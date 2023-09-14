Житель Благодатного двигается по обочинам по своим делам во время боя с оккупантами и зачисткой их позиций. ВИДЕО
В сети опубликованы кадры боя спецназовцев 3-го полка имени князя Святослава Храброго с русскими оккупантами в селе Благодатное Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бой датированный началом лета 2023 года. На записи есть фрагмент, на котором запечатлен, мужчина в гражданской одежде, очевидно, местный житель, во время боя двигающийся по обочинам по своим делам.
Во время этой операции бойцы ССО ликвидировали 6 и взяли в плен 8 оккупантов.
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офуєть можна, від наївного довпоіпізма деяких людей під час ВІЙНИ!!!!
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На этот раз на https://bizmedia.kz/2023/09/14/konczerty-kamyzyakov-v-kazahstane-oficzialno-otmenili/ дверь указали "Камызякам", открыто поддержавшим агрессию, а циничное поведение их главаря Азамата Мусагалиева было воспринято казахами как предательство своего народа!
Горіли труби й дід Петро ішов по самогонку.
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