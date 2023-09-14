Сегодня в Украине отмечают День танковых войск: Незаменимая мощная сила, способная останавливать врага. ВИДЕО

14 сентября в Украине отмечают День танковых войск.

Как передает Цензор.НЕТ, глава государства обнародовал поздравление в Telegram.

"Сегодня день наших танковых войск. В честь именно украинской победы. В прошлом году на днях завершилась Харьковская наступательная операция. Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСУВ "Хортица". Украинские танкисты преодолели подавляющее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков, именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме.

И именно 14 сентября Украина всегда будет отмечать профессиональную силу наших воинов-танкистов. Сейчас танковые войска, как всегда, смело и мощно защищают наше государство, уничтожают оккупантов и доказывают, что украинская сила непреодолима. Спасибо за вашу отвагу и непобедимый характер", - отметил президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил танкистов с профессиональным праздником.

"Наши воины-танкисты – это надежная броня всего украинского народа. Постоянно они выполняют боевые задания в сверхсложных условиях. Их профессионализм, храбрость и преданность Родине – бесценные. Сегодня они в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях. Сейчас каждый танковый экипаж готов мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине.



Я благодарен каждому из вас за службу! Вместе – к Победе!" – сказал Залужный.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что танковые подразделения являются незаменимой мощной силой, способной останавливать врага и преодолевать его сопротивление.

"Мы гордимся героическими поступками воинов-танкистов и преклоняемся перед теми, кто отдал свою жизнь за волю и свободу украинцев.

Уважаемые воины-танкисты! Искренне желаю Вам скорейшего возвращения в родные дома. Пусть солнце Победы озарит нам путь к благословенному будущему в процветающей стране", - добавил он.

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