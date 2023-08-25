Наша задача - максимально быстро подготовить людей и инфраструктуру к использованию F-16, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 548-го дня войны.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Все договоренности, которые мы привезли домой от наших партнеров, уже начали реализовывать. Прежде всего, самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе - максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов.

Провел совещание по итогам визитов. Продолжительное совещание. Вопрос координации именно по самолетам. Подготовка новых оборонных пакетов – именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт.

Готовим и новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии", - рассказал Зеленский.

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