В бюджете 2024 года добавляем 100 млрд грн на производство оружия и украинскую армию дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 567-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с Премьер-министром Шмыгалем и министром финансов Марченко – по бюджету в следующем году. Обозначил основные параметры – то, что должно быть приоритетами в бюджете государства.

Главное – защита нашего государства и людей. Оборона и безопасность – это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет, как минимум, на уровне этого года, то есть 1 триллион 600 миллиардов гривен. Минимум! В следующем году добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине. И на дроны, причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство. Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Будем поддерживать.

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Отдельный бюджетный приоритет – это поддержка наших ветеранов. Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере, 469 миллиардов гривен. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения – это, по меньшей мере, плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего, в поддержку учителей и преподавателей.

Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это предусмотрено законом", - рассказал Зеленский.