Наша задача - максимально быстро подготовить людей и инфраструктуру к использованию F-16, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 548-го дня войны.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Все договоренности, которые мы привезли домой от наших партнеров, уже начали реализовывать. Прежде всего, самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе - максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов.
Провел совещание по итогам визитов. Продолжительное совещание. Вопрос координации именно по самолетам. Подготовка новых оборонных пакетов – именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт.
Готовим и новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии", - рассказал Зеленский.
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Почти что супермен.
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор, мой приговор.
"Слуга народа".
"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
-Володимир Олександрович Зеленський працює над вирішенням проблеми первинної коректировки траекторії ракети "Нептун" під час перших випробувань.
А не втік бо ускрізь лякають, що баблішко забіруть та й офшори прикриють...
Разговоры об обучении пилотов велись ещё весной, если не ошибаюсь. Но потом как то все заглохло.
Сейчас опять все возобновилось, но прошло 3 месяца. В чем причина такой задержки? Что было не так в отношении с западными партнёрами? Клоун опять быковал и не хотел выполнять требования? И что изменилось сейчас, что он вспомнил о том что нужно строить инфраструктуру?