Увязшее в украинскую землю тело российского оккупанта лежит лицом вверх под открытым небом: "Посмотри на этого дебила. Улыбается". ВИДЕО 18+

Украинские воины наткнулись на заброшенное в перелеске тело ликвидированного российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, никому не нужный труп, очевидно, уже давно лежит лицом вверх под открытым небом. Большая часть его тела уже увязла в почву и на поверхности видна голова и часть туловища.

"Посмотри на этого дебила. Улыбается", - говорит с насмешкой один из украинских бойцов о находке.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

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