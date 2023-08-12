Украинские снайперы уничтожили вражескую БМП во время ночной охоты возле Бахмута. ВИДЕО

Снайперы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ поразили российскую БМП-2 возле Бахмута. Уничтожили технику во время засады, которую устроили ночью.

Видео успешной работы военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что бойцы к атаке готовились 3 дня. Использовали две винтовки и 12,7-мм патроны 50 BMG APHEI. Стреляли по БМП с расстояния 370 метров. Пули пробили броню и подожгли машину с россиянами изнутри.

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