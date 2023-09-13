Воины 5-й ОШБр "поохотились" на российскую пехоту под Бахмутом: много "двухсотых". ВИДЕО

Украинские воины из 5-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российских пехотинцев под Бахмутом.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

"Наши воины нашли и расшевелили целое гнездо окупантов: много 200, много 300", - уточнили в сообщении под видео.

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