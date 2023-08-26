Украинские артиллеристы из HIMARS ударили в российскую гаубицу "Мста-С" на Запорожье. ВИДЕО
Недалеко от Скелеватого, что возле Токмака в Запорожской области, украинские артиллеристы из HIMARS точно попали в российскую 155-мм САУ 2С19 "Мста-С".
Российская пушка била по позициям украинских войск с оккупированной территории. Но М142 HIMARS поразил ее одним выстрелом, передает Цензор.НЕТ.
Артиллерийская установка получила значительные повреждения и утратила боеспособность.
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+13 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий26.08.2023 12:37
+10 Алекс Скела
показать весь комментарий26.08.2023 12:37
+8 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий26.08.2023 13:05
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Помстилися-с!
)))
і для чого ця музика, який клоун розважається