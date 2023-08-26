Русский священник предлагает набирать "воинов" в ночных клубах Москвы: "Половозрелые кони в отменной физической форме". ВИДЕО

Российский поп предложил ходить по ночным клубам Москвы и оттуда брать ребят на войну.

Соответствующее заявление священника опубликовали в телеграм-канале NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

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