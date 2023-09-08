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Ракетный удар по Сумам: разрушен двухэтажный дом, повреждено более 20 домов, из-под завалов спасли 2 человека. ВИДЕО

Утром 8 сентября, вследствие удара, нанесенного по г. Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. Два человека пострадали в результате ракетной атаки оккупантов. Мужчину и женщину достали из-под завалов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Сумской области. 

"К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).

Пожар ликвидирован. Работы продолжаются.

Читайте: 242 человека погибли от взрыва на взрывчатке с начала полномасштабного вторжения, в том числе 13 детей, - ГСЧС

Напомним, утром 8 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумах.

Автор: 

обстрел (27275) Сумская область (3153) Сумы (1150) ГСЧС (4977)


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Топ комментарии
+8
Тупі ідіоти якщо спрямовано обстрілюють житлові райони.
Це абсолютно хибна (про нелюдскість я взагалі мовчу) ідея якогось італійського поета після першої світової - руйнувати міста для соціальних заворушень в країні противника.
Були зруйновані Лондон, Ковентрі..., Дрезден, практично всі великі німецькі міста, Токіо...
Результат був лише зворотній - ще більша ненависть до тих, хто бомбив.

Кацапи самі повністю дерусифікують Схід України. І фізично, і, насамперед, ментально
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08.09.2023 09:43
+4
У кацапських рашистів одна стратегія та тактика - тотальне знищення України, українців та усього українського!
Ніякої тактики щодо соціальних заворушень у цих @андонів немає та ніколи не було.
Смерть рашистам!
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08.09.2023 11:04
+4
Щира подяка бійцям ДСНС за службу!
Бережи Вас Боже Воїни!
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08.09.2023 11:08
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Правила форума Совет форумчан
Куда? Куда вы, дауны, стреляете? Неужели это как то повлияет на ход военных действий.
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08.09.2023 09:27 Ответить
Тупі ідіоти якщо спрямовано обстрілюють житлові райони.
Це абсолютно хибна (про нелюдскість я взагалі мовчу) ідея якогось італійського поета після першої світової - руйнувати міста для соціальних заворушень в країні противника.
Були зруйновані Лондон, Ковентрі..., Дрезден, практично всі великі німецькі міста, Токіо...
Результат був лише зворотній - ще більша ненависть до тих, хто бомбив.

Кацапи самі повністю дерусифікують Схід України. І фізично, і, насамперед, ментально
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08.09.2023 09:43 Ответить
У кацапських рашистів одна стратегія та тактика - тотальне знищення України, українців та усього українського!
Ніякої тактики щодо соціальних заворушень у цих @андонів немає та ніколи не було.
Смерть рашистам!
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08.09.2023 11:04 Ответить
Головне, що Киев прикритий. Можна в ганделиках пиво пить не напружуючись.
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08.09.2023 10:34 Ответить
Не публікуйте свої збочені "розумозаключення". Прилітає скрізь. Чи в Києві люди не живуть? І якщо для Вас це тайна, то Київ наша столиця. Вона має бути захищена,на мою думку, найбільше.
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08.09.2023 11:19 Ответить
Все звери равны, но некоторые равнее. Вы в Херсон приезжайте, я вам покажу как люди живут и умирают каждый день под снарядами.
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08.09.2023 11:24 Ответить
Так это киевляне виноваты? Я думал оккупант
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08.09.2023 12:03 Ответить
Звичайно кацапи, киянам просто повезло що Боневтiк поруч.
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08.09.2023 13:13 Ответить
Не на тих агресію спрямовуваєте.
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08.09.2023 12:15 Ответить
Причём здесь ПВО к обстрелам Херсона, который кацапы в основном атрой и СРЗО обстреливают?
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09.09.2023 00:33 Ответить
В этом доме могли проживать родители какого-то чиновника, обязанного подать декларацию с указанием места жительства. Если в этот раз это не так, то в следующий будет так. Или напишут, что так. После этого будет на марафоне гвалт и декларации оставят закрытыми.
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08.09.2023 11:04 Ответить
Щира подяка бійцям ДСНС за службу!
Бережи Вас Боже Воїни!
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08.09.2023 11:08 Ответить
Что там ******** из ООН и Ватикана ни чего не хотят прокомментировать.
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08.09.2023 13:11 Ответить
 
 