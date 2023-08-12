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Новости Видео Война
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Украинские снайперы уничтожили вражескую БМП во время ночной охоты возле Бахмута. ВИДЕО

Снайперы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ поразили российскую БМП-2 возле Бахмута. Уничтожили технику во время засады, которую устроили ночью.

Видео успешной работы военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что бойцы к атаке готовились 3 дня. Использовали две винтовки и 12,7-мм патроны 50 BMG APHEI. Стреляли по БМП с расстояния 370 метров. Пули пробили броню и подожгли машину с россиянами изнутри.

Также читайте: Снайпер ССО уничтожает двух оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) Бахмут (1602) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Топ комментарии
+13
Снайпер очень сложная работа, как бы кому не казалось. Тащить на себе пуху минимум в 5 кило, маскировку в 2 кг, пистолет, автомат, бк. + не дай бог ранит товарища и его снарягу тащить. А лежать и смотреть, а анемометром сраный ветер мониторить, температуру воздуха и тд, шоб пуля точно лягла в орка. Это жопа. Даже ССО курят рядом со снайперами. Слава нашим зрячим глазам с пухами!!!
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12.08.2023 12:28
+10
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 12:26
+9
Пішли до пекла москалі разом зі своїм залізяччям 😠
Захисникам нашим щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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12.08.2023 12:27
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 12:26 Ответить
Пішли до пекла москалі разом зі своїм залізяччям 😠
Захисникам нашим щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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12.08.2023 12:27 Ответить
Крутяк, як наші бійці працюють. Кацапи думали, що комендантська година в Україні не для них.
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12.08.2023 12:28 Ответить
що там крутого?
Музика?
БМП поїхала собі спокійно далі
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12.08.2023 12:34 Ответить
Також не побачив ніякого ЗНИЩЕНОГО БМП... 🤐 Але ж таке, ми ж розуміємо - перестрілка інфовкидами.
пс: кстаті, здається Sepultura 🙄
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12.08.2023 12:37 Ответить
тим більше ця 3-я штурмова бригада насправді крута - найкраща з кращих напевно - проводить жорстокі та результативні бої.

На хрена вона виклала це відео "ні про що" не зрозуміло
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12.08.2023 12:43 Ответить
Ти цього не знаєш.
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12.08.2023 12:47 Ответить
БМП як качка-підранка, так?

Поїхала собі і померла десь там у очеретах
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12.08.2023 12:51 Ответить
Написали ж - запалили і знищили. Що не ясно? Чи оператор з камерою має вилазити з укриття і бігти за нею, щоб тебе розважити?
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12.08.2023 21:03 Ответить
куди поїхала, ти бачило?
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12.08.2023 21:59 Ответить
Снайпер очень сложная работа, как бы кому не казалось. Тащить на себе пуху минимум в 5 кило, маскировку в 2 кг, пистолет, автомат, бк. + не дай бог ранит товарища и его снарягу тащить. А лежать и смотреть, а анемометром сраный ветер мониторить, температуру воздуха и тд, шоб пуля точно лягла в орка. Это жопа. Даже ССО курят рядом со снайперами. Слава нашим зрячим глазам с пухами!!!
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12.08.2023 12:28 Ответить
и впридачу смотреть в оба глаза.
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12.08.2023 12:37 Ответить
Ну можна соло, можна в паре идти. Но это работа на грани возможностей души и тела. Снайпер это не фильм де американец херачит чурбанов на изи из забудов дето в Ираке. У нас тут совсем другая ситуация. Не знаю как в финскую Фины ******* росню, но думаю по имеющимся цифрам очень не плохо. И, к сожалению, там были и наши диды, земля им стекловатой, шо не развернули пухи в бок сремля...
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12.08.2023 12:42 Ответить
не сказал самое главное-моральная нагрузка.шанс попасть в плен нулевой и лютая смерть .
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12.08.2023 12:42 Ответить
Не сказал по-тому что снайпера это элита и они при вызове помощи - к ним летят первыми. Очень много погибло при эвакуации именно этих специальных подразделений. Это вам не сусанины которые бредут по лесу. У них и экипа минимум в пару лямов гриваков, а то и баксов. И обучить такой персонал стоит не дешевле славнозватных летчиков на ф-16. шоб вы понимали
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12.08.2023 12:45 Ответить
ну от гарний біатлон ! а 86 млн витрати на патрони ,зброю. екіпіровку .
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12.08.2023 12:29 Ответить
як на мене ця БМП спокійна поїхала собі і пошкодження у неї незначні - подряпини.

Замість цих понтів краще б був один РПГ не кажучи про Джавелін або щось на зразок цього
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12.08.2023 12:30 Ответить
вроде какой-то дым пошел из башни. Но на уничтожение не тянет в любом случае
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12.08.2023 13:24 Ответить
Звичайний ефект коли стріляють бронебійно-запальними - на Ютубі море відео від таких розривів.

Стрільні в скелю побачиш те ж саме
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12.08.2023 13:30 Ответить
Очень странное видео. Из него понятно только, что кто-то стрелял по БТР ночью. А как понять, что он пробит и загорелся не понятно.
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12.08.2023 12:44 Ответить
не писяй мимо...
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12.08.2023 12:48 Ответить
Вы не согласны с тем, что "тема сисек не раскрыта"?
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12.08.2023 13:03 Ответить
***** якусь розмінують і асфальт там покладут до кацапських танкеток...
ну і трохи спіонерять на яхти, а потім пожартують.....
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12.08.2023 13:21 Ответить
сходи подивись
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12.08.2023 22:01 Ответить
Из странного видео понятно только то, что тот, кто накладывал музыку крнченый дебил.
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13.08.2023 00:12 Ответить
бити в тріплекс водія, бажано крупним калібром...
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12.08.2023 12:45 Ответить
Добре, але супроводжуючий музон дратує.
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12.08.2023 13:03 Ответить
like за KORN
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12.08.2023 19:07 Ответить
 
 