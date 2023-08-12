Контрразведчики СБУ уничтожили редкую российскую БМПТ "Терминатор" и танк Т-80, пытавшийся ее спасти. ВИДЕО
Контрразведка СБУ обнародовала кадры уничтожения редкой российской боевой машины поддержки танков "Терминатор" и пытавшегося ее спасти танка Т-80.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном твиттере СБУ.
В сообщении отмечается: "Военные контрразведчики СБУ устроили судный день российской аналоговой БМПТ "Терминатор-2". Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе. Подбитого "Терминатора" пытались вытащить танком Т-80, но его тоже поразили!"
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Треба було спочатку косяки виправити, а потім на війну відправляти.
До речі, а цапорилих не коробить від англійського слова «термінатор»?
Назвали б «вятка», «бєрєста», чи «мухосранський алєнєвод»: було б по скрепному!
Та мова про те що потрібно ще мати вміння думати.
1) здійснювати контррозвідувальний пошук, оперативно-розшукові заходи з використанням оперативних та оперативно-технічних сил і засобів, опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
{Пункт 1 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3200-IV від 15.12.2005}
2) виявляти, фіксувати і документувати гласно і негласно розвідувальні, терористичні та інші посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облік, здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;
3) проводити контррозвідувальні операції та відповідні оперативні і оперативно-технічні заходи з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувально-підривної, терористичної та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України;
Вот тут, Вася, ты пукнул в лужу. Тем более уничтоженный кацапотерминатор новый тип техники.
хлопчику, йди вчи уроки...
А так - маємо те що маємо.
Клоун - верховний, в ОП - засилля кротів і ворогів, а СБУ виконує роль піхоти.
мудрий нарід споглядає це шоу з феєрверками і петардами і хлопає в долоні...
кожен повинен виконувати свої обов'язки - питання в злагодженості.
А якщо на фронті вартовий кине пост і піде на кацапосафарі, а якщо ті, хто повинен підвозити їжу кинуть і підуть на кацапосафарі... ... ...
Буде ще веселіше. Хоть паржом...
Контрозвідка - має абсолютно інші задачі . І використовувати її для знищення наівть цінної техніки - як стріляти з гармати по горобцям .
Можливо це просто для гарного словця .
Але в країні де головнокомандуючий - артист розмовного жанру , то не дивно , що СБУ займається знищенням танків і ловлею бугунів через кордон , назк - замість боротьби з корупцією - малює списки "спонсорів війни " , зрадники - отримують корочки адвокатів , а герої сидять в тюрмі.
А головнокомандуючого Валерія Залужного ти зря тужишься до свого куміру "розмовного жанру" приплісти. Не вийде.
-якщо в контррозвідці щось проходить не так,значить так було задумано...