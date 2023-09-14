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Новости Видео Война
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Житель Благодатного двигается по обочинам по своим делам во время боя с оккупантами и зачисткой их позиций. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры боя спецназовцев 3-го полка имени князя Святослава Храброго с русскими оккупантами в селе Благодатное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой датированный началом лета 2023 года. На записи есть фрагмент, на котором запечатлен, мужчина в гражданской одежде, очевидно, местный житель, во время боя двигающийся по обочинам по своим делам.

Во время этой операции бойцы ССО ликвидировали 6 и взяли в плен 8 оккупантов.

Смотрите: Бойцы подразделения "АРЕЙ" FPV-дроном уничтожали вражескую боевую машину в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9642) ССО (526) 3 полк спецназа (24) бой (163)


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Топ комментарии
+36
Як по мені, то цей маленький епізод відео котрий внесли у заголовок каже швидше про тупість цього самого мешканця та його байдужість до усього що відбувається. А побачити дії захисників України, їх оснащення та бойові навички було приємно!
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14.09.2023 09:28
+23
Мне больше нравится видео, когда велосипедист едет, а позади него хаймарс начинает работать.
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14.09.2023 09:28
+15
Фаталіст мабуть
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14.09.2023 09:25
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Фаталіст мабуть
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14.09.2023 09:25 Ответить
пішов у ліс по гриби... а тут війна...
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14.09.2023 12:20 Ответить
Він вірить у те, що якщо не звертати уваги на війну, то і вона на нього уваги не зверне.
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14.09.2023 09:28 Ответить
Мне больше нравится видео, когда велосипедист едет, а позади него хаймарс начинает работать.
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14.09.2023 09:28 Ответить
Як по мені, то цей маленький епізод відео котрий внесли у заголовок каже швидше про тупість цього самого мешканця та його байдужість до усього що відбувається. А побачити дії захисників України, їх оснащення та бойові навички було приємно!
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14.09.2023 09:28 Ответить
А , може, йому на на все начхати? Може, смерті шукає: втратив сім'ю - ось і бреде, смерті шукаючи. А, можливо, просто алкаш нализаний до неможливості? Чи нарком? Цензоре! Не треба на дурниці відвалікатися!
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14.09.2023 10:36 Ответить
А може потрібно було перевірити останні дзвінки на телефоні цього ...мешканця ?
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14.09.2023 11:22 Ответить
Вам бы в женском общежитии вахтёршей работать
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14.09.2023 11:28 Ответить
Жіноча общага- хвороблива тема для вас ?
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14.09.2023 11:31 Ответить
Да нет, скорее, давно пройденный этап.
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14.09.2023 12:29 Ответить
ну, якшо - в цивільному одязі, то ясно, шо місцевий мешканець, хто ж ШЕ???? А навіть якшо так, то кому він інфу скидає хтось перевіряв????
офуєть можна, від наївного довпоіпізма деяких людей під час ВІЙНИ!!!!
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14.09.2023 09:31 Ответить
дуже символічно - у вас війна, а в мене свої справи..., так це, блін, на фронті, а більшість так живе в тилу - десь там війна, вона мені не заважає, я вас не чіпаю й ви мене теж...
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14.09.2023 09:31 Ответить
Напевно, то був рибак.

- Ало, Гришу позвіть до телефону.
- Нема Гриші, помер Гриша!.. На кого ти нас...
- Минутку, так він шо, на рибалку не їде?
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14.09.2023 10:09 Ответить
І усі повірили, що це - місцевий мешканець, який іде у своїх справах.
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14.09.2023 09:43 Ответить
Z-артисты опять рвутся в Казахстан! Казахи устали отбиваться от этой нечисти!

На этот раз на https://bizmedia.kz/2023/09/14/konczerty-kamyzyakov-v-kazahstane-oficzialno-otmenili/ дверь указали "Камызякам", открыто поддержавшим агрессию, а циничное поведение их главаря Азамата Мусагалиева было воспринято казахами как предательство своего народа!
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14.09.2023 09:51 Ответить
А може він ''глухонімий''.
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14.09.2023 09:54 Ответить
Ага, ещё и слепой …🤣 !
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14.09.2023 16:03 Ответить
Війна посунься, відступись, і відійти в сторонку,
Горіли труби й дід Петро ішов по самогонку.
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14.09.2023 09:55 Ответить
зеблан
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14.09.2023 09:55 Ответить
Скоріш за все , так спокійно чимчикував ініорматор орків 😠
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14.09.2023 09:57 Ответить
Інформатор .
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14.09.2023 09:59 Ответить
Можно подумать вы при каждой тревоге бежите в укрытие!
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14.09.2023 09:58 Ответить
його мабуть, то всьо, вже заєало.
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14.09.2023 10:23 Ответить
А десь вкладають асфальт...
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14.09.2023 10:28 Ответить
а точно місцевий .. може кацап перевдягнутий ...
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14.09.2023 10:36 Ответить
А чому не розглядається версія , що це козломордий вкрав або забрав в когось цивільний одяг і веде розвідку або просто уйобує подальше?
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14.09.2023 10:36 Ответить
Нада было так:

- Скажи паляниця.
- Паланіца!

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14.09.2023 10:49 Ответить
На початку окупації в нас ще розпродувалися останнім магазини. Черга, в 300 метрах веде вогонь САУ МСТА-С (звук пострілу у неї доволі гучний) а жінки і вухом не ведуть. Людина до всього звикає і інстинкт самозбереження слабшає.
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14.09.2023 11:00 Ответить
Тут в сотні км від польського кордону, тільки но гримнуло, а вуха прижимаються, як в кота, бо минулого місяця прилітало.
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14.09.2023 11:25 Ответить
А ми в Сумах (35 км вiд кордону з орками), вже до всього
звикли, хоча прильоти по мiсту останiм часом стали
частiше...
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14.09.2023 19:01 Ответить
Сумно..
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14.09.2023 22:13 Ответить
В Харкові коли в АТБ була черга на касі у пару кілометрах півнішніше стріляв по кацапах Піон, то було незабутньо, бо настільки гучно, що касири не знали прильот то чи відльот ) Добивав і до Бєлгорода.
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14.09.2023 12:11 Ответить
Цьому місцевому зелені няні мабуть гарантували евакуацію з майном в Хаят чи Широтон, не менше ... 🤬
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14.09.2023 11:41 Ответить
Він хотів собі двох рабів забрати, щоб хату відбудували, яку зруйнували 🤬
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14.09.2023 12:06 Ответить
 
 