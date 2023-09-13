Лодка российских оккупантов догорает и тонет после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Воины из спецподразделения Sumy Defense атаковали вражескую лодку. В результате был ликвидирован экипаж судна, а сама лодка загорелась и утонула.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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