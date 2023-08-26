Украинские артиллеристы из HIMARS ударили в российскую гаубицу "Мста-С" на Запорожье. ВИДЕО

Недалеко от Скелеватого, что возле Токмака в Запорожской области, украинские артиллеристы из HIMARS точно попали в российскую 155-мм САУ 2С19 "Мста-С".

Российская пушка била по позициям украинских войск с оккупированной территории. Но М142 HIMARS поразил ее одним выстрелом, передает Цензор.НЕТ.

Артиллерийская установка получила значительные повреждения и утратила боеспособность.

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