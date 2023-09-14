Житель Благодатного двигается по обочинам по своим делам во время боя с оккупантами и зачисткой их позиций. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры боя спецназовцев 3-го полка имени князя Святослава Храброго с русскими оккупантами в селе Благодатное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой датированный началом лета 2023 года. На записи есть фрагмент, на котором запечатлен, мужчина в гражданской одежде, очевидно, местный житель, во время боя двигающийся по обочинам по своим делам.

Во время этой операции бойцы ССО ликвидировали 6 и взяли в плен 8 оккупантов.

Смотрите: Бойцы подразделения "АРЕЙ" FPV-дроном уничтожали вражескую боевую машину в Донецкой области. ВИДЕО