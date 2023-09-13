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В бюджете 2024 года добавляем 100 млрд грн на производство оружия и украинскую армию дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 567-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с Премьер-министром Шмыгалем и министром финансов Марченко – по бюджету в следующем году. Обозначил основные параметры – то, что должно быть приоритетами в бюджете государства.

Главное – защита нашего государства и людей. Оборона и безопасность – это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет, как минимум, на уровне этого года, то есть 1 триллион 600 миллиардов гривен. Минимум! В следующем году добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине. И на дроны, причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство. Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Будем поддерживать.

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Отдельный бюджетный приоритет – это поддержка наших ветеранов. Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере, 469 миллиардов гривен. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения – это, по меньшей мере, плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего, в поддержку учителей и преподавателей.

Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это предусмотрено законом", - рассказал Зеленский.

Автор: 

бюджет (4837) военно-промышленный комплекс (246) Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+27
Пане Боневтіку, це зробить вже інший Президент, Уряд і Верховна Рада, а ти свої можливості прогуляв в Трускавці, Буковелі, Омані, відводив війська, заставляв не стріляти, дивився пуйлу в очі, розміновував території і призначав агентів ФСБ на керівні посади. Добудь свій конституційний строк і в "квартал". Через місяць Верховна Рада вже не зовсім легітимна, а черех пів року і Президент. Це не я кажу, про це каже Конституція України.
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13.09.2023 22:24
+25
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13.09.2023 22:26
+23
Це той рідкісний випадок, коли негідника, крадія, цинічного брехуна та блазня пхнуть на вершину слави за те, чого він не робив, за чужі подвиги, за те, в чому він не брав участі, та чинив супротив.

І тепер з нього наполегливо ліплять героя, незважаючи на сотні тисяч жертв з його вини.
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13.09.2023 22:30
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Кацап-йди нах.
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13.09.2023 22:22 Ответить
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13.09.2023 22:49 Ответить
в "глобальну"......
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14.09.2023 01:46 Ответить
Розкумарився...дойшло вже.
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13.09.2023 22:21 Ответить
Та не дойшло. Вибори на горизонті, потрібна картинка "рішучого державника"
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13.09.2023 22:43 Ответить
До окончания войны их не будет, вы сами это знаете. Или конституцию не читали?
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14.09.2023 07:37 Ответить
Додайте те, що сп..ли. І тоді засипемо рашку дронами.
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13.09.2023 22:51 Ответить
А на дороги нічого не залишилося?
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13.09.2023 22:23 Ответить
Та ні шашлики більшу суму з'їдять ...
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13.09.2023 22:43 Ответить
Пане Боневтіку, це зробить вже інший Президент, Уряд і Верховна Рада, а ти свої можливості прогуляв в Трускавці, Буковелі, Омані, відводив війська, заставляв не стріляти, дивився пуйлу в очі, розміновував території і призначав агентів ФСБ на керівні посади. Добудь свій конституційний строк і в "квартал". Через місяць Верховна Рада вже не зовсім легітимна, а черех пів року і Президент. Це не я кажу, про це каже Конституція України.
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13.09.2023 22:24 Ответить
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13.09.2023 22:26 Ответить
А где велике крадивництво? Где миллиард зедеревьев? ********* от старины Байдена делает волшебное дело?
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13.09.2023 22:26 Ответить
Рік тому ЗСУ збили перший російський дрон іранського виробництва Shahed. З тих пір РФ випустила по Україні понад дві тисячі ударних безпілотників.
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13.09.2023 22:26 Ответить
Ну все, теперь оппозиция будет молчать что мало денег. Правда группа поддержки на подтанцовке будет выступать, но это такие мелочи.
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13.09.2023 22:29 Ответить
Кацапи тут горілки нема.
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13.09.2023 22:39 Ответить
Це той рідкісний випадок, коли негідника, крадія, цинічного брехуна та блазня пхнуть на вершину слави за те, чого він не робив, за чужі подвиги, за те, в чому він не брав участі, та чинив супротив.

І тепер з нього наполегливо ліплять героя, незважаючи на сотні тисяч жертв з його вини.
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13.09.2023 22:30 Ответить
Щеневтик пытается поднять себе рейтинг.
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13.09.2023 22:35 Ответить
А сколько из них украдут? Это же деньги Украины, а не партнеров.
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13.09.2023 22:34 Ответить
2 мільярда на Телемарахвон теж з Оборонного бюджету?
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13.09.2023 22:35 Ответить
*****! Это нужно было делать в мае 19-го!
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13.09.2023 22:38 Ответить
Это нужно было делать в мае 2017-го.
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13.09.2023 22:44 Ответить
Це сума на ''розкачку'' нового міністра? А на яйкі по 17 там враховано. Чи при новому міністрі ціна нова буде?
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13.09.2023 22:40 Ответить
Тиловики сумно зітхають - треба допомогти і їм
https://www.youtube.com/watch?v=pMi7YRWpYFI

Коли збирають гроші на дрони - тиловики сумно зітхають. Коли збирають гроші на пікапи - тиловики сумно зітхають. Коли збирають гроші на тепловізори - тиловики сумно зітхають. Дрони, пікапи, тепловізори справді дуже потрібні, я без сарказму. А ось на вантажівки мало хто звертає увагу, мало хто постійно спілкується не зі штурмовиками чи аеророзвідкою, а з непомітними для широкого загалу силами тилу та логістики. Але...

Але коли треба руками завантажити на вантажівку ********** до 155-мм гармат - тиловики не зітхають, вони стогнуть.
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13.09.2023 22:40 Ответить
Пізно всрався. Сотні тисяч жерт, зруйнована країна, окуповані території.
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13.09.2023 22:40 Ответить
ну і для чого про це пздіти на весь світ?
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13.09.2023 22:50 Ответить
Цікаво, куди поділись купа купезна грошей зібраних з людей для "армії дронів" на прокладку для відмивання грошей UNITED 24, і виділених коштів з бюджету до цього? І ці теж кудись відправлять. Але не в Укроборонпром. Бо там навіть під час війни сидять без роботи.
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13.09.2023 22:54 Ответить
Фонд Порошенка вже понад 2,7 млрд на фронт закинув, бубочка з монобільшістю теж 2 млрд за цей час- тільки на тєлємарафон.
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13.09.2023 23:11 Ответить
Цікаво цікаво
хтось заховав 503 тисячі (пів мільйона) надрукованих за гроші Євросоюзу підручників з української мови для 5 класу авторства Ніни Голуб та Олени Горошкіної

і ці підручники (20 фур на секундочку) ‼️‼️‼️кудись зникли. До шкіл вони не доїхали (хіба до деяких). ( Лариса Ницой)

може СБУ розшукае, раз боротьба з коррупціею почалась
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14.09.2023 00:08 Ответить
І зразу ж "епохальний відосик" як Розенблат, взяв аванс в 15 лямів баксів, підкидає дрон, а той не летить.
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14.09.2023 01:52 Ответить
Пусть сначала отчитаются за расходы на армию в бюджете 2023года - процентов 40 украли. Ну украдут ещё на 100 миллиардов больше. Дружная команда президента Ермака и Зе помощники работают профессионально. Миллиарды по карманам.
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14.09.2023 07:12 Ответить
А про дороги забув?
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14.09.2023 09:49 Ответить
 
 