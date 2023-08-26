РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11341 посетитель онлайн
Новости Видео Война
7 616 9

С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось прощание со студентом-третьекурсником из Львова Владиславом Онищенко (Поэтом). Он погиб, выполняя боевую задачу. Владиславу был всего 21 год.

Прощание прошло в Михайловском соборе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Владислав учился на факультете иностранных языков в Львовском университете им. Франко. С начала полномасштабного вторжения РФ он вызвался защищать Украину от российских оккупантов.

В феврале 2022-го находился во Львовской терробороне, в марте приехал в Киев и вступил в добровольческий батальон "Реванш". Впоследствии стал частью штурмовой бригады ГУР. Был в самых горячих точках: Энергодар, Бахмут, Запорожское направление.

Также читайте: С погибшим воином Андреем Веремиенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

6 августа 2023 года Влад вместе с побратимами участвовал в форсировании Днепра, захвате и расчистке плацдарма в Казачьих Лагерях Херсонской области. Успешно выполнив поставленную задачу, они возвращались назад и наткнулись на водное минное поле. Лодка, в которой она плыла с собратьями, взорвалась на мине. Владислав Онищенко погиб 7 августа 2023 года.

Автор фото и видео - Олег Богачук

С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 01
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 02
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 03
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 04
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 05
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 06
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 07
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 08
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 09
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 10
С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве 11

Автор: 

похороны (1528) потери (4382) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.08.2023 15:29 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
26.08.2023 16:26 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2023 16:42 Ответить
Герої не умерають!
Жодного представника від Шмигаля та ВРУ з ОПУ, мабуть, усі НА ФРОНТІ….
показать весь комментарий
26.08.2023 17:41 Ответить
Vi4na Slava !🇺🇦
показать весь комментарий
26.08.2023 19:48 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та найщиріші співчуття родині нашого Воіна 😪😪😪
показать весь комментарий
26.08.2023 20:17 Ответить
Вічна пам'ять Герою! Здоров'я і витримки рідним. Простіть нас...
Прохання до редакції ЦН. Будь ласка, в замітках про похорон Героїв публікуйте повноцінне фото Героя. Бо бачимо кого завгодно: натовп людей, попів, але не обличчя того, кому віддають честь

показать весь комментарий
26.08.2023 20:27 Ответить
Сонечко наше ((. Як же ж болячє.. Ще й не жив у світі.. Співчуття мамі, яка виховала Героя, і всім близьким Воїна.
показать весь комментарий
27.08.2023 19:59 Ответить
ссуки прокляті, упирі. Ніяк не нап'ються крові нашої. Дітей вбивають, жінок, старих.. Хай навіки згине проклята Богом і людьми паскудна, мерзенна кацапія.
показать весь комментарий
27.08.2023 20:02 Ответить
 
 