Улицы оккупированной Голой Пристани на Херсонщине до сих пор затоплены. ВИДЕО
В центральной части оккупированного города Голая Пристань в Херсонской области все еще стоит вода, хотя со дня подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС прошло более двух месяцев.
Видео затопленных улиц публикуют местные жители в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.
По словам местных жителей, в центре Голой Пристани уровень воды составляет около 40 сантиметров. Магазины, школа, церковь и большинство построек в центральной части города затоплены. Откачкой воды никто не занимается.
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