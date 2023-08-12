Улицы оккупированной Голой Пристани на Херсонщине до сих пор затоплены. ВИДЕО

В центральной части оккупированного города Голая Пристань в Херсонской области все еще стоит вода, хотя со дня подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС прошло более двух месяцев.

Видео затопленных улиц публикуют местные жители в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.

По словам местных жителей, в центре Голой Пристани уровень воды составляет около 40 сантиметров. Магазины, школа, церковь и большинство построек в центральной части города затоплены. Откачкой воды никто не занимается.





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