Русский священник предлагает набирать "воинов" в ночных клубах Москвы: "Половозрелые кони в отменной физической форме". ВИДЕО
Российский поп предложил ходить по ночным клубам Москвы и оттуда брать ребят на войну.
Соответствующее заявление священника опубликовали в телеграм-канале NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий26.08.2023 16:56
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показать весь комментарий26.08.2023 16:55
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Бо воно хЙло...
Хотел бы я на это глянуть.
там есть
Кому то Ісус писав?
В половозрелости коней
Хорошо что не жеребят
А то московские попы в Украине любят развлекаться с жеребятами
Большие спецы по обнаженке
В селах вже не вистачає кого мобілізувати
Але ті хто ходить до клубів це не прості люди а заможні і ці забезпечені люди точно не збираються здихати через пропозицію московського священника чи кремлівського політика
За таке його можуть і з партії погнати.