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Новости Видео Война
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Наша задача - максимально быстро подготовить людей и инфраструктуру к использованию F-16, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 548-го дня войны.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Все договоренности, которые мы привезли домой от наших партнеров, уже начали реализовывать. Прежде всего, самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе - максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов.

Провел совещание по итогам визитов. Продолжительное совещание. Вопрос координации именно по самолетам. Подготовка новых оборонных пакетов – именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт.

Готовим и новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Байден и Зеленский обсудили ускорение поставок F-16 Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) F-16 (553)


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Топ комментарии
+19
Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
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25.08.2023 20:57
+13
І максимально вкрасти на підготовці інфраструктури!
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25.08.2023 20:57
+12
Ти вже підготував країну до здачі.
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25.08.2023 20:59
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Правила форума Совет форумчан
І максимально вкрасти на підготовці інфраструктури!
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25.08.2023 20:57 Ответить
Це завдання Залужного , а завдання цівільної влади працювати на дипломатичному фронті з просвітицькою роботою серед громадскости США про необхіднисть допомагати Україні й надалІ
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25.08.2023 21:00 Ответить
Це залужний має будувати інфраструктуру???? Довго думали?
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25.08.2023 21:01 Ответить
Добре виправлю сою думку - Цтата ВИРОКУ -" Військові - максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів - повне забезпечення готовності України. "- Залужний + НЕМАРОДЕР МІНІСТР НЕРЕЗЕЗНІКОВ
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25.08.2023 21:12 Ответить
ЦЕ УКРАЇНА має мати достойного мінистра оборони!
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25.08.2023 21:15 Ответить
Чому на першому форумі присвяченому праймеріз серед республіканців , республіканець конгресмен читав проповідь трампістам й не тільки, котра на одному подихові була вислухана політиками ... Чому згасає емпатія американців? Тому що новини про ЗЕВЕЛИКЕ РОЗКРАДАННЯ допомоги гучніше за жахи війни?
https://www.youtube.com/watch?v=WY4Htv_F4nE&t=27s
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25.08.2023 21:06 Ответить
Я всего на свете член.
Почти что супермен.
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор, мой приговор.
"Слуга народа".
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25.08.2023 20:57 Ответить
Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
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25.08.2023 20:57 Ответить
Данской казак.
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25.08.2023 21:00 Ответить
кізяк в коксоворотці
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25.08.2023 21:02 Ответить
**** кізяк!
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25.08.2023 21:03 Ответить
Папка - еврей, мамка - еврейка, а я данской казак, билят.
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25.08.2023 21:04 Ответить
Це стандартна уніформа губернатора Малоросії. Просто не згодилась. ВСУ завадили. Нашили тризуб, і використав.
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25.08.2023 21:18 Ответить
Ти вже підготував країну до здачі.
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25.08.2023 20:59 Ответить
щє 5 років як мінімум вам зеленіти - ці пиявки самі не підуть..
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25.08.2023 21:38 Ответить
Яку здаєш?
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25.08.2023 21:41 Ответить
Запитай у Щелі.
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25.08.2023 21:46 Ответить
Підручник з Історії України за 2028 рік.

-Володимир Олександрович Зеленський працює над вирішенням проблеми первинної коректировки траекторії ракети "Нептун" під час перших випробувань.
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25.08.2023 21:00 Ответить
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25.08.2023 21:08 Ответить
До використання "Леопардів" вже підготувались, черга за F-16. Осінь буде насичена чим? Оманом, Мінськом, Стамбулом..? Зеленський, чим тебе тримає Єрмак за те що в Резнікова по 17? Слухати президента стало огидно як і дивитись єдиний лохотрон.
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25.08.2023 21:01 Ответить
ЗЕлений виродок бажаю тобі долю Чаушеску
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25.08.2023 21:06 Ответить
Хваліть мене усі змала до велика щоб по всім світам лилась слава боневтіка...
А не втік бо ускрізь лякають, що баблішко забіруть та й офшори прикриють...
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25.08.2023 21:07 Ответить
знову прибрав з одягу ненависні йому українські символи…., і десь там у кутку ще ледве видно український прапор - скоро і його приберуть
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25.08.2023 21:09 Ответить
.. снімітє сруля!!!!
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25.08.2023 21:12 Ответить
сумнівів нема ти по пятій з'явишся і все порішаеш...
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25.08.2023 21:13 Ответить
Куда там порешать , если он тiльки но отелився, що перше - це инфраструктура, а вже потiм лiтаки. До инфраструктуры, когда орал, мол дайошь лiтаки(орал за бугром), дома похвастался , мол, наглость второе счастье.
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25.08.2023 21:24 Ответить
Я звизджу, звизджу, звизджу. А робити не збираюсь.
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25.08.2023 21:20 Ответить
Та в менты нужно, для протокола ДТП: голова - на проiзджд.. на проiжджд... Тыць ногой - на тротуярi.
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25.08.2023 21:28 Ответить
Найшвидше літаки будуть за наступного президента !
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25.08.2023 21:29 Ответить
Амеры сделают досрочно? ...ЗЫ... стосовно лидора.
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25.08.2023 21:31 Ответить
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25.08.2023 21:32 Ответить
Твоє основне завдання дати відповідь суспільству, що ти робив в Омані, чому розмінував Чонгар не замінував Чорнобиль, одним словом не готувався до війни. Все решта робитиметься своїм чередом без тебе.
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25.08.2023 21:34 Ответить
Зеля саме готувався! Шефи їм задоволені !
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25.08.2023 21:55 Ответить
Якщо ви маєте на увазі, що шефи з дніпровського хабаду, то погоджуюсь.
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26.08.2023 06:43 Ответить
, навіщо ці анонси, мовчки треба робити, хай ворогу сюрприз буде
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25.08.2023 21:49 Ответить
В КВНi мовчати не можна, штрафнi бали присудять!
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25.08.2023 22:01 Ответить
Вижу нестыковку во времени.
Разговоры об обучении пилотов велись ещё весной, если не ошибаюсь. Но потом как то все заглохло.
Сейчас опять все возобновилось, но прошло 3 месяца. В чем причина такой задержки? Что было не так в отношении с западными партнёрами? Клоун опять быковал и не хотел выполнять требования? И что изменилось сейчас, что он вспомнил о том что нужно строить инфраструктуру?
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25.08.2023 22:53 Ответить
На моє переконання звіздец про негайне надання F-16 в травні-червні, був причиною відтермінування наказу про наступ. Ця більш ніж місячна затримка надала можливість кацапам ще більше закритися в землю та, ще більше знати кати мін.
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26.08.2023 06:49 Ответить
це спи₴дити бабла на тендерах про будівництво злітних полос- готуватися
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26.08.2023 00:12 Ответить
Усе це добре і тільки так....а до влади є питання чого ніхто не готувався до війни'..хто здав південь країни путінській сволоті хто розмінував Чонгар хто за це буде відповідати і коли
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26.08.2023 15:19 Ответить
 
 