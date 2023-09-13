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Новости Видео Война
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Воины 5-й ОШБр "поохотились" на российскую пехоту под Бахмутом: много "двухсотых". ВИДЕО

Украинские воины из 5-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российских пехотинцев под Бахмутом.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

"Наши воины нашли и расшевелили целое гнездо окупантов: много 200, много 300", - уточнили в сообщении под видео.

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Автор: 

уничтожение (6916) Бахмут (1602) 5 ОШБр (96)


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Топ комментарии
+41
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13.09.2023 21:05
+30
Смерть расіянським уйобкам
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13.09.2023 21:04
+24
Вбийте їх всіх, хлопці.
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13.09.2023 21:05
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Смерть расіянським уйобкам
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13.09.2023 21:04 Ответить
"Харошіх" рюzzкіх багато не буває!
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13.09.2023 21:34 Ответить
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13.09.2023 21:05 Ответить
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13.09.2023 21:23 Ответить
🤣
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13.09.2023 22:03 Ответить
Вбийте їх всіх, хлопці.
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13.09.2023 21:05 Ответить
Іх девіз -- одна нога тут -- друга там
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13.09.2023 21:12 Ответить
Усі ***** в чан до кобзона…. Загинули як безродні свинособаки на чужині….
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13.09.2023 21:25 Ответить
Вечір перестає бути томним ...
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13.09.2023 22:28 Ответить
Гарне відео . Дякую , воїни !
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13.09.2023 23:15 Ответить
Як приємно, зранку випити чашечку кофе та подивитись як дохнуть немиті виродки...
Просто ...райское наслаждение )))))
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14.09.2023 09:16 Ответить
 
 