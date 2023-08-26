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Украинские артиллеристы из HIMARS ударили в российскую гаубицу "Мста-С" на Запорожье. ВИДЕО

Недалеко от Скелеватого, что возле Токмака в Запорожской области, украинские артиллеристы из HIMARS точно попали в российскую 155-мм САУ 2С19 "Мста-С".

Российская пушка била по позициям украинских войск с оккупированной территории. Но М142 HIMARS поразил ее одним выстрелом, передает Цензор.НЕТ.

Артиллерийская установка получила значительные повреждения и утратила боеспособность.

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Автор: 

Запорожская область (3079) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+13
Мста-С имеет калибр 152мм. Это конечно не принципиально, все равно уничтожение этой техники очень важно - это их самое лучшее и самое современное оружие.
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26.08.2023 12:37
+10
Українські артилеристи з HIMARS поцілили в російську гаубицю "Мста-С"

Помстилися-с!
)))
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26.08.2023 12:37
+8
Согласно Википедии их выпущено аж 12 штук... Это можно считать образцами для полигонных испытаний - не больше.
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26.08.2023 13:05
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і шо це так влучненько бумкнуло?
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26.08.2023 12:35 Ответить
Мста-С имеет калибр 152мм. Это конечно не принципиально, все равно уничтожение этой техники очень важно - это их самое лучшее и самое современное оружие.
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26.08.2023 12:37 Ответить
************ з їх САУ- "Коаліція-СВ".
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26.08.2023 13:03 Ответить
Согласно Википедии их выпущено аж 12 штук... Это можно считать образцами для полигонных испытаний - не больше.
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26.08.2023 13:05 Ответить
"10.08.2023. Предприятия госкорпорации "Ростех" уже начали серийное производство новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" до завершения испытаний, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков"
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26.08.2023 13:13 Ответить
Бугг. І ви саапщайтє...
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26.08.2023 13:16 Ответить
У обновленное уже есть калибр 155-мм, кажись Мста-СМ.
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26.08.2023 13:34 Ответить
Українські артилеристи з HIMARS поцілили в російську гаубицю "Мста-С"

Помстилися-с!
)))
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26.08.2023 12:37 Ответить
явно не вольфрамом вдарили а то б був фейерверк
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26.08.2023 12:37 Ответить
152мм
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26.08.2023 12:51 Ответить
А кацапський розрахунок не отримав значних пошкоджень і не втратив боєздатність!
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26.08.2023 13:26 Ответить
Всегда было любопытно, почему качество съемки так сильно отличается от кацапов.
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26.08.2023 13:49 Ответить
мені одному здалось що промазали ?
і для чого ця музика, який клоун розважається
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26.08.2023 14:54 Ответить
Всі пересування гаубиці як на долоні. Неодноразові заїзди, виїзд для стрільби 100 сполегшують візуальний контроль. У вермахті прийняли практику боронувати сліди від техніки. А на самій техніці всі обриси фарбували чорним кольором і основний камуфляж зливався з місцевістю. Оригінально вони маскували польові аеродроми - розливали по схемі бензин спалювали траву і з висоти літака розвідника спостерігали тільки яри та улоговини, а не ЗПС. Оптика тут ні до чого. Клієнт і так спостерігається. Навряд чи МСТА витримала вибух.
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27.08.2023 12:03 Ответить
 
 