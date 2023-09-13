Лодка российских оккупантов догорает и тонет после атаки украинских воинов. ВИДЕО
Воины из спецподразделения Sumy Defense атаковали вражескую лодку. В результате был ликвидирован экипаж судна, а сама лодка загорелась и утонула.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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+57 Максім ХОЙ #398010
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- Плаваєт гавно, морякі "ходят"!
- Ок, - Ей гавно, ти слішкам долга плавал!
А потім запустити шатли верещучки по розмінованій території Півдня України!! От Баканов+Резніков+Богдан+тарган+хомчак, можуть підтвердити та засвідчити це в Генпрокурора!
Башковитий, кажуть про нього, з кварталів кривого рогу…
Але Українці не слухають цих осіб, а просто із зброєю в руках, зачищають Україну від московитів *****!
Слава Україні!!
А далi буде ще)