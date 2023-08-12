Семье погибшего украинского воина Владимира Кондрата нужна помощь: у него осталось девять детей. ФОТОрепортаж
Семье погибшего в боях с российскими оккупантами командира 3-го отделения специального назначения старшего сержанта ВСУ Владимира Кондрата необходима помощь. У военнослужащего остались девять детей, жена и мать.
Об этом сообщила бывший народный депутат Ганна Гопко, передает Цензор.НЕТ.
"Помните новости о погибшем военном Владимире Кондрате из Прикарпатья, у которого осталось 9 детей? На этой неделе я проведала их семью. Туда не дозвониться, потому что не ловит телефонную связь. Добиралась наугад. Они живут в селе Бубнище Болеховской громады. Это по дороге на Скалы Довбуша. Хата ближе к другому краю села. Аккуратный дом на две комнаты на первом этаже и хозяйственная пристройка. Сейчас дом приметен украинскими знаменами.
Вдова Мария Кондрат - в декретном отпуске. А так - работает медсестрой в местном ФАПе. Женщине 44 года, с мужем были одноклассниками. Сегодня ей непросто. Теперь только на ней ответственность за девятеро детей:
Андрей 22 года
Володя 20 лет
Яна 18 лет
Остап 14 лет
Олег 13 лет
Тарас 12 лет
Василий 6 лет
Миша 4 года
София 2 года
Я еле упросила дать мне номер карты, чтобы желающие поддержать, могли это сделать. Не только потому, что ее муж погиб на войне, и не потому, что один из сыновей до сих пор служит на передовой, и не потому, что родной брат мужа вернулся из-за границы и ушел в армию, и не потому, что ее родной брат, несмотря потерю руки, дальше несет службу, а потому, что сегодня очень важно рожать, воспитывать и поддерживать украинцев в Украине.
карта ПриватБанк
4149499804614988
Кондрат Марія Ярославівна
upd. Добавляю карту старшего сына, поскольку на предыдущей превышен лимит
карта ПриватБанк
5168745149597079
Кондрат Андрій Володимирович
upd 2. Добавляю карту монобанка старшего сына, поскольку две предыдущие банк временно заблокировал. А также - вот банка https://send.monobank.ua/jar/7SrC1Qjkrr
карта МоноБанк
5375411411501435
Кондрат Андрій Володимирович", - говорится в сообщении.
Отец девяти детей, командир 3-го отделения специального назначения, старший сержант ВСУ Владимир Кондрат погиб 27 июля 2023 года возле поселка Ямполь Краматорского района. Владимиру Кондрату было 44 года. У военнослужащего остались девять детей, жена и мать. Брат и сын Владимира также защищают Украину от войск РФ.
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Регистрация: 12.08.2023
зате до відділення собесу ти дійдеш зпросоння та з зав'язаними очима
на росії особливо багато таких чмошних, що живуть по принципу холодильника
постанова 168 кму
1. Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно (крім військовослужбовців строкової служби), а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.
Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).
2. Установити, що сім'ям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 161 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Порядним людям - НІ
Як же інакше жити?
Держава є машина для придушення одного класу іншим, машина, щоб тримати в покорі одному класу інші підлеглі класи.
Використовуючи закон і апарат примусу, як і монополію на насильство, держава стала суб'єктом, який не служить людям, а змушуючим людей служити йому! Так, що не чекайте підтримки від неї!
Держава це банда. Проведіть для себе паралелі і побачите що це саме так. Захоплення території та кришування. Тобто стригтя стада та захист землі і стада від інших банд, застосування сили до тих хто не хоче платити податки - не хоче щоб його стригли. Всі ті королі, царі, князі і т.п. саме тим займались що були бандитами які силою стригли баранів, а натомість захищали баранів від того щоб чужа банда баранів не зарізала на м'ясо.
А тепер чи підтримують банди своїх членів? Так підтримують. Банди дають своїм членам захист, доступ до недоступних іншим знань, та навіть частину з общака. Тому ви не праві. Нормальна ефективна держава (націоналістична, корпоративна чи інша) буде підтримувати своїх громадян.
Держава повинна забезпечити вдову державним житлом, а всіх дітей героя повним утриманням тобто їжа, одяг, розвиваючі іграшки та гаджети, навчальне приладдя і т.п.. Інакше бути трагедії і українці вимруть.
Щасти вам. Божої підтримки та допомоги.