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Улицы оккупированной Голой Пристани на Херсонщине до сих пор затоплены. ВИДЕО

В центральной части оккупированного города Голая Пристань в Херсонской области все еще стоит вода, хотя со дня подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС прошло более двух месяцев.

Видео затопленных улиц публикуют местные жители в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.

По словам местных жителей, в центре Голой Пристани уровень воды составляет около 40 сантиметров. Магазины, школа, церковь и большинство построек в центральной части города затоплены. Откачкой воды никто не занимается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каховское водохранилище и дамба ГЭС с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Автор: 

Каховская ГЭС (270) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+8
Йо..ані кацапи!
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12.08.2023 10:14
+4
В Уссурийске Приморского края рф прорвало дамбу, которая защищала от наводнения.
Затопило более 30 населенных пунктов региона
https://t.me/Crimeanwind/39316
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12.08.2023 11:07
+2
Жителі федерації гівна повинні за це заплатити.
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12.08.2023 11:33
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Йо..ані кацапи!
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12.08.2023 10:14 Ответить
мій день починається і закінчується цими словами.
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12.08.2023 11:22 Ответить
Кривий Ріг. 10:02 два потужних вибухи. Через 3 хвилини пролунала сирена??? Перейдіть в укриття бл....я
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12.08.2023 10:16 Ответить
на стекле машины это разрешение для особенных на передвижение
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12.08.2023 10:24 Ответить
там ще рулончик колорадской ленточки
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12.08.2023 11:23 Ответить
Або портрет ху-йла.
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12.08.2023 14:47 Ответить
В Уссурийске Приморского края рф прорвало дамбу, которая защищала от наводнения.
Затопило более 30 населенных пунктов региона
https://t.me/Crimeanwind/39316
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12.08.2023 11:07 Ответить
красиво ёпт! Камаз пожарников(С)
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12.08.2023 11:26 Ответить
Жителі федерації гівна повинні за це заплатити.
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12.08.2023 11:33 Ответить
Українська Венеція
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12.08.2023 13:21 Ответить
Самий час зеленим класти асфальт
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12.08.2023 20:15 Ответить
 
 