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На Донетчине бойцы 92-й ОМБр уничтожили вражескую технику на $2 миллиона. ВИДЕО

На Донетчине рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко успешно применила дроны с ночной оптикой по вражеской технике. Совокупная стоимость пораженной вражеской техники – около 2 миллионов долларов.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Воины ВСУ уничтожили российские БТР-80, БМП-2 и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина).

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Автор: 

уничтожение (6916) БТР (364) БМП (399)


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Оскільки вся ця техніка скоріше всього була виготовлена Радянським Союзом, то для кацапів вона коштувала 0 доларів. Про якусь вартість можна казати про нове або модернізоване. І все всі ці оцінки вартості озброєння будуть або взяті зі стелі або орієнтуватись по цінам експортних партій, а кацапи свій мотлох продавали втридорога. Приклад, "шановні експерти" називали вартість крилатої ракети Х-101 2 млн доларів, а балістичної Точка-У 300 тисяч. Звідки ці цифри, якщо ні та ні інша ніколи не продавались кацапам, а реальна вартість виробництва приховується?
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26.08.2023 13:17 Ответить
Героям слава !!!
Бог у поміч, рідненькі
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26.08.2023 13:55 Ответить
 
 