РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4847 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 937 27

Сегодня в Украине отмечают День танковых войск: Незаменимая мощная сила, способная останавливать врага. ВИДЕО

14 сентября в Украине отмечают День танковых войск.

Как передает Цензор.НЕТ, глава государства обнародовал поздравление в Telegram.

"Сегодня день наших танковых войск. В честь именно украинской победы. В прошлом году на днях завершилась Харьковская наступательная операция. Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСУВ "Хортица". Украинские танкисты преодолели подавляющее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков, именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме.

И именно 14 сентября Украина всегда будет отмечать профессиональную силу наших воинов-танкистов. Сейчас танковые войска, как всегда, смело и мощно защищают наше государство, уничтожают оккупантов и доказывают, что украинская сила непреодолима. Спасибо за вашу отвагу и непобедимый характер", - отметил президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил танкистов с профессиональным праздником.

"Наши воины-танкисты – это надежная броня всего украинского народа. Постоянно они выполняют боевые задания в сверхсложных условиях. Их профессионализм, храбрость и преданность Родине – бесценные. Сегодня они в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях. Сейчас каждый танковый экипаж готов мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине.

Я благодарен каждому из вас за службу! Вместе – к Победе!" – сказал Залужный.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что танковые подразделения являются незаменимой мощной силой, способной останавливать врага и преодолевать его сопротивление.

"Мы гордимся героическими поступками воинов-танкистов и преклоняемся перед теми, кто отдал свою жизнь за волю и свободу украинцев.

Уважаемые воины-танкисты! Искренне желаю Вам скорейшего возвращения в родные дома. Пусть солнце Победы озарит нам путь к благословенному будущему в процветающей стране", - добавил он.

Смотрите: Нацгвардейцы уничтожили российский "сверхсовременный и непробиваемый" танк Т-80БВМ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) поздравление (1057) танк (2255) Наев Сергей (347)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
"Ани Лорак, спасибо за борт!"

Надпись на одном из беспилотников, которые сегодня атаковали Евпаторию (c)
показать весь комментарий
14.09.2023 09:54
+10
Шановні Танкісти ЗСУ!
На Ваших плечах та у Ваших руках Перемога України над кацапським @уйловським рашизмом!
Бережи Вас Боже, наснаги та вдалого полювання!
Слава Танковим військам ЗСУ!
показать весь комментарий
14.09.2023 09:55
+6
Ця прокацапська тупа курка постійно "донатить на ЗСУ
Кацапі цій манді вдячні
показать весь комментарий
14.09.2023 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от з днями в нас все гаразд - коли вже в нас буби?
показать весь комментарий
14.09.2023 09:52 Ответить
"Ани Лорак, спасибо за борт!"

Надпись на одном из беспилотников, которые сегодня атаковали Евпаторию (c)
показать весь комментарий
14.09.2023 09:54 Ответить
Ця прокацапська тупа курка постійно "донатить на ЗСУ
Кацапі цій манді вдячні
показать весь комментарий
14.09.2023 09:57 Ответить
https://www.facebook.com/AniLorak/posts/pfbid02HvMyR2X19nCa5zf6QFfah8JaZuKcmv3s7zmePuMay6bL6Q6jTP47N5ose6dp2Yb7l?locale=ru_RU Просто зараз: Куйок тролять євпаторійськими дронами.
показать весь комментарий
14.09.2023 10:13 Ответить
ЗСУ поставили куйок "на счетчик" - дрони вона сплачує в кредит
показать весь комментарий
14.09.2023 10:37 Ответить
Шановні Танкісти ЗСУ!
На Ваших плечах та у Ваших руках Перемога України над кацапським @уйловським рашизмом!
Бережи Вас Боже, наснаги та вдалого полювання!
Слава Танковим військам ЗСУ!
показать весь комментарий
14.09.2023 09:55 Ответить
не бутьте наївним - танкістам потрібні танки і сняряди,
а не зайці на трамваї...
показать весь комментарий
14.09.2023 09:58 Ответить
Чого ж? Із зайців добре рагу
показать весь комментарий
14.09.2023 10:24 Ответить
То він про тих танкістів яких розформував перед війною?
Нехай броня ваша буде непробивна! З святом Вас хлопці!
показать весь комментарий
14.09.2023 10:06 Ответить
А при чому він до розформування?
показать весь комментарий
14.09.2023 10:31 Ответить
Аби ляпнути) звідки недолугому знати як формують та розформовують військові частини... Вам не соромно себе на посміховисько виставляти?
показать весь комментарий
14.09.2023 10:58 Ответить
Шо ти пишеш? Яке розформування? Кого він розформував? Факти є якісь, чи аби шо написати?
показать весь комментарий
14.09.2023 11:33 Ответить
23-й окремий танковий батальйон, він же в/ч А0229.
показать весь комментарий
14.09.2023 22:03 Ответить
тварюка зелена зняла-розформувала останній танковий батальон який прикривав Київ з півночі...
і тепер ця зелена падлюка мені розсказує, що воно козак?
показать весь комментарий
14.09.2023 10:34 Ответить
Хватит уже блеять,не он предлагает что-то куда-то,этим занимается генштаб и главнокомандующий.
показать весь комментарий
14.09.2023 10:49 Ответить
блеяєте ви - вівці 19-го.. - і про сметеьом і про дайде йому щє 100 ддім - за вас бущє будуть бандуристи...
показать весь комментарий
14.09.2023 10:53 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 10:54 Ответить
змістовна відповідь - на кшталт вашого вибору в квітні 19го...
показать весь комментарий
14.09.2023 10:56 Ответить
Ти сповна розуму такі коментарі писати? Спочатку думай, потім пиши!!! Який ще батальйон танковий? Найближчий танковий батальйон був в Гончарівському!!! Треба володіти інформацією!
показать весь комментарий
14.09.2023 12:35 Ответить
по перше не ти, а ви, а по друге
ви тільки 6го серпня 23 впали в Україну?
показать весь комментарий
14.09.2023 12:39 Ответить
наступний президент України - енарал-лейтенант буданов!
от тока зачьоти вечірні здасть і буде гарний - блідно-зелений...
ми ніколи не навчімося.
до прапрапра онуків будемо вірити в лісапет,
на якому буба на роботу педалі тискає...
показать весь комментарий
14.09.2023 10:44 Ответить
всім дякую...
миколі особливо дякую, а для особливо нічого не зрозумівших,
от саме за таких "микол", "буб" ми і досі не в НАТО...
показать весь комментарий
14.09.2023 11:21 Ответить
Траки-сила
показать весь комментарий
14.09.2023 11:38 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 16:45 Ответить
Танки були, є, і будуть головною ударною силою СВ... З професійним Святом, танкісти ЗСУ!
показать весь комментарий
14.09.2023 22:03 Ответить
 
 