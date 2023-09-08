Ракетный удар по Сумам: разрушен двухэтажный дом, повреждено более 20 домов, из-под завалов спасли 2 человека. ВИДЕО

Утром 8 сентября, вследствие удара, нанесенного по г. Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. Два человека пострадали в результате ракетной атаки оккупантов. Мужчину и женщину достали из-под завалов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Сумской области.

"К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).

Пожар ликвидирован. Работы продолжаются.

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Напомним, утром 8 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумах.