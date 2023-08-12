Украинские снайперы уничтожили вражескую БМП во время ночной охоты возле Бахмута. ВИДЕО
Снайперы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ поразили российскую БМП-2 возле Бахмута. Уничтожили технику во время засады, которую устроили ночью.
Видео успешной работы военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что бойцы к атаке готовились 3 дня. Использовали две винтовки и 12,7-мм патроны 50 BMG APHEI. Стреляли по БМП с расстояния 370 метров. Пули пробили броню и подожгли машину с россиянами изнутри.
Топ комментарии
+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.08.2023 12:28
+10 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий12.08.2023 12:26
+9 Amber
показать весь комментарий12.08.2023 12:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава!!!
Захисникам нашим щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
Музика?
БМП поїхала собі спокійно далі
пс: кстаті, здається Sepultura 🙄
На хрена вона виклала це відео "ні про що" не зрозуміло
Поїхала собі і померла десь там у очеретах
Замість цих понтів краще б був один РПГ не кажучи про Джавелін або щось на зразок цього
Стрільні в скелю побачиш те ж саме
ну і трохи спіонерять на яхти, а потім пожартують.....