Семье погибшего украинского воина Владимира Кондрата нужна помощь: у него осталось девять детей. ФОТОрепортаж

Семье погибшего в боях с российскими оккупантами командира 3-го отделения специального назначения старшего сержанта ВСУ Владимира Кондрата необходима помощь. У военнослужащего остались девять детей, жена и мать.

Об этом сообщила бывший народный депутат Ганна Гопко, передает Цензор.НЕТ.

"Помните новости о погибшем военном Владимире Кондрате из Прикарпатья, у которого осталось 9 детей? На этой неделе я проведала их семью. Туда не дозвониться, потому что не ловит телефонную связь. Добиралась наугад. Они живут в селе Бубнище Болеховской громады. Это по дороге на Скалы Довбуша. Хата ближе к другому краю села. Аккуратный дом на две комнаты на первом этаже и хозяйственная пристройка. Сейчас дом приметен украинскими знаменами.

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Вдова Мария Кондрат - в декретном отпуске. А так - работает медсестрой в местном ФАПе. Женщине 44 года, с мужем были одноклассниками. Сегодня ей непросто. Теперь только на ней ответственность за девятеро детей:

Андрей 22 года

Володя 20 лет

Яна 18 лет

Остап 14 лет

Олег 13 лет

Тарас 12 лет

Василий 6 лет

Миша 4 года

София 2 года

Я еле упросила дать мне номер карты, чтобы желающие поддержать, могли это сделать. Не только потому, что ее муж погиб на войне, и не потому, что один из сыновей до сих пор служит на передовой, и не потому, что родной брат мужа вернулся из-за границы и ушел в армию, и не потому, что ее родной брат, несмотря потерю руки, дальше несет службу, а потому, что сегодня очень важно рожать, воспитывать и поддерживать украинцев в Украине.

карта ПриватБанк

4149499804614988

Кондрат Марія Ярославівна

upd. Добавляю карту старшего сына, поскольку на предыдущей превышен лимит

карта ПриватБанк

5168745149597079

Кондрат Андрій Володимирович

upd 2. Добавляю карту монобанка старшего сына, поскольку две предыдущие банк временно заблокировал. А также - вот банка https://send.monobank.ua/jar/7SrC1Qjkrr

карта МоноБанк

5375411411501435

Кондрат Андрій Володимирович", - говорится в сообщении.





Отец девяти детей, командир 3-го отделения специального назначения, старший сержант ВСУ Владимир Кондрат погиб 27 июля 2023 года возле поселка Ямполь Краматорского района. Владимиру Кондрату было 44 года. У военнослужащего остались девять детей, жена и мать. Брат и сын Владимира также защищают Украину от войск РФ.