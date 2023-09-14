РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4847 посетителей онлайн
Новости Видео Война
31 483 59

Увязшее в украинскую землю тело российского оккупанта лежит лицом вверх под открытым небом: "Посмотри на этого дебила. Улыбается". ВИДЕО 18+

Украинские воины наткнулись на заброшенное в перелеске тело ликвидированного российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, никому не нужный труп, очевидно, уже давно лежит лицом вверх под открытым небом. Большая часть его тела уже увязла в почву и на поверхности видна голова и часть туловища.

"Посмотри на этого дебила. Улыбается", - говорит с насмешкой один из украинских бойцов о находке.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Читайте: Мумифицированное и расплющенное тело оккупанта на дороге близ Бахмута: "Русский Ванька наступал. Может кто-то из родственников узнает". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19210) смерть (9218) труп (132)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
Навіть людям з нестійкою психікою дивитись на здохлого і напівгнилого окупанта - одне задоволення, це заспокоює нерви і підіймає настрій.
показать весь комментарий
14.09.2023 12:49
+39
черный прищуренный глупо улыбаеться - бурят

показать весь комментарий
14.09.2023 12:52
+37
показать весь комментарий
14.09.2023 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пхахахаха.
показать весь комментарий
14.09.2023 12:48 Ответить
черный прищуренный глупо улыбаеться - бурят

показать весь комментарий
14.09.2023 12:52 Ответить
Хороший кацап…. демілітаризований ..
показать весь комментарий
14.09.2023 12:48 Ответить
А що йому робити? Тільки посміхатися …..
показать весь комментарий
14.09.2023 12:48 Ответить
Попав у х**ловський рай.
показать весь комментарий
14.09.2023 12:52 Ответить
Та ще аплодувати кабздону ...
показать весь комментарий
14.09.2023 13:37 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 12:49 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 13:51 Ответить
Навіть людям з нестійкою психікою дивитись на здохлого і напівгнилого окупанта - одне задоволення, це заспокоює нерви і підіймає настрій.
показать весь комментарий
14.09.2023 12:49 Ответить
Виявляється я не одна така))))
показать весь комментарий
14.09.2023 13:34 Ответить
повільно перетворюється на гумус для українських чорноземів ...
показать весь комментарий
14.09.2023 12:50 Ответить
скалицца, ****
показать весь комментарий
14.09.2023 12:51 Ответить
Шкіриця)
показать весь комментарий
14.09.2023 15:59 Ответить
Воображает.
показать весь комментарий
14.09.2023 22:21 Ответить
Мабуть кабздона слухає...
показать весь комментарий
14.09.2023 12:52 Ответить
файно демілітаризувався
показать весь комментарий
14.09.2023 12:53 Ответить
Он так искренне рад встрече))
показать весь комментарий
14.09.2023 12:53 Ответить
треба було насіння соняшників брати у кишеню, хоч користь якась була б...
показать весь комментарий
14.09.2023 12:54 Ответить
асвабадітель....
показать весь комментарий
14.09.2023 12:55 Ответить
Квадратні метри в його хаті він дійсно "асфабаділ" . А йще повітря від його перегару ...
показать весь комментарий
14.09.2023 13:05 Ответить
яка там в нього хата в селі "хрустальний срач"?
порядна людина в далеке поле зa 5 km від того срача побіжить пописять...
показать весь комментарий
14.09.2023 13:13 Ответить
Сіла та хутори це в Україні , а в московії там "дьорьовня" ...

Я на їх форумах так й стібаюся з цих утирків -- мовляв якщо то ви кажете що "ваша земля" й ви там "находімся в дєрєвнє якщо що то дьорьовня , то знайдіть там хоч одну "балалайку" , адин "какошнік"або "гармошку" . Але якщо там у клубі бандура , а в кожній хаті на стінах світлини батьків й бабусь , а в кожній другій Тарас Григорович або на стіні , або в "Кобзарі" , то то не ваша ... гастамєлЯ , це український ГостОмель !
показать весь комментарий
14.09.2023 17:01 Ответить
рекомендовано для перегляду дітям, вагітним жінкам а також людям із нестійкою психікою
показать весь комментарий
14.09.2023 12:55 Ответить
Прям фото на паспорт...)))
показать весь комментарий
14.09.2023 12:55 Ответить
Так йому " привєт" від лідора передали! Как же тут нє вєсєлітса....
показать весь комментарий
14.09.2023 12:56 Ответить
тот случай когда думал, что собаку переехали, а то всего лишь дохлый кацап)
показать весь комментарий
14.09.2023 12:58 Ответить
хтось йому зуби почистив перед смертю, чі шо ? ))
показать весь комментарий
14.09.2023 12:58 Ответить
Зуби найкраще зберігаються, серед інших частин тіла)
показать весь комментарий
14.09.2023 13:45 Ответить
хаймарсом ему почистили. видишь - улыбается))
показать весь комментарий
14.09.2023 17:08 Ответить
Зараз трохи відпочине і на "Києв за трі дня".
показать весь комментарий
14.09.2023 12:59 Ответить
"Улибка Ванькі"...Звичайно це не "посмішка Джоконди" але якби серед наших вояків знайшовся художник і намалював цього москаля картина мала б всі шанси стати знаменитою...Знаменитою пересторогою...
показать весь комментарий
14.09.2023 13:00 Ответить
Поковиряйте його дротинкою..Бо кацапи приблизно так і живі виглядають, з "пАхмелья"...
показать весь комментарий
14.09.2023 13:03 Ответить
Відмучився -- посміхається
показать весь комментарий
14.09.2023 13:03 Ответить
Рюзьке мама, ты узнала своего сына?
Твой сын не такой как был вчера.
Его засосала украинская землица,
И жизнь закончилась для дурака.
показать весь комментарий
14.09.2023 13:04 Ответить
Весёлый Роджер ))
показать весь комментарий
14.09.2023 13:04 Ответить
С аптечки торчат две пластиковые ложечки мхаха
показать весь комментарий
14.09.2023 13:08 Ответить
Скільки ще ціеї падалі по лісах і полях валяється.
показать весь комментарий
14.09.2023 13:09 Ответить
Улыбка без причины - признак дурачины!
показать весь комментарий
14.09.2023 13:15 Ответить
В нього вже є причина,відмучився
показать весь комментарий
14.09.2023 18:55 Ответить
такі вони, мертві кацапські живці (а чи навпаки ) - пірати Донецького вугільного Басейну
показать весь комментарий
14.09.2023 13:17 Ответить
Да ему просто сейчас лучше, чем на парашке жить!
показать весь комментарий
14.09.2023 13:20 Ответить
Весельчак У, *****. Чи тобі землі мало було в ху...йлобаді.
показать весь комментарий
14.09.2023 13:24 Ответить
"В" Україні
показать весь комментарий
14.09.2023 13:42 Ответить
ну що ж, там рускій дух, там русью пахло.
показать весь комментарий
14.09.2023 13:44 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 13:45 Ответить
освободітєль освободілся
показать весь комментарий
14.09.2023 13:50 Ответить
"Парню очень хотелось счастье здесь увидать. За рабочее дело он ушел воевать."
показать весь комментарий
14.09.2023 13:51 Ответить
А які глибокі очі
показать весь комментарий
14.09.2023 14:02 Ответить
Це Мона Ліза по рашистські...
показать весь комментарий
14.09.2023 14:12 Ответить
Ну що сказать? Вбитий уззкій - це живий наш.
Можна й порадіти.
показать весь комментарий
14.09.2023 14:36 Ответить
Гарна знимка! Я казав би, що вона б дуже личила б для оформлення диску якого-небудь колективу, що творить у жанрі Brutal Death Metal. Або Funeral Doom.
показать весь комментарий
14.09.2023 14:50 Ответить
Мабуть радіє, що встиг унітаз ********....
показать весь комментарий
14.09.2023 15:06 Ответить
Скорше, зрадів, бо дізнався, де ще є той унітаз. Але с3,14здити так і не встиг.
показать весь комментарий
14.09.2023 21:16 Ответить
распостранить среди росвоеннослужащих
показать весь комментарий
14.09.2023 15:25 Ответить
шлёпнуть это фото кацапам на новогодние открытки. и пусть крутят на новогоднем огоньке там у себя. с бенгальскими огнями в жопах.
показать весь комментарий
14.09.2023 15:29 Ответить
Лежить, смердить і удобряє українську землю.
Прізваниіє кацапів.
показать весь комментарий
14.09.2023 19:20 Ответить
Придивiться уважно навкруги. Там десь й комбат прилiг повишкiрятися.
показать весь комментарий
14.09.2023 22:24 Ответить
В наушниках наверно что-то убойное слушал.
показать весь комментарий
15.09.2023 02:36 Ответить
 
 