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Контрразведчики СБУ уничтожили редкую российскую БМПТ "Терминатор" и танк Т-80, пытавшийся ее спасти. ВИДЕО

Контрразведка СБУ обнародовала кадры уничтожения редкой российской боевой машины поддержки танков "Терминатор" и пытавшегося ее спасти танка Т-80.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном твиттере СБУ.

В сообщении отмечается: "Военные контрразведчики СБУ устроили судный день российской аналоговой БМПТ "Терминатор-2". Сгорел этот редкий экземпляр вражеской оборонки лишь от нескольких попаданий дронов-камикадзе. Подбитого "Терминатора" пытались вытащить танком Т-80, но его тоже поразили!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытаясь скрыться от воинов ВСУ, вражеский Т-90 падает в пропасть, где его добивают дроном. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19898) танк (2256) техника (1736)


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Топ комментарии
+51
Ще Сара Конор довела, що у термінатора багато слабких місць!
Треба було спочатку косяки виправити, а потім на війну відправляти.
До речі, а цапорилих не коробить від англійського слова «термінатор»?
Назвали б «вятка», «бєрєста», чи «мухосранський алєнєвод»: було б по скрепному!
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12.08.2023 11:35
+30
ну знищення - навряд чи , пошкодили - так. Але оператори дронів -молодці
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12.08.2023 11:38
+25
ахаха..респект виконавцям...
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12.08.2023 11:33
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ахаха..респект виконавцям...
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12.08.2023 11:33 Ответить
Ще Сара Конор довела, що у термінатора багато слабких місць!
Треба було спочатку косяки виправити, а потім на війну відправляти.
До речі, а цапорилих не коробить від англійського слова «термінатор»?
Назвали б «вятка», «бєрєста», чи «мухосранський алєнєвод»: було б по скрепному!
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12.08.2023 11:35 Ответить
Допоки натягують тільки на бояришнік.
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12.08.2023 11:37 Ответить
Евпатор коловратор надо было назвать
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12.08.2023 11:53 Ответить
Тоді: "євпать і колотіть" (імхо)
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12.08.2023 13:07 Ответить
кацапонатор,мокшанатор. Це ж тре ...Таке лайно "термінатором" обізвати...
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13.08.2023 00:20 Ответить
"Алєнєйобський столбняк" - оце було б скрєпно.
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12.08.2023 16:49 Ответить
Справжні Термінатори, є тільки в Україні.
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12.08.2023 11:36 Ответить
ну знищення - навряд чи , пошкодили - так. Але оператори дронів -молодці
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12.08.2023 11:38 Ответить
Вочевидь знищений. Вся суть/цінність цього шльомінатора в обвісах, які на його башті - оптіка, сервоприводи наведення.
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12.08.2023 12:09 Ответить
а шпионов и диверсантов кто будет ловить?
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12.08.2023 11:38 Ответить
вони з корочками і недоторканістю
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12.08.2023 11:45 Ответить
Інший підрозділ департаменту. "Діверсантов, шпіонів ловити", це тільки маленька частина обовʼязків департаменту контррозвідки.
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12.08.2023 12:27 Ответить
туди б 155-мм
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12.08.2023 11:40 Ответить
пошкодили, якщо не добили артою, то їх відремонують
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12.08.2023 11:41 Ответить
Легше новий зібрати, там вся коштовність у знищених сервоприводах наведення, пушках і оптиці. Все це вочевидь потрощено дронами.
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12.08.2023 12:11 Ответить
Якщо контррозвідники СБУ займаються знищенням техніки , то це не контррозвідники .
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12.08.2023 11:43 Ответить
Та ти іксПЄрд!
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12.08.2023 11:47 Ответить
щоб це розуміти достатньо бути не дурнем...
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12.08.2023 11:48 Ответить
Троль, а у вас, при при прийомі на роботу на ферму,вимагають довідки "що не дурень" ?
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12.08.2023 11:59 Ответить
Тебе навіть на ферму не приймуть. Якщо будеш добре вчити уроки - то є вірогідність що порозумнішаєш...
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12.08.2023 12:29 Ответить
Киця, ти трохи лоханувся. Щоб щось розуміти по цій темі, тобі було треба спочатку відкрити і прочитати Закон України "Про контррозвідувальну діяльність", а вже потім намагатися щось накидувати.
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12.08.2023 12:35 Ответить
оце ось експерД - вміє читати.
Та мова про те що потрібно ще мати вміння думати.
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12.08.2023 13:26 Ответить
Стаття 7. Функції і повноваження органів, підрозділів та співробітників Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність

1) здійснювати контррозвідувальний пошук, оперативно-розшукові заходи з використанням оперативних та оперативно-технічних сил і засобів, опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;

{Пункт 1 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3200-IV від 15.12.2005}

2) виявляти, фіксувати і документувати гласно і негласно розвідувальні, терористичні та інші посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облік, здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;

3) проводити контррозвідувальні операції та відповідні оперативні і оперативно-технічні заходи з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувально-підривної, терористичної та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України;

Вот тут, Вася, ты пукнул в лужу. Тем более уничтоженный кацапотерминатор новый тип техники.
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12.08.2023 19:36 Ответить
так, все вищеперераховане - а не виконувати функції піхоти... ну додік...
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12.08.2023 21:27 Ответить
Вася, прочитай еще раз сообщение, в котором написано "Контррозвідка СБУ оприлюднила кадри знищення рідкісної російської бойової машини підтримки танків "Термінатор".
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12.08.2023 21:33 Ответить
додік, де в написаному є виконувати "функції піхотних" підрозділів?

хлопчику, йди вчи уроки...
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12.08.2023 21:41 Ответить
Иди лучше воюй, Додик. Где воевал, раз такой эксперд?
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12.08.2023 21:48 Ответить
Якби нарід не був би таким мудрим, а трохи розумнішим, то й війни б не було...
А так - маємо те що маємо.
Клоун - верховний, в ОП - засилля кротів і ворогів, а СБУ виконує роль піхоти.

мудрий нарід споглядає це шоу з феєрверками і петардами і хлопає в долоні...
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12.08.2023 22:17 Ответить
для того щоб думати, треба читати, ти цього не зробило, значить, що - ти дебіл.
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12.08.2023 21:15 Ответить
шедевр
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12.08.2023 22:19 Ответить
для дебіла так, а для людини розумної звичайна річ.
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13.08.2023 07:03 Ответить
Вийшли хлопці на кацапосафарі,не варто їх у цьому докоряти...
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12.08.2023 12:30 Ответить
Тим що вони не виконують відведені їм функції вони ослаблюють, а точніше - підривають обороноздатність країни.
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13.08.2023 08:28 Ответить
...один ти такий, в Румунії ,кріпиш обороноздатність ...
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13.08.2023 08:37 Ответить
а яка різниця де хто знаходиться?
кожен повинен виконувати свої обов'язки - питання в злагодженості.

А якщо на фронті вартовий кине пост і піде на кацапосафарі, а якщо ті, хто повинен підвозити їжу кинуть і підуть на кацапосафарі... ... ...
Буде ще веселіше. Хоть паржом...
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13.08.2023 08:49 Ответить
Під час війни-велика різниця,хто де знаходиться, обов"язок основний прописано в Конституції. Купи собі румунського півня і йому мізки "вставляй",ржіть-кукурікайте разом.
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13.08.2023 10:04 Ответить
з окопу пишеш?
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13.08.2023 10:15 Ответить
Я своє відвоював,коли тебе ще на світі небуло.
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13.08.2023 12:46 Ответить
ти дуже, дуже мудрий...
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13.08.2023 12:58 Ответить
Та ти прост ПЄРД , навіть не екс .
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12.08.2023 11:49 Ответить
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12.08.2023 11:47 Ответить
За тебе допрацьовують, ти ж не займаєшься.
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12.08.2023 12:12 Ответить
Я багато чим не займаюсь . А ти сам все робиш ?
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12.08.2023 12:31 Ответить
Чим ти можеш займатися, крім балабольства в коментах з іншої земної півкулі на теми, в яких ні гу-гу?
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12.08.2023 12:33 Ответить
За себе відповідай .
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12.08.2023 12:35 Ответить
Ти ж за себе не відповідаєш, тільки за контррозвідувальників, які в 8000км за тебе. Повинен жеж хтось і за тебе відповісти.
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12.08.2023 12:37 Ответить
Абсолютно правильно .

Контрозвідка - має абсолютно інші задачі . І використовувати її для знищення наівть цінної техніки - як стріляти з гармати по горобцям .

Можливо це просто для гарного словця .

Але в країні де головнокомандуючий - артист розмовного жанру , то не дивно , що СБУ займається знищенням танків і ловлею бугунів через кордон , назк - замість боротьби з корупцією - малює списки "спонсорів війни " , зрадники - отримують корочки адвокатів , а герої сидять в тюрмі.
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12.08.2023 12:15 Ответить
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12.08.2023 12:30 Ответить
Контррозвідка має багато різних завдань, всі задачи викладені в законі, в тому числі попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спецслужб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України.

А головнокомандуючого Валерія Залужного ти зря тужишься до свого куміру "розмовного жанру" приплісти. Не вийде.
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12.08.2023 12:31 Ответить
Верхо́вний Головнокомандувач Збройних Сил України - найвища посадова особа у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Силах України , обов'язки якої, згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , виконує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України .
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12.08.2023 12:47 Ответить
Супер, ще штук 9 знищити, і все, закінчаться Термінатри. Цікаво до речі, писали, що їх застосовують переважно вночі і дуже бережуть, а тут схоже рашистам добре припекло, що використовували вдень.
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12.08.2023 11:44 Ответить
1 уже уничтожили точно раньше. Было в новостях
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12.08.2023 11:55 Ответить
Дійсно, Ви праві. В лютому на Луганщині, відкрили рахунок знищеним Термінаторам.
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12.08.2023 12:06 Ответить
Так вже. Зі схованки викупили просто
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12.08.2023 12:37 Ответить
тiльки гробаки всi розбiглись ..
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12.08.2023 11:48 Ответить
Смерть ворогам, скаженну тварину вбивають.
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12.08.2023 11:58 Ответить
Знищення на відео відсутнє
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12.08.2023 11:59 Ответить
Знищення Т-80 відсутнє, знищення Термінатора присутнє. Скоріш за все, ви просто не в темі, чим знищення термінатора відрізняється від знищення танку і очікуєте запуск башти в космос, якого при знищенні термінаторів не відбувається.
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12.08.2023 12:15 Ответить
на відео ураження, а не знищення
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12.08.2023 14:29 Ответить
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12.08.2023 11:59 Ответить
Видно очень они дорожат этой техникой, даже под огнем пытаются эвакуировать. От начальства достанется.
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12.08.2023 12:01 Ответить
Терминатор это было тупиковая ветка развития бронетехники,нафига нужен БМП придуманный для поддержки танков у нормальных людей все наоборот.
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12.08.2023 12:02 Ответить
Термінатор, це натужна калька з бредли, яку використовують не за призначенням. Він призначений для заглиблення проривів, швидкого проходу піхоти разом з танками. Просто росіяне не можуть ніде прорватися, тому і починають ліпити ці термінатори від відчаю куди попало
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12.08.2023 12:18 Ответить
кацапи також тупикова "ветка развития" людства...
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12.08.2023 12:37 Ответить
Дрони називаються " Соплі Рєзнікова " .СБУ не позорьтесь з таким відео , якщо вже просрали гроші на нормальні дрони .
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12.08.2023 12:04 Ответить
На кіно требаж
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12.08.2023 12:15 Ответить
Як би вони не називались, але на відміну від коментарів "соплі Тищенко" вони хочаб Термінатор знищили.
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12.08.2023 12:19 Ответить
Оу таки живучий пепелац...
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12.08.2023 12:10 Ответить
Та просто дрони копійчані, треба було з декількох сторін накрити, щоб гарантовано знищити весь обвіс, який і робить з звичайної мотолиги "Термінатора".
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12.08.2023 12:21 Ответить
Очередной "аналоговнет" попался. Теперь на парад хватать не будет... Ждём вой с " Гримпненской" трясины - мокшанских болот!
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12.08.2023 12:21 Ответить
Схоже на казку "Ріпка". Кицька - за сучку, чмобик - за залізяку, воша - за валізку. І всім - пNзда!
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12.08.2023 12:21 Ответить
Танк не смог пробить.
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12.08.2023 13:00 Ответить
СБУ молодцi! I мости нищать i ворогiв епашуть на фронтi i зрадникiв у самiй краiнi
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12.08.2023 13:32 Ответить
почему комбопушки бластеры роботические не отрабатуют по воздушным целям он же беспилотный киборг
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12.08.2023 13:42 Ответить
Тому що плазма летить повільніше ніж снаряди - бластер стріляє плазмою ( тому джедаї постріли з бластера відбивали світловими мечами а ось кулю з калаша напевно би не відбили).
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12.08.2023 17:57 Ответить
Занадто багато зусиль і замало результату, стільки влучань і жодної знищеної цілі. У цих дронів недостатньо потужна бойова частина. Має бути одне влучання - одна знищена ціль.
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12.08.2023 15:08 Ответить
А можливо також само Резнікова та Єрмака , користі буде більше Головний ворог засів на Банковій
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12.08.2023 16:49 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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12.08.2023 19:09 Ответить
Контррозвідку вже використовують,як піхоту-значить виловили всіх шпигунів,включно з кротофермою. Значить,так було задумано.
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13.08.2023 10:16 Ответить
Якщо перефразерувати Ф.Рузвельта,то:
-якщо в контррозвідці щось проходить не так,значить так було задумано...
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13.08.2023 13:29 Ответить
 
 