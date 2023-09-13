В бюджете 2024 года добавляем 100 млрд грн на производство оружия и украинскую армию дронов, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 567-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел совещание с Премьер-министром Шмыгалем и министром финансов Марченко – по бюджету в следующем году. Обозначил основные параметры – то, что должно быть приоритетами в бюджете государства.
Главное – защита нашего государства и людей. Оборона и безопасность – это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет, как минимум, на уровне этого года, то есть 1 триллион 600 миллиардов гривен. Минимум! В следующем году добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине. И на дроны, причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство. Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Будем поддерживать.
Отдельный бюджетный приоритет – это поддержка наших ветеранов. Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере, 469 миллиардов гривен. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения – это, по меньшей мере, плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего, в поддержку учителей и преподавателей.
Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это предусмотрено законом", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тепер з нього наполегливо ліплять героя, незважаючи на сотні тисяч жертв з його вини.
https://www.youtube.com/watch?v=pMi7YRWpYFI
Коли збирають гроші на дрони - тиловики сумно зітхають. Коли збирають гроші на пікапи - тиловики сумно зітхають. Коли збирають гроші на тепловізори - тиловики сумно зітхають. Дрони, пікапи, тепловізори справді дуже потрібні, я без сарказму. А ось на вантажівки мало хто звертає увагу, мало хто постійно спілкується не зі штурмовиками чи аеророзвідкою, а з непомітними для широкого загалу силами тилу та логістики. Але...
Але коли треба руками завантажити на вантажівку ********** до 155-мм гармат - тиловики не зітхають, вони стогнуть.
хтось заховав 503 тисячі (пів мільйона) надрукованих за гроші Євросоюзу підручників з української мови для 5 класу авторства Ніни Голуб та Олени Горошкіної
і ці підручники (20 фур на секундочку) ‼️‼️‼️кудись зникли. До шкіл вони не доїхали (хіба до деяких). ( Лариса Ницой)
може СБУ розшукае, раз боротьба з коррупціею почалась