Увязшее в украинскую землю тело российского оккупанта лежит лицом вверх под открытым небом: "Посмотри на этого дебила. Улыбается". ВИДЕО 18+
Украинские воины наткнулись на заброшенное в перелеске тело ликвидированного российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, никому не нужный труп, очевидно, уже давно лежит лицом вверх под открытым небом. Большая часть его тела уже увязла в почву и на поверхности видна голова и часть туловища.
"Посмотри на этого дебила. Улыбается", - говорит с насмешкой один из украинских бойцов о находке.
Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+47 Олександра Колядинська #557602
показать весь комментарий14.09.2023 12:49
+39 saimansay
показать весь комментарий14.09.2023 12:52
+37 Deodar Revolution
показать весь комментарий14.09.2023 12:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
порядна людина в далеке поле зa 5 km від того срача побіжить пописять...
Я на їх форумах так й стібаюся з цих утирків -- мовляв якщо то ви кажете що "ваша земля" й ви там "находімся в дєрєвнє якщо що то дьорьовня , то знайдіть там хоч одну "балалайку" , адин "какошнік"або "гармошку" . Але якщо там у клубі бандура , а в кожній хаті на стінах світлини батьків й бабусь , а в кожній другій Тарас Григорович або на стіні , або в "Кобзарі" , то то не ваша ... гастамєлЯ , це український ГостОмель !
Твой сын не такой как был вчера.
Его засосала украинская землица,
И жизнь закончилась для дурака.
Можна й порадіти.
Прізваниіє кацапів.