як людям херню городить, якої вони наслухаються і почнуть мораль втрачати.

постанова 168 кму

1. Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно (крім військовослужбовців строкової служби), а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

2. Установити, що сім'ям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 161 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
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13.08.2023 09:56 Ответить
Тьотя не проти, але тут за сусідчиним колегою бігав дядя з воєнкомату, щоб той підписав папери, що загиблий син доброволець. КАЖУТЬ, що за добровольців менше виплачують. За свата, за 4 місяці виплати ще не було, а далеких знайомих розпитувати не буду, що ті отримали.
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14.08.2023 11:01 Ответить
Аааа. За сусідченим колегою сина маминої подруги? Ти таки трішки не розумієш, що видавать перли про не виплату компенсаціх за загиблих героїв посилаючись на чутки це абсолютно шкідницький прокацапський вчинок? Ти якщо хоч привернути увагу до контретної проблеми конкретних людей, то давай конкретну фактичну інфу, бо те що ти робиш - це вчинок підзаборної шалупоні.
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14.08.2023 11:33 Ответить
Ти от КАЖЕШ, що не платять, послухають тебі ж такі світила риторики і думки, і плітки обростають правдоподібністю. Важливі конкретні обставини конкретних ситуацій. Якщо, наприклад, пропав безвісти в бою, то треба час щоб визнати загиблим і відповідно ніхто нічого в час очікування платить не буде, бо може в полоні і таких нюансів купа, а ви своїми дурними язиками добиваєте рідних у яких і так горе.
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14.08.2023 11:39 Ответить
Про трьох дітей - поки не призвали це підстава для відстрочки, яку чоловік можливо застосовувати не хотів, а після того як він став військовослужбовцем, то в будь який момент він міг армію міг покинуту за ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ, а значіть НЕ БАЖАВ ПОКИДАТИ, а БАЖАВ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ.
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13.08.2023 10:02 Ответить
А кому українці віддали право керувати державою ?
Порядним людям - НІ
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12.08.2023 10:17 Ответить
Блін. я все розумію, але 9 дітей і йти на фронт, знаючи що можеш залишити всю сім'ю без батька і дітей сиротами....це дуже дивне рішення.. дітям потрібен був батько
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12.08.2023 00:08 Ответить
В цьому і різниця між вами і ним. Якщо всі були як ви, України давно б не існувало. Жаль шо відходять найкращі
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12.08.2023 00:14 Ответить
А якщо б він переїхав у США, як Ви, то Україна вже б відразу стала найсильнішою економікою світу.
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12.08.2023 00:21 Ответить
Та киньте! Хто де і хто що робить для України, не завжди залежить від прапорця.
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12.08.2023 02:40 Ответить
Так і є, але пост не про це. Він адресований людині, яка намагається ображати іншу.
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12.08.2023 07:16 Ответить
У мене також прапор такий,який приліпив ВПН. У нас на лівобережжі без впн ніяк.....
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12.08.2023 08:19 Ответить
Резніков теж не переїхав до США і чим це допомогло економіці України?
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12.08.2023 09:47 Ответить
Допомогло втратити N лярдів гривень
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12.08.2023 10:47 Ответить
Я в Україні не живу з 1991 року, але зв'язки підтримую, і вболіваю за Україну не меньше аніж ви. Те що цей чоловік пішов воювати за своїх 9 дітей і загинув, не дає вам права йому в цьому докоряти. В цьому і коріннa відмінність між вами і ним. Я перед ним схиляю голову.
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14.08.2023 19:44 Ответить
воїне, а ти на якому напрямку воюєш?
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12.08.2023 00:48 Ответить
а такие как ты боты вообще не должны появаляться на свет
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12.08.2023 01:27 Ответить
кто создал ядерную бомбу? Тот кто воевал или тот кто НЕ воевал?
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12.08.2023 01:38 Ответить
це ви праві, гинуть найкращі, а всяке гімно потікало за кордон
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12.08.2023 06:53 Ответить
Якби люди не гнались за "гречкою" чи солодкими обіцянками, а думали головою на виборах, то війни не було б.
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13.08.2023 09:50 Ответить
різниця в тому, що я б ніколи не поставиви під загрозу майбутне величезної родини і існування без батька...не залишиив матір моїх 9-ти дітей в скрутному стані, а моїх дітей сиротами. І мені плювать що думать такі як ти
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14.08.2023 08:22 Ответить
Дуже дивне рішення залишити дружину з 9 дітьми. Це якось не дуже відповідально. Не даремно ж не підлягають мобілізації, якщо від 3 і більше дітей.
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12.08.2023 00:24 Ответить
A vi nemozite ponjat patriotizm geroja Ukraini kotoriji 9detmi pošol uņičtožat naisto-fšistkih roSSijan? Vi prosto glupiji ili trol?
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12.08.2023 00:31 Ответить
Ну от шо ти мелеш? Навіщо обсирать латиша? Навіщо кидать прид'яви про боягузтво особі ніяким боком до нашої війни? Ти ж навіть не усвідомлює рівень свого психологічного зкацаплення і безпідставної агресії. Як загнаний пес гавкаєш і навіщо?
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12.08.2023 09:20 Ответить
Tut otvet prostoi, voina nesjot soboi psihologičeskie problemi i posle pobedi na nacistko-fašistkoi roSSijoi setim posledstviem pridjotsa Ukraine godami čeželo Tut kacapov trudno naiti, vot i nakovota nado slit svoi emociji, nadejus emu eto pomoglo...
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12.08.2023 11:05 Ответить
В Украине много иностранных волонтеров. Не обязательно быть в окопе если страшно. Приезжайте.
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12.08.2023 07:06 Ответить
Коли у Вас будуть дружина, діти та відповідальність перед ними, тоді й поговоримо.
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12.08.2023 07:13 Ответить
А якщо люжина і до війни була військовослужбовцем? Тут командири мали би головою думати.
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12.08.2023 07:24 Ответить
Це вчинок, а не рішення.
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12.08.2023 09:31 Ответить
Тому і піщов, знаючи, що буде з його дітьми, коли дика мокшанська потвора прилізе до його хати. До речі, з ним на війні також його брат і старший син. На таких тримається Україна і фронт, а не не тих, що розсікають на "Лексусах" і мародерать західну гуманітарку.
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12.08.2023 09:29 Ответить
+
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12.08.2023 00:24 Ответить
Безпечних місць зараз в Україні немає. Але, по перше як його призвали? ... Ну добре, скажімо що він був добровольцем і наполіг на призові. По друге, хто ж у нього командири? Знаючи що в чоловіка 9 дітей мали б берегти... Ніколи не хотів бути командиром і посилати людей на смерть...
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12.08.2023 00:37 Ответить
Daze samie lučie komandiri nemogut ubereč na voine😥
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12.08.2023 00:54 Ответить
ага, бездітного не шкода, навіть якщо йому 20. люди, що ви пишете? зовсім подуріли?
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12.08.2023 06:55 Ответить
Шкода всіх. А от батька 9 дітей більше...
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12.08.2023 14:40 Ответить
+
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12.08.2023 00:45 Ответить
мне нужен пайпал
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12.08.2023 00:58 Ответить
Kakto neponjatno, strano!!! Pogib otec 9detei zašķištjaja Ukrainu, a tut takie viskazivanie... Naverno eto troli nacistkoi roSSije ili pridateli Ukraini...
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12.08.2023 01:08 Ответить
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12.08.2023 01:20 Ответить
Прямо в серце! Допомогти родині треба. Проте, держава має все зробити для підтримки сім'ї. Можливо, знайдеться юрист-волонтер, що допоможе сім'ї одержати всю належну допомогу.
Як же інакше жити?
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12.08.2023 01:50 Ответить
Держава - це машина для підтримки панування одного класу над іншим.

Держава є машина для придушення одного класу іншим, машина, щоб тримати в покорі одному класу інші підлеглі класи.

Використовуючи закон і апарат примусу, як і монополію на насильство, держава стала суб'єктом, який не служить людям, а змушуючим людей служити йому! Так, що не чекайте підтримки від неї!
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12.08.2023 01:55 Ответить
Не всюди так.
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12.08.2023 04:50 Ответить
Держави - механізм в руках людей і цим все сказано.
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12.08.2023 12:40 Ответить
"Так, що не чекайте підтримки від неї!" - чому б це?

Держава це банда. Проведіть для себе паралелі і побачите що це саме так. Захоплення території та кришування. Тобто стригтя стада та захист землі і стада від інших банд, застосування сили до тих хто не хоче платити податки - не хоче щоб його стригли. Всі ті королі, царі, князі і т.п. саме тим займались що були бандитами які силою стригли баранів, а натомість захищали баранів від того щоб чужа банда баранів не зарізала на м'ясо.

А тепер чи підтримують банди своїх членів? Так підтримують. Банди дають своїм членам захист, доступ до недоступних іншим знань, та навіть частину з общака. Тому ви не праві. Нормальна ефективна держава (націоналістична, корпоративна чи інша) буде підтримувати своїх громадян.
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13.08.2023 04:24 Ответить
девочка вот с чего ти решила шо зеленский до когось там достукався?если он мелькал в видеопросторі а інші нет то єто не значит что на результат сьиграл тот кто торговал ******.договарилались и договариваются про помощь и зброю взрослие дяди патриоті а не єто сопливое сцікливое чмо зеленский
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12.08.2023 06:51 Ответить
Мда. Пишаюсь героєм. Но! Держава сильно недопрацьовує. Дітей та вдову має повністю забезпечувати держава. Інакше в кожного солдата виникатиме питання на кого ж я їх залишу? Це дуже велика небезпека. Більше буде косити. Ще менше буде хотіти взагалі заводити дітей.

Держава повинна забезпечити вдову державним житлом, а всіх дітей героя повним утриманням тобто їжа, одяг, розвиваючі іграшки та гаджети, навчальне приладдя і т.п.. Інакше бути трагедії і українці вимруть.
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12.08.2023 07:48 Ответить
Питання до тих, хто погодив відправку на фронт, хто тепер подбає про дітей?
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12.08.2023 09:08 Ответить
Та він спецназівець, які погодження відправки? Він 99% контрактник і воює не перший рік. Шкода, що загинув козак, але це був його вибір, за що вічна йому честь і шана.
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12.08.2023 09:23 Ответить
Нема чого розводити теревені, не ганьбіться! Воїн Володимир - Герой, вічна пам"ять і слава Захиснику! А ви, панове, взяли і перерахували хто скільки спроможний дітям Героя, без зайвих балачок. Я, пенсіонерка, вже це зробила.
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12.08.2023 10:39 Ответить
+
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12.08.2023 11:19 Ответить
+500 грвень додав!
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12.08.2023 12:31 Ответить
Нікого ніхто не зобов*язує,хочеш--перерахуй,не хочеш--не потрібно,але не лізь зі своїми порадами чому пішов,хто призвав,не мали права--це ГЕРОЙ і Слава йому,і Слава його синам,що теж захищають нас!!! Майже кожен день бачу на вулицях здорових бугаїв,які сховались за спідницями своїх мамок і яких не загонеш до війська--відкупляться,ось до цих претензії свої висказуйте.
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12.08.2023 16:08 Ответить
Спробувала Монобанку декілька разів, а також картку Приватбанку. Монобанк каже «невідома помилка», для переказу на картку Привату мені треба вводити адресу одержувача. 🤷🏼‍♀️ Можливо, родина може створити рахунок на PayPal? Хочу допомогти, але всі доступні мені методи не працюють. Дякую.
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13.08.2023 05:38 Ответить
+. Пробачте, копійки.
Щасти вам. Божої підтримки та допомоги.
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14.08.2023 21:43 Ответить
 
 