Сегодня в Украине отмечают День танковых войск: Незаменимая мощная сила, способная останавливать врага. ВИДЕО
14 сентября в Украине отмечают День танковых войск.
Как передает Цензор.НЕТ, глава государства обнародовал поздравление в Telegram.
"Сегодня день наших танковых войск. В честь именно украинской победы. В прошлом году на днях завершилась Харьковская наступательная операция. Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСУВ "Хортица". Украинские танкисты преодолели подавляющее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков, именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме.
И именно 14 сентября Украина всегда будет отмечать профессиональную силу наших воинов-танкистов. Сейчас танковые войска, как всегда, смело и мощно защищают наше государство, уничтожают оккупантов и доказывают, что украинская сила непреодолима. Спасибо за вашу отвагу и непобедимый характер", - отметил президент.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил танкистов с профессиональным праздником.
"Наши воины-танкисты – это надежная броня всего украинского народа. Постоянно они выполняют боевые задания в сверхсложных условиях. Их профессионализм, храбрость и преданность Родине – бесценные. Сегодня они в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях. Сейчас каждый танковый экипаж готов мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине.
Я благодарен каждому из вас за службу! Вместе – к Победе!" – сказал Залужный.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что танковые подразделения являются незаменимой мощной силой, способной останавливать врага и преодолевать его сопротивление.
"Мы гордимся героическими поступками воинов-танкистов и преклоняемся перед теми, кто отдал свою жизнь за волю и свободу украинцев.
Уважаемые воины-танкисты! Искренне желаю Вам скорейшего возвращения в родные дома. Пусть солнце Победы озарит нам путь к благословенному будущему в процветающей стране", - добавил он.
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Надпись на одном из беспилотников, которые сегодня атаковали Евпаторию (c)
Кацапі цій манді вдячні
На Ваших плечах та у Ваших руках Перемога України над кацапським @уйловським рашизмом!
Бережи Вас Боже, наснаги та вдалого полювання!
Слава Танковим військам ЗСУ!
а не зайці на трамваї...
Нехай броня ваша буде непробивна! З святом Вас хлопці!
і тепер ця зелена падлюка мені розсказує, що воно козак?
ви тільки 6го серпня 23 впали в Україну?
от тока зачьоти вечірні здасть і буде гарний - блідно-зелений...
ми ніколи не навчімося.
до прапрапра онуків будемо вірити в лісапет,
на якому буба на роботу педалі тискає...
миколі особливо дякую, а для особливо нічого не зрозумівших,
от саме за таких "микол", "буб" ми і досі не в НАТО...