Ракетный удар по Сумам: разрушен двухэтажный дом, повреждено более 20 домов, из-под завалов спасли 2 человека. ВИДЕО
Утром 8 сентября, вследствие удара, нанесенного по г. Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. Два человека пострадали в результате ракетной атаки оккупантов. Мужчину и женщину достали из-под завалов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Сумской области.
"К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади", - говорится в сообщении.
Как отмечается, под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).
Пожар ликвидирован. Работы продолжаются.
Напомним, утром 8 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумах.
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Це абсолютно хибна (про нелюдскість я взагалі мовчу) ідея якогось італійського поета після першої світової - руйнувати міста для соціальних заворушень в країні противника.
Були зруйновані Лондон, Ковентрі..., Дрезден, практично всі великі німецькі міста, Токіо...
Результат був лише зворотній - ще більша ненависть до тих, хто бомбив.
Кацапи самі повністю дерусифікують Схід України. І фізично, і, насамперед, ментально
Ніякої тактики щодо соціальних заворушень у цих @андонів немає та ніколи не було.
Смерть рашистам!
Бережи Вас Боже Воїни!